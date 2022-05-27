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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Шольцу бракує лідерства та сміливості, - посол Мельник

мельник,андрій

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція в Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну.

Але цього не сталося, за словами посла. Особливо не вистачало чіткості стосовно негайної доставки важких озброєнь з Німеччини для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.

"Вочевидь, не вистачає лідерства та сміливості. У військовому плані Берлін просто підводить Україну", - зазначив Мельник.

За словами посла, також "на жаль, не було жодних обнадійливих сигналів для українців" щодо "важливого питання кандидатського статусу для вступу до ЄС".

Також читайте: Посол Мельник порівняв швидкість надання військової допомоги Німеччиною із равликом

Автор: 

Мельник Андрій (232) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+31
Да заткнись уже,тебе денег никто не даст с такой риторикой.Дипломат Ху.....ев
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27.05.2022 09:28
+19
Мельник точно дипломат ?
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27.05.2022 09:37
+18
Йому, особисто, за це й платять. За беззаперечне виконання вказівок фсбшного завхоза ВАЗеленського.
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27.05.2022 09:31
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Шольца под шконку.
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27.05.2022 09:24 Відповісти
А може оцю пропаганду України проти Європи потрібно завершити. Шукайте свого лідера.
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27.05.2022 09:50 Відповісти
Зеленский, уволь этого поца Мельника! Он, такой дипломат, как ты военный спец. Мельник, своими заявлениями вредит Украине и делает это, с одобрения Ермака, это по протекции Андрюши ты его назначил послом.
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27.05.2022 10:27 Відповісти
Вчора всі надивилися гебнявого Швеця і кинулись захищати Шольца. А чи насправді є за що?
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27.05.2022 11:27 Відповісти
Я не знаю, хто така Валентина Саюн, вона, мабуть, його обрала, але Шольц - істота безхребетна і заслуговує на цю критику
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27.05.2022 12:21 Відповісти
Алекс, ти дурнуватий.
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27.05.2022 13:35 Відповісти
Шольц думает как бы ему в газпром потом пристроиться. А вы тут про какое то лидетство и вооружение для Украины.
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27.05.2022 09:27 Відповісти
Ха..В газпроме из за двери старушечий голос Меркель ему проорет-"nicht zu betreten.es beschäftigter".
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27.05.2022 09:42 Відповісти
Да заткнись уже,тебе денег никто не даст с такой риторикой.Дипломат Ху.....ев
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27.05.2022 09:28 Відповісти
Йому, особисто, за це й платять. За беззаперечне виконання вказівок фсбшного завхоза ВАЗеленського.
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27.05.2022 09:31 Відповісти
Мельник,у тебя скучное лицо.(с)
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27.05.2022 09:44 Відповісти
Чому Кулеба не вижене цього дурня з МЗС ?!!! Хто його туди впхнув ?! Може ті самі ,що й арестовича ?!!! Якщо наш президент не повиганяє тих дурнів і зрадників ,Україні буде дуже важко ,а йому безславний кінець !
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27.05.2022 09:57 Відповісти
А що він не так сказав? Мардери вже скільки часу не дають.
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27.05.2022 10:10 Відповісти
Дерьмак, таки, догавкається, і поверне Германію на кацапський ринок зброї.
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27.05.2022 09:29 Відповісти
Макрель хватало и лидерства и смелости, но работала она все равно на ремль.
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27.05.2022 09:30 Відповісти
Зато лідерства та величності у Зелупи через край.Нехай продовжує бикувати і ти залишишся без роботи.
Наш зеленый недонаполеончик всё и без послов порешает-по "пацански".
Мля..73%,вам самим не стыдно за свой выбор?
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27.05.2022 09:30 Відповісти
Всі ганси на гачку у *****. У нього на них вагон компромату.
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27.05.2022 09:31 Відповісти
Американці скликали зустріч в "Рамштайні", щоб залучини Германію до співпраці у підтримці України. Це- дипломатія.
Те що робить мельник по вказівці дерьмака - це робота на кацапів.
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27.05.2022 10:33 Відповісти
Если Щпульц на пенсии будет выступать в стендапе, это буде феерическое фиаско
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27.05.2022 09:32 Відповісти
Он просто стесняется ответить на несколько простых вопросов: А давала ли кому-либо Украина исправное оружие бесплатно в рамках взаимопощи? А если не давала то почему и где собственно это оружие? Ответил ли кто-то за подрыв складов с боеприпасами? За уничтожение флота и ракетной программы ? Короче просить надо вежливо и скромно, поскольку случившаяся война это результат колоссальной корупции и тотального предательства верхушки Украины, и не только верхушки.
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27.05.2022 11:36 Відповісти
Ні фуясобі! Яка дипломатична заява. Він, мабуть теж із Зе-команди...
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27.05.2022 09:33 Відповісти
Да вы уже допесделись. Вам все не так, а на свои кривые зеленые рожи посмотреть не хотите. Назовите его еще придурком, а потом ждите когда оружие приедет из Германии. Он может и придурок, но точно не хочет это от вас слышать и врядли это его простимулирует. Вообще -то он первое лицо в первой стране Европы и лез туда не для того, чтоб какой-то сраный зеленый дипломатик ему хамил на весь мир.
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27.05.2022 09:35 Відповісти
как вы уже достали адепты секты лизания зада, ***** уже зад лизать не надо!? переключимся на зад шольца и ко... , если хочешь что бы тебя уважали а не вытерали об твою задницу ноги, стоит переломать ноги а не подставить другую половинку задницы
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27.05.2022 09:49 Відповісти
Мельнику респект!
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27.05.2022 09:36 Відповісти
В трудной ситуации вы тоже хамите тем, кто может помочь?
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27.05.2022 10:03 Відповісти
МОЖЕТ помочь! а перед этим реально заганял меня в эту ситуацию и теперь находится в недоумении от того что я еще жив и продолжает надеяться что если потянуть время все рассосется само собой и я наконец сдохну... не вижу смысла продолжать я думаю ответ очевиден
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27.05.2022 12:31 Відповісти
Мельник точно дипломат ?
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27.05.2022 09:37 Відповісти
так ,його мета посратись з ЄС
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27.05.2022 09:53 Відповісти
Досяг в цьому певних успіхів .
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27.05.2022 10:37 Відповісти
Риторика и стиль поведения украинского посла потрясают.
До матёрно-подзаборной "риторики руцких послов", ему осталось совсем чуть-чуть.
Объясните ему кто нибудь, что в данном конфликте Германия, хотя и поддерживает Украину, но все же ставит на первое место интересы Германии.
Только долготерпением немцев и их уважением к воюющей стране и можно объяснить то, что этого болтливого наглеца еще не выставили за дверь
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27.05.2022 09:37 Відповісти
Такие послы ставятся быстро на место вопросом, а что три года делали вы зеленые для своей армии? Но немцы очень вежливые и порядочные.
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27.05.2022 09:48 Відповісти
Насчёт поддерживает- можно поподробнее?
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27.05.2022 10:13 Відповісти
Объяснять насчет "поддерживает" попа-дробнее лишнее.
И так понятно.
Просто приведу на примере.
Не поддерживает, это Сирия, которая утверждает, что в Украине Россия совершенно справедливо борется с нацизмом и потому посылает своих солдат-наемников в помощь России.
Поддерживает нейтрально, это Венгрия, которая ни вашим, ни нашим, ни за Украину, ни за Россию.
А Германия,которая осуждает Россию, поддерживает Украину полностью.
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27.05.2022 10:59 Відповісти
германия поддерживает осуждением, вы правы. Я бы сказал глубокой обеспокоенностью.
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27.05.2022 23:44 Відповісти
Від Вас ,пане посол ,потрібна не безглузда сміливість ,
а таки дипломатія .
Потрібен результат ,а його все немає .
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27.05.2022 09:42 Відповісти
За такой базар посол может быть послан в направлении сруського военного корабля.
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27.05.2022 09:44 Відповісти
Твою активность, Мельник, да при внутренних реформах..., цены бы тебе не было !
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27.05.2022 09:45 Відповісти
У дипломатії треба діяти пінцетом і зубочисткою, а Мельник просто бере кувалду і херячить зі всієї дурі. Таким методом нічого хорошого не вийде.
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27.05.2022 09:45 Відповісти
Берлин тоже приказал зебилам тратить лярды на асфальт и *******, а не на оружие? На всякую хрень зеленые тратили кучу денег, только не на вооружение, теперь еще и укоряют другие страны, которые ничем не обязаны им.
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27.05.2022 09:45 Відповісти
Ми Украінці і блазнями уже не будем як е так і говоримо і мірятись піджаками вкого дорощий не будем
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27.05.2022 09:46 Відповісти
Завдяки таким, як ви, ми Українці, можемо залишитися сам на сам з кацапами і закидати їх асфальтом з "великого крадівництва". Бо ваш найвеличніВшивий Боневтік, три роки знищував і роззброював Українську армію. Довго протримаємося з асфальтною артилерією?
То кому вигідне це бикування, окрім кацапів?
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27.05.2022 10:21 Відповісти
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27.05.2022 09:47 Відповісти
Щольц парик згубив
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27.05.2022 09:50 Відповісти
Шольц - тряпка Кому-то был выгоден послушный канцлер . Мабудь кацапам
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27.05.2022 09:53 Відповісти
Яким би не був Шольц, він влаштовує німців. ВАЗеленський теж мало кому подобається. А його не просто терплять, а й нагороджують. Це дипломатія, стратегія і тактика. Суспільство їх країн має погоджуватися та підтримувати виділення коштів на прийом українських біженців та допомогу Україні.
А це не дипломатія, бикування, спрямоване на втрату співробитництва.
Так спілкувалась лише одна країна світу, кацапи. Ну і тепер, пліснява.
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27.05.2022 10:17 Відповісти
Риторика нагадує Ларова по відношенню до України.
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27.05.2022 09:55 Відповісти
Ні. Просто Шольц підарас.
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27.05.2022 10:02 Відповісти
Это не дипломатия, остановите его! Даже если он сильно расстроен - такие высказывания недопустимы.

Даже я это понимаю. Это уровень дворовых споров - только без перехода на мат.
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27.05.2022 10:04 Відповісти
Он выполняет поставленную ему ОП задачу.
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27.05.2022 10:07 Відповісти
Похоже переход не за горами .
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27.05.2022 10:41 Відповісти
Це не дипломатія, а підривна діяльність вже. Якого результату досяг своїми висловами Мельник? Що ФРН тепер затримує відправку техніки? Він профнепридатний.
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27.05.2022 10:07 Відповісти
Дурак этот Мельник. Ему бы вспомнить, что он посол, ф не блогер какой-то. Кто таких "дипломатов" послами назначает?
Впрочем, какой поп, такой и приход. Кругом одни клоуны...
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27.05.2022 10:08 Відповісти
Послушайте, а послов проверяют на адек-ватность, когда выпускают на работу?
Он балдеет сам от своего хамства. Или это распоряжение от самого главного ? от Ермака?
Он настолько явно и, не стесняясь, портит взаимоотношения с самой крупной страной Европы,
что я уже начинаю думать, что он посол российской стороны ( "или шпион под прикрытием"😶).
И чем больше он выступает, тем меньше можно рассчитывать на Германию.
Так и хочется сказать по одесски: "следи за базаром!". Закройте ему уже рот, кто нибудь!
Уже немецкая депутатка от свободных демократов выступила и назвала поведение посла Мельник
базаром, и, это при том,что с 01.06. повышаются выплаты беженцам, которые и так самые высокие в Европе. Шольц - Канцлер Германии, осторожный политик, и посылать сюда плохо образованных
и плохо воспитанных представителей - это вредительство, так как и сдача страны.
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27.05.2022 10:19 Відповісти
Что то я не помню от этой "поважной пани" осуждения заявлений Лаврова, Пескова или *****.
Похоже некоторым кровавые рашкины сребреники затмили разум.
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27.05.2022 11:05 Відповісти
Де взяли цього отмороженого клоуна, звільніть цього придурка
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27.05.2022 10:47 Відповісти
Этот дебил-дипломат когда-нибудь заткнется? Или он на службе у Лаврова?
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27.05.2022 10:50 Відповісти
Почему Кулеба до сих пор не уволил этого пособника Лаврова?
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27.05.2022 10:53 Відповісти
а послу бракує мізків
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27.05.2022 10:57 Відповісти
Все правильно каже посол!
Німеччина виростила того монстра, наповнила його грошима а нам, навпаки, закрила вхід до НАТО у 2008му.
То нам тепер на німців молитися!!!
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27.05.2022 11:02 Відповісти
Ти реально тупий і не розумієш? Коли ти хочеш отримати від когось допомогу, то якось не прийнято систематично поливати цього "когось" брудом. А якшо ти дипломат, то взагалі нікого не можна поливати брудом, окрім випадків, коли це кацап.
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27.05.2022 11:07 Відповісти
Воно ібонуте??? Шо він робить?!! Негайно відкликати, згвалтувати на Майдані вантузом з трансляцією в ютюбі та негайно вибачитися перед Шольцем!
Звичайно цього ніхо не зробить, тому вангую Христофор Ульяна Йогурт замість допомоги Україні.
Це просто "дніще"...
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27.05.2022 11:05 Відповісти
Коли Порох звільнив Р.Безсмертного з посади посла в Білорусі, йому можана було поспівчувати (освідчена людина, патріот, заслужив посаду), а Пороха зрозуміти (наживати воюючій країні ще одного ворога через закиди посла на адресу президента Білорусі - це нехтувати інтересами країни).
А як зрозуміти Зеленського? Шольц - це не кривавий диктатор, Німеччина - не Білорусь, мельник-не Безсмертний. Чого чекати? Поки Україна буде повністю асоціюватись в Німеччині із недолугим, сварливим послом-самопіарщиком?
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27.05.2022 11:07 Відповісти
Планомірно працює на користь мордора... Посол зеленського продовжує руйнувати антипутінську коаліцію
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27.05.2022 11:29 Відповісти
Все іде за планом.Кого засудили з правлячої партії яка руйнує Україну. дипломатію і здоровий глузд?Це явно робиться в угоду агресора.Заберіть недолугого і непрофесійного Мельника і заведіть на нього розслідування.
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27.05.2022 13:23 Відповісти
https://meduza.io/feature/2022/07/06/ukrainskiy-posol-v-germanii-andrey-melnik-oskorbil-vseh-glavnyh-politikov-strany-i-stal-zvezdoy-mestnyh-tok-shou-a-teper-pohozhe-vozvraschaetsya-v-kiev-na-povyshenie
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09.07.2022 22:49 Відповісти
 
 