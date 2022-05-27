Шольцу бракує лідерства та сміливості, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція в Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну.
Але цього не сталося, за словами посла. Особливо не вистачало чіткості стосовно негайної доставки важких озброєнь з Німеччини для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.
"Вочевидь, не вистачає лідерства та сміливості. У військовому плані Берлін просто підводить Україну", - зазначив Мельник.
За словами посла, також "на жаль, не було жодних обнадійливих сигналів для українців" щодо "важливого питання кандидатського статусу для вступу до ЄС".
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Наш зеленый недонаполеончик всё и без послов порешает-по "пацански".
Мля..73%,вам самим не стыдно за свой выбор?
Те що робить мельник по вказівці дерьмака - це робота на кацапів.
До матёрно-подзаборной "риторики руцких послов", ему осталось совсем чуть-чуть.
Объясните ему кто нибудь, что в данном конфликте Германия, хотя и поддерживает Украину, но все же ставит на первое место интересы Германии.
Только долготерпением немцев и их уважением к воюющей стране и можно объяснить то, что этого болтливого наглеца еще не выставили за дверь
И так понятно.
Просто приведу на примере.
Не поддерживает, это Сирия, которая утверждает, что в Украине Россия совершенно справедливо борется с нацизмом и потому посылает своих солдат-наемников в помощь России.
Поддерживает нейтрально, это Венгрия, которая ни вашим, ни нашим, ни за Украину, ни за Россию.
А Германия,которая осуждает Россию, поддерживает Украину полностью.
а таки дипломатія .
Потрібен результат ,а його все немає .
То кому вигідне це бикування, окрім кацапів?
А це не дипломатія, бикування, спрямоване на втрату співробитництва.
Так спілкувалась лише одна країна світу, кацапи. Ну і тепер, пліснява.
Даже я это понимаю. Это уровень дворовых споров - только без перехода на мат.
Впрочем, какой поп, такой и приход. Кругом одни клоуны...
Он балдеет сам от своего хамства. Или это распоряжение от самого главного ? от Ермака?
Он настолько явно и, не стесняясь, портит взаимоотношения с самой крупной страной Европы,
что я уже начинаю думать, что он посол российской стороны ( "или шпион под прикрытием"😶).
И чем больше он выступает, тем меньше можно рассчитывать на Германию.
Так и хочется сказать по одесски: "следи за базаром!". Закройте ему уже рот, кто нибудь!
Уже немецкая депутатка от свободных демократов выступила и назвала поведение посла Мельник
базаром, и, это при том,что с 01.06. повышаются выплаты беженцам, которые и так самые высокие в Европе. Шольц - Канцлер Германии, осторожный политик, и посылать сюда плохо образованных
и плохо воспитанных представителей - это вредительство, так как и сдача страны.
Похоже некоторым кровавые рашкины сребреники затмили разум.
Німеччина виростила того монстра, наповнила його грошима а нам, навпаки, закрила вхід до НАТО у 2008му.
То нам тепер на німців молитися!!!
Звичайно цього ніхо не зробить, тому вангую Христофор Ульяна Йогурт замість допомоги Україні.
Це просто "дніще"...
А як зрозуміти Зеленського? Шольц - це не кривавий диктатор, Німеччина - не Білорусь, мельник-не Безсмертний. Чого чекати? Поки Україна буде повністю асоціюватись в Німеччині із недолугим, сварливим послом-самопіарщиком?