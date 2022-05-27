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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шольцу не хватает лидерства и смелости, – посол Мельник

мельник,андрій

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку для того, чтобы Украина выиграла эту войну.

Но этого не произошло, по словам посла. Особенно не хватало четкости по поводу немедленной доставки тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.

"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину", – отметил Мельник.

По словам посла, также "к сожалению, не было никаких обнадеживающих сигналов для украинцев" по "важному вопросу кандидатского статуса для вступления в ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник сравнил скорость предоставления военной помощи Германией с улиткой

Мельник Андрей (227) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+31
Да заткнись уже,тебе денег никто не даст с такой риторикой.Дипломат Ху.....ев
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27.05.2022 09:28
+19
Мельник точно дипломат ?
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27.05.2022 09:37
+18
Йому, особисто, за це й платять. За беззаперечне виконання вказівок фсбшного завхоза ВАЗеленського.
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27.05.2022 09:31
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Шольца под шконку.
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27.05.2022 09:24 Ответить
А може оцю пропаганду України проти Європи потрібно завершити. Шукайте свого лідера.
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27.05.2022 09:50 Ответить
Зеленский, уволь этого поца Мельника! Он, такой дипломат, как ты военный спец. Мельник, своими заявлениями вредит Украине и делает это, с одобрения Ермака, это по протекции Андрюши ты его назначил послом.
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27.05.2022 10:27 Ответить
Вчора всі надивилися гебнявого Швеця і кинулись захищати Шольца. А чи насправді є за що?
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27.05.2022 11:27 Ответить
Я не знаю, хто така Валентина Саюн, вона, мабуть, його обрала, але Шольц - істота безхребетна і заслуговує на цю критику
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27.05.2022 12:21 Ответить
Алекс, ти дурнуватий.
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27.05.2022 13:35 Ответить
Шольц думает как бы ему в газпром потом пристроиться. А вы тут про какое то лидетство и вооружение для Украины.
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27.05.2022 09:27 Ответить
Ха..В газпроме из за двери старушечий голос Меркель ему проорет-"nicht zu betreten.es beschäftigter".
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27.05.2022 09:42 Ответить
Да заткнись уже,тебе денег никто не даст с такой риторикой.Дипломат Ху.....ев
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27.05.2022 09:28 Ответить
Йому, особисто, за це й платять. За беззаперечне виконання вказівок фсбшного завхоза ВАЗеленського.
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27.05.2022 09:31 Ответить
Мельник,у тебя скучное лицо.(с)
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27.05.2022 09:44 Ответить
Чому Кулеба не вижене цього дурня з МЗС ?!!! Хто його туди впхнув ?! Може ті самі ,що й арестовича ?!!! Якщо наш президент не повиганяє тих дурнів і зрадників ,Україні буде дуже важко ,а йому безславний кінець !
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27.05.2022 09:57 Ответить
А що він не так сказав? Мардери вже скільки часу не дають.
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27.05.2022 10:10 Ответить
Дерьмак, таки, догавкається, і поверне Германію на кацапський ринок зброї.
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27.05.2022 09:29 Ответить
Макрель хватало и лидерства и смелости, но работала она все равно на ремль.
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27.05.2022 09:30 Ответить
Зато лідерства та величності у Зелупи через край.Нехай продовжує бикувати і ти залишишся без роботи.
Наш зеленый недонаполеончик всё и без послов порешает-по "пацански".
Мля..73%,вам самим не стыдно за свой выбор?
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27.05.2022 09:30 Ответить
Всі ганси на гачку у *****. У нього на них вагон компромату.
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27.05.2022 09:31 Ответить
Американці скликали зустріч в "Рамштайні", щоб залучини Германію до співпраці у підтримці України. Це- дипломатія.
Те що робить мельник по вказівці дерьмака - це робота на кацапів.
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27.05.2022 10:33 Ответить
Если Щпульц на пенсии будет выступать в стендапе, это буде феерическое фиаско
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27.05.2022 09:32 Ответить
Он просто стесняется ответить на несколько простых вопросов: А давала ли кому-либо Украина исправное оружие бесплатно в рамках взаимопощи? А если не давала то почему и где собственно это оружие? Ответил ли кто-то за подрыв складов с боеприпасами? За уничтожение флота и ракетной программы ? Короче просить надо вежливо и скромно, поскольку случившаяся война это результат колоссальной корупции и тотального предательства верхушки Украины, и не только верхушки.
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27.05.2022 11:36 Ответить
Ні фуясобі! Яка дипломатична заява. Він, мабуть теж із Зе-команди...
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27.05.2022 09:33 Ответить
Да вы уже допесделись. Вам все не так, а на свои кривые зеленые рожи посмотреть не хотите. Назовите его еще придурком, а потом ждите когда оружие приедет из Германии. Он может и придурок, но точно не хочет это от вас слышать и врядли это его простимулирует. Вообще -то он первое лицо в первой стране Европы и лез туда не для того, чтоб какой-то сраный зеленый дипломатик ему хамил на весь мир.
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27.05.2022 09:35 Ответить
как вы уже достали адепты секты лизания зада, ***** уже зад лизать не надо!? переключимся на зад шольца и ко... , если хочешь что бы тебя уважали а не вытерали об твою задницу ноги, стоит переломать ноги а не подставить другую половинку задницы
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27.05.2022 09:49 Ответить
Мельнику респект!
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27.05.2022 09:36 Ответить
В трудной ситуации вы тоже хамите тем, кто может помочь?
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27.05.2022 10:03 Ответить
МОЖЕТ помочь! а перед этим реально заганял меня в эту ситуацию и теперь находится в недоумении от того что я еще жив и продолжает надеяться что если потянуть время все рассосется само собой и я наконец сдохну... не вижу смысла продолжать я думаю ответ очевиден
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27.05.2022 12:31 Ответить
Мельник точно дипломат ?
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27.05.2022 09:37 Ответить
так ,його мета посратись з ЄС
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27.05.2022 09:53 Ответить
Досяг в цьому певних успіхів .
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27.05.2022 10:37 Ответить
Риторика и стиль поведения украинского посла потрясают.
До матёрно-подзаборной "риторики руцких послов", ему осталось совсем чуть-чуть.
Объясните ему кто нибудь, что в данном конфликте Германия, хотя и поддерживает Украину, но все же ставит на первое место интересы Германии.
Только долготерпением немцев и их уважением к воюющей стране и можно объяснить то, что этого болтливого наглеца еще не выставили за дверь
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27.05.2022 09:37 Ответить
Такие послы ставятся быстро на место вопросом, а что три года делали вы зеленые для своей армии? Но немцы очень вежливые и порядочные.
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27.05.2022 09:48 Ответить
Насчёт поддерживает- можно поподробнее?
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27.05.2022 10:13 Ответить
Объяснять насчет "поддерживает" попа-дробнее лишнее.
И так понятно.
Просто приведу на примере.
Не поддерживает, это Сирия, которая утверждает, что в Украине Россия совершенно справедливо борется с нацизмом и потому посылает своих солдат-наемников в помощь России.
Поддерживает нейтрально, это Венгрия, которая ни вашим, ни нашим, ни за Украину, ни за Россию.
А Германия,которая осуждает Россию, поддерживает Украину полностью.
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27.05.2022 10:59 Ответить
германия поддерживает осуждением, вы правы. Я бы сказал глубокой обеспокоенностью.
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27.05.2022 23:44 Ответить
Від Вас ,пане посол ,потрібна не безглузда сміливість ,
а таки дипломатія .
Потрібен результат ,а його все немає .
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27.05.2022 09:42 Ответить
За такой базар посол может быть послан в направлении сруського военного корабля.
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27.05.2022 09:44 Ответить
Твою активность, Мельник, да при внутренних реформах..., цены бы тебе не было !
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27.05.2022 09:45 Ответить
У дипломатії треба діяти пінцетом і зубочисткою, а Мельник просто бере кувалду і херячить зі всієї дурі. Таким методом нічого хорошого не вийде.
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27.05.2022 09:45 Ответить
Берлин тоже приказал зебилам тратить лярды на асфальт и *******, а не на оружие? На всякую хрень зеленые тратили кучу денег, только не на вооружение, теперь еще и укоряют другие страны, которые ничем не обязаны им.
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27.05.2022 09:45 Ответить
Ми Украінці і блазнями уже не будем як е так і говоримо і мірятись піджаками вкого дорощий не будем
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27.05.2022 09:46 Ответить
Завдяки таким, як ви, ми Українці, можемо залишитися сам на сам з кацапами і закидати їх асфальтом з "великого крадівництва". Бо ваш найвеличніВшивий Боневтік, три роки знищував і роззброював Українську армію. Довго протримаємося з асфальтною артилерією?
То кому вигідне це бикування, окрім кацапів?
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27.05.2022 10:21 Ответить
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27.05.2022 09:47 Ответить
Щольц парик згубив
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27.05.2022 09:50 Ответить
Шольц - тряпка Кому-то был выгоден послушный канцлер . Мабудь кацапам
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27.05.2022 09:53 Ответить
Яким би не був Шольц, він влаштовує німців. ВАЗеленський теж мало кому подобається. А його не просто терплять, а й нагороджують. Це дипломатія, стратегія і тактика. Суспільство їх країн має погоджуватися та підтримувати виділення коштів на прийом українських біженців та допомогу Україні.
А це не дипломатія, бикування, спрямоване на втрату співробитництва.
Так спілкувалась лише одна країна світу, кацапи. Ну і тепер, пліснява.
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27.05.2022 10:17 Ответить
Риторика нагадує Ларова по відношенню до України.
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27.05.2022 09:55 Ответить
Ні. Просто Шольц підарас.
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27.05.2022 10:02 Ответить
Это не дипломатия, остановите его! Даже если он сильно расстроен - такие высказывания недопустимы.

Даже я это понимаю. Это уровень дворовых споров - только без перехода на мат.
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27.05.2022 10:04 Ответить
Он выполняет поставленную ему ОП задачу.
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27.05.2022 10:07 Ответить
Похоже переход не за горами .
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27.05.2022 10:41 Ответить
Це не дипломатія, а підривна діяльність вже. Якого результату досяг своїми висловами Мельник? Що ФРН тепер затримує відправку техніки? Він профнепридатний.
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27.05.2022 10:07 Ответить
Дурак этот Мельник. Ему бы вспомнить, что он посол, ф не блогер какой-то. Кто таких "дипломатов" послами назначает?
Впрочем, какой поп, такой и приход. Кругом одни клоуны...
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27.05.2022 10:08 Ответить
Послушайте, а послов проверяют на адек-ватность, когда выпускают на работу?
Он балдеет сам от своего хамства. Или это распоряжение от самого главного ? от Ермака?
Он настолько явно и, не стесняясь, портит взаимоотношения с самой крупной страной Европы,
что я уже начинаю думать, что он посол российской стороны ( "или шпион под прикрытием"😶).
И чем больше он выступает, тем меньше можно рассчитывать на Германию.
Так и хочется сказать по одесски: "следи за базаром!". Закройте ему уже рот, кто нибудь!
Уже немецкая депутатка от свободных демократов выступила и назвала поведение посла Мельник
базаром, и, это при том,что с 01.06. повышаются выплаты беженцам, которые и так самые высокие в Европе. Шольц - Канцлер Германии, осторожный политик, и посылать сюда плохо образованных
и плохо воспитанных представителей - это вредительство, так как и сдача страны.
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27.05.2022 10:19 Ответить
Что то я не помню от этой "поважной пани" осуждения заявлений Лаврова, Пескова или *****.
Похоже некоторым кровавые рашкины сребреники затмили разум.
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27.05.2022 11:05 Ответить
Де взяли цього отмороженого клоуна, звільніть цього придурка
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27.05.2022 10:47 Ответить
Этот дебил-дипломат когда-нибудь заткнется? Или он на службе у Лаврова?
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27.05.2022 10:50 Ответить
Почему Кулеба до сих пор не уволил этого пособника Лаврова?
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27.05.2022 10:53 Ответить
а послу бракує мізків
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27.05.2022 10:57 Ответить
Все правильно каже посол!
Німеччина виростила того монстра, наповнила його грошима а нам, навпаки, закрила вхід до НАТО у 2008му.
То нам тепер на німців молитися!!!
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27.05.2022 11:02 Ответить
Ти реально тупий і не розумієш? Коли ти хочеш отримати від когось допомогу, то якось не прийнято систематично поливати цього "когось" брудом. А якшо ти дипломат, то взагалі нікого не можна поливати брудом, окрім випадків, коли це кацап.
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27.05.2022 11:07 Ответить
Воно ібонуте??? Шо він робить?!! Негайно відкликати, згвалтувати на Майдані вантузом з трансляцією в ютюбі та негайно вибачитися перед Шольцем!
Звичайно цього ніхо не зробить, тому вангую Христофор Ульяна Йогурт замість допомоги Україні.
Це просто "дніще"...
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27.05.2022 11:05 Ответить
Коли Порох звільнив Р.Безсмертного з посади посла в Білорусі, йому можана було поспівчувати (освідчена людина, патріот, заслужив посаду), а Пороха зрозуміти (наживати воюючій країні ще одного ворога через закиди посла на адресу президента Білорусі - це нехтувати інтересами країни).
А як зрозуміти Зеленського? Шольц - це не кривавий диктатор, Німеччина - не Білорусь, мельник-не Безсмертний. Чого чекати? Поки Україна буде повністю асоціюватись в Німеччині із недолугим, сварливим послом-самопіарщиком?
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27.05.2022 11:07 Ответить
Планомірно працює на користь мордора... Посол зеленського продовжує руйнувати антипутінську коаліцію
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27.05.2022 11:29 Ответить
Все іде за планом.Кого засудили з правлячої партії яка руйнує Україну. дипломатію і здоровий глузд?Це явно робиться в угоду агресора.Заберіть недолугого і непрофесійного Мельника і заведіть на нього розслідування.
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27.05.2022 13:23 Ответить
https://meduza.io/feature/2022/07/06/ukrainskiy-posol-v-germanii-andrey-melnik-oskorbil-vseh-glavnyh-politikov-strany-i-stal-zvezdoy-mestnyh-tok-shou-a-teper-pohozhe-vozvraschaetsya-v-kiev-na-povyshenie
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09.07.2022 22:49 Ответить
 
 