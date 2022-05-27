Шольцу не хватает лидерства и смелости, – посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку для того, чтобы Украина выиграла эту войну.
Но этого не произошло, по словам посла. Особенно не хватало четкости по поводу немедленной доставки тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.
"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину", – отметил Мельник.
По словам посла, также "к сожалению, не было никаких обнадеживающих сигналов для украинцев" по "важному вопросу кандидатского статуса для вступления в ЕС".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник сравнил скорость предоставления военной помощи Германией с улиткой
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наш зеленый недонаполеончик всё и без послов порешает-по "пацански".
Мля..73%,вам самим не стыдно за свой выбор?
Те що робить мельник по вказівці дерьмака - це робота на кацапів.
До матёрно-подзаборной "риторики руцких послов", ему осталось совсем чуть-чуть.
Объясните ему кто нибудь, что в данном конфликте Германия, хотя и поддерживает Украину, но все же ставит на первое место интересы Германии.
Только долготерпением немцев и их уважением к воюющей стране и можно объяснить то, что этого болтливого наглеца еще не выставили за дверь
И так понятно.
Просто приведу на примере.
Не поддерживает, это Сирия, которая утверждает, что в Украине Россия совершенно справедливо борется с нацизмом и потому посылает своих солдат-наемников в помощь России.
Поддерживает нейтрально, это Венгрия, которая ни вашим, ни нашим, ни за Украину, ни за Россию.
А Германия,которая осуждает Россию, поддерживает Украину полностью.
а таки дипломатія .
Потрібен результат ,а його все немає .
То кому вигідне це бикування, окрім кацапів?
А це не дипломатія, бикування, спрямоване на втрату співробитництва.
Так спілкувалась лише одна країна світу, кацапи. Ну і тепер, пліснява.
Даже я это понимаю. Это уровень дворовых споров - только без перехода на мат.
Впрочем, какой поп, такой и приход. Кругом одни клоуны...
Он балдеет сам от своего хамства. Или это распоряжение от самого главного ? от Ермака?
Он настолько явно и, не стесняясь, портит взаимоотношения с самой крупной страной Европы,
что я уже начинаю думать, что он посол российской стороны ( "или шпион под прикрытием"😶).
И чем больше он выступает, тем меньше можно рассчитывать на Германию.
Так и хочется сказать по одесски: "следи за базаром!". Закройте ему уже рот, кто нибудь!
Уже немецкая депутатка от свободных демократов выступила и назвала поведение посла Мельник
базаром, и, это при том,что с 01.06. повышаются выплаты беженцам, которые и так самые высокие в Европе. Шольц - Канцлер Германии, осторожный политик, и посылать сюда плохо образованных
и плохо воспитанных представителей - это вредительство, так как и сдача страны.
Похоже некоторым кровавые рашкины сребреники затмили разум.
Німеччина виростила того монстра, наповнила його грошима а нам, навпаки, закрила вхід до НАТО у 2008му.
То нам тепер на німців молитися!!!
Звичайно цього ніхо не зробить, тому вангую Христофор Ульяна Йогурт замість допомоги Україні.
Це просто "дніще"...
А як зрозуміти Зеленського? Шольц - це не кривавий диктатор, Німеччина - не Білорусь, мельник-не Безсмертний. Чого чекати? Поки Україна буде повністю асоціюватись в Німеччині із недолугим, сварливим послом-самопіарщиком?