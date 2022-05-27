Шольцу не хватает лидерства и смелости, – посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку для того, чтобы Украина выиграла эту войну.

Но этого не произошло, по словам посла. Особенно не хватало четкости по поводу немедленной доставки тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.

"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину", – отметил Мельник.

По словам посла, также "к сожалению, не было никаких обнадеживающих сигналов для украинцев" по "важному вопросу кандидатского статуса для вступления в ЕС".

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