Посол Мельник сравнил скорость предоставления военной помощи Германией с улиткой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фотографию улитки с шаром, намекая на медленное предоставление военной помощи Украине.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, дипломат опубликовал фото улитки, которая несет на себе патрон с подписью: "Немецкая помощь уже на пути к нам".

"Немецкое оружие для Украины уже в пути. Только что получил эту картинку от представителя украинского правительства. Конечно, Россия не должна выиграть войну", - отметил посол.

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