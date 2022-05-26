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Посол Мельник сравнил скорость предоставления военной помощи Германией с улиткой
Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фотографию улитки с шаром, намекая на медленное предоставление военной помощи Украине.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, дипломат опубликовал фото улитки, которая несет на себе патрон с подписью: "Немецкая помощь уже на пути к нам".
"Немецкое оружие для Украины уже в пути. Только что получил эту картинку от представителя украинского правительства. Конечно, Россия не должна выиграть войну", - отметил посол.
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+15 Jim Hawkins
показать весь комментарий26.05.2022 10:28
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результат поддержки от Германии не такой,как от Польши ( посол Дешица).Извините,это искусство.
Ощутите разницу, как говорится. Хамство - это не дипломатия, это недостаток здравого ума и воспитания. Если что то от кого то хочешь, говоришь с ним вежливо и пытаешься ещё более вежливо перетянуть на свою сторону. Никто никому ничего не обязан, каждый руководитель не НАШЕЙ страны думает прежде всего о своём народе, о его достатке, чтобы не уменьшать, прежде всего, оборонноспособность СВОЕЙ страны. А требовать можно только у своей мамы валенки!
Наша власть ведёт и хочет поддерживать какие то договоры(или договорняки) с россией, заглядывать главному злодею в укромные места, то отводила границы, то сдавала, т.е., танцы какие то. А что должны думать по этому поводу другие государства: милые бранятся, только тешатся.
Они договорятся, а мы своим оружием разожжём пламя. Последний случай, когда по приказу сдали наших военных с Азова, якобы договорились. И тишина... Поэтому Запад сейчас сторонкой. Я думаю, что они не уверены в украинской власти. Кому нужен гембель на свою голову?
Да и разведки работают хорошо в других странах, знают что то, что ни Мельник ,ни мы не знаем.
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Вы облажались, это не юмор, это вредительство в особо крупных размерах и во время войны.
Я бы применила в этом случае "по законам военного времени.." Немецкие газеты восприняли
ваш совковый юмор как не допустимый для государственного служащего, а тем более посла
воюющей стороны. Украине нанесён вред, сопоставимый со сдачей военного объекта.
Наврядли получим мы от Германии теперь что то весомое, окромя привета. Что ж, для СБУ есть
работа. А для вас - наврядли, если ваш босс (не знаю кто и какой страны) вас не защитит.
Между странами Европы есть корпоративная солидарность и, оскорбляя одного, вы оскорбляете всех. Хорошо бы, конечно, иметь, правительство военного времени, а не музыкальное объединение недолуг.