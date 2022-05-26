РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11225 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
8 779 107

Посол Мельник сравнил скорость предоставления военной помощи Германией с улиткой

мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фотографию улитки с шаром, намекая на медленное предоставление военной помощи Украине.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, дипломат опубликовал фото улитки, которая несет на себе патрон с подписью: "Немецкая помощь уже на пути к нам".

"Немецкое оружие для Украины уже в пути. Только что получил эту картинку от представителя украинского правительства. Конечно, Россия не должна выиграть войну", - отметил посол.

Также читайте: Украина может вступить в НАТО сразу после войны, – посол Мельник

Посол Мельник сравнил скорость предоставления военной помощи Германией с улиткой 01

Германия (6943) помощь (7788) Мельник Андрей (228)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
Не всі, але деякі таки зрадили. Спочатку виростили монстра - *****, а тепер морозяться. Ще й мир пропонують укласти на кацапських умовах. Не зрада?
показать весь комментарий
26.05.2022 10:19
+18
Подякуй бюргарам за те, що вони виростили нового гітлера. Цьомни їх у дупу.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:21
+15
Три страны еврошлюхи - Германия, Франция и Италия. Считаю, что ЕС нам не нужен, да и не возьмут нас туда. НАТО тоже какое-то невнятное. Как по мне, эти организации изжили себя. Нынче переломное время, когда вся мировая система, выстроенная после ВМВ, катится к чертям. Посему, нужны новые союзы и форматы, для безопасности и развития.
показать весь комментарий
26.05.2022 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Спасибо всем, кто поддерживает посла высокой квалификации господина Мельника, поэтому и
результат поддержки от Германии не такой,как от Польши ( посол Дешица).Извините,это искусство.
Ощутите разницу, как говорится. Хамство - это не дипломатия, это недостаток здравого ума и воспитания. Если что то от кого то хочешь, говоришь с ним вежливо и пытаешься ещё более вежливо перетянуть на свою сторону. Никто никому ничего не обязан, каждый руководитель не НАШЕЙ страны думает прежде всего о своём народе, о его достатке, чтобы не уменьшать, прежде всего, оборонноспособность СВОЕЙ страны. А требовать можно только у своей мамы валенки!
Наша власть ведёт и хочет поддерживать какие то договоры(или договорняки) с россией, заглядывать главному злодею в укромные места, то отводила границы, то сдавала, т.е., танцы какие то. А что должны думать по этому поводу другие государства: милые бранятся, только тешатся.
Они договорятся, а мы своим оружием разожжём пламя. Последний случай, когда по приказу сдали наших военных с Азова, якобы договорились. И тишина... Поэтому Запад сейчас сторонкой. Я думаю, что они не уверены в украинской власти. Кому нужен гембель на свою голову?
Да и разведки работают хорошо в других странах, знают что то, что ни Мельник ,ни мы не знаем.
показать весь комментарий
26.05.2022 13:25 Ответить
кажется, что украинская власть не особо хочет, чтобы в ней были "уверены". и это даже не отсутствие системной внешней политики. вполне возможно ее пытаются сделать бессистемной изнутри. ну, а потом - "давайте сдаваться, ведь нас не поняли". а кто же вас поймет, если вы ведете себя как истерички по отношению к тем, кого вы бы хотели видеть в союзниках.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:00 Ответить
так і я про те ж кажу,всі тут ссуться вах "какой смелий пасол",от тільки чомусь ці дауни не можуть відповісти чому ж до війни цей типу посол не міг вламати німців що б хоча б не блокували передачу зброї іншими,про продаж навіть не кажу,а про рух до нато навівть не згадую,бо його зелупа сама завалила.він просто ручна тупорила маріонетка,а всі тут йому лижуть...
показать весь комментарий
26.05.2022 14:54 Ответить
штайнмаєри, шольци, макрони та ніхамери знову ж в 1002-раз "ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ"....
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
26.05.2022 13:35 Ответить
мельник,чому ми не в НАТО,ти ж скільки там уже сидиш.чом ти бидло до війни не ламав німчуру ? може тому що ти підсвинок єрмаковський і скавчиш тільки коли дають команду?
показать весь комментарий
26.05.2022 14:43 Ответить
німецька зброя... й потрібна, але очищення влади на всіх рівнях від проросійської агентури і т.ін ще більш важливе, бо їх наявність очевидна
показать весь комментарий
26.05.2022 15:00 Ответить
Посол Мельник, Вы провалили явку (так, кажется, считалось в фильмах о разведчиках-шпионах).
Вы облажались, это не юмор, это вредительство в особо крупных размерах и во время войны.
Я бы применила в этом случае "по законам военного времени.." Немецкие газеты восприняли
ваш совковый юмор как не допустимый для государственного служащего, а тем более посла
воюющей стороны. Украине нанесён вред, сопоставимый со сдачей военного объекта.
Наврядли получим мы от Германии теперь что то весомое, окромя привета. Что ж, для СБУ есть
работа. А для вас - наврядли, если ваш босс (не знаю кто и какой страны) вас не защитит.
Между странами Европы есть корпоративная солидарность и, оскорбляя одного, вы оскорбляете всех. Хорошо бы, конечно, иметь, правительство военного времени, а не музыкальное объединение недолуг.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 