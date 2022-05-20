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Новости Украина - НАТО
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Украина может вступить в НАТО сразу после войны, – посол Мельник

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Украина может присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Это может произойти не в разгар войны, но сразу после ее окончания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для RND, передает Цензор.НЕТ.

"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. Эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в разгар войны, но, может быть, сразу после", - отметил Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку это не является обязательной процедурой.

Читайте: Решение о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы, - Блинкен

членство в НАТО (1506) Мельник Андрей (227)


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Топ комментарии
+16
Ключове слово "може"
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20.05.2022 12:03
+15
Якщо зелена команда не пересреться зі всіми за свой криворізько-дипломатичні висловлювання
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20.05.2022 12:04
+15
возьми у Подляка пирожок.
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20.05.2022 12:13
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Ключове слово "може"
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20.05.2022 12:03 Ответить
Якщо зелена команда не пересреться зі всіми за свой криворізько-дипломатичні висловлювання
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20.05.2022 12:04 Ответить
Что за чушь? Они объединили мир так, как после оккупации Крыма даже близко не смогли
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20.05.2022 12:10 Ответить
возьми у Подляка пирожок.
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20.05.2022 12:13 Ответить
Цікаво який народ? 73% так там підтримати дебіла вже не більше 20%.
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20.05.2022 13:27 Ответить
Дивись щоб твого ватного гавнокомандувача ще під час війни не підвісили за яйця, разом з усією шоблою і армією ботів-свинособак типу тебе
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20.05.2022 13:36 Ответить
Мля, Ремус, дристомет скоро включат.
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20.05.2022 12:05 Ответить
Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих. Ну з московією нам точне не по дорозі
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20.05.2022 12:09 Ответить
задовбали вже с тим НАТО..то хочуть ,то не хочуть..то приймаєм ,то не приймаєм..От, як з Фінляндією-европейська країна і все у них нормально,а Туреччина вийо..і все застопорилось.
Слушайте заткнитесь пожалуйста--Устроили тут рамашка,помню -не помню
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20.05.2022 12:11 Ответить
Зеледенту это объяснили? Не будет больше волать "Пачиму мы не в НАТЕ?"
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20.05.2022 12:11 Ответить
может вступить, может не вступить
всех волнует вопрос - когда конец войне?
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20.05.2022 12:14 Ответить
Дивись Мельник, добалакаєшся ...
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20.05.2022 12:14 Ответить
віина без кінця
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20.05.2022 12:17 Ответить
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20.05.2022 12:18 Ответить
Ти ба, як лахта козлорила біситься.
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20.05.2022 12:25 Ответить
В ЄС уже взяли, ще в НАТО залишилось. Ніхто там нас не хоче, крім Польщі і Прибалтики. Не дивлячись на війну, ЄС залишається проросійським, їх турбує як зберегти путіну обличчя і плювать їм на Бучу і загарбані території. Як нам зброю нормальну дать, то про третю світову розказують, як фінів і шведів терміново до нато прийняти, то ніхто путіна і третьої світової виявляється не боїться. Чи не лицемірство це?
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20.05.2022 12:33 Ответить
Після США та Британї ми перша країна заслужила це у бойових діях та перемозі.
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20.05.2022 12:36 Ответить
А Беню з Зелею куди ?
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20.05.2022 12:44 Ответить
Закінчити війну треба без всякої дипломатії. Треба силовим шляхом вийти на державний кордон України разом с Кримом і одночасно вступити в НАТО з відповідною заявою - більше кацапня на нас не полізе. А далі гратися в переговори не буде сенсу.
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20.05.2022 12:36 Ответить
Да ! Если сменится президент.
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20.05.2022 12:42 Ответить
А Нато себе якось проявило в час війни? Цікавіше створити нормальне об'єднання...
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20.05.2022 12:51 Ответить
Для начала прочтите, что вообще есть такое, это самое НАТО. Бо глупости пишете.
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20.05.2022 16:20 Ответить
Мельник, ти подобаєшся...але оці усі червоні хрести, нато...обсє...(навмисно пишу з малоі букви)...це усе гнилий непотріб, як виявилося......
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20.05.2022 12:55 Ответить
А як же вислови до цього, нас не очікують, не беруть?
Борова Стефанчука за ці вислови вбили в "Миротворец"
Україна це і є НАТО!!!
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20.05.2022 13:09 Ответить
альянс може приєднатися до України до кінця війни
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20.05.2022 13:16 Ответить
Ділять шкіру не вбитого ведмедя, треба ще війну закінчити перемогою.
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20.05.2022 13:31 Ответить
Ты главное на головы всем побольше сри и тогда как что, так сразу и вступишь.
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20.05.2022 16:23 Ответить
Вступить после войны.... А накуй тогда?
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20.05.2022 21:34 Ответить
 
 