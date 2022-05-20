Украина может вступить в НАТО сразу после войны, – посол Мельник

Украина может присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Это может произойти не в разгар войны, но сразу после ее окончания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для RND, передает Цензор.НЕТ.

"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. Эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в разгар войны, но, может быть, сразу после", - отметил Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку это не является обязательной процедурой.

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