Украина может вступить в НАТО сразу после войны, – посол Мельник
Украина может присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Это может произойти не в разгар войны, но сразу после ее окончания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в Германии Андрея Мельника для RND, передает Цензор.НЕТ.
"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. Эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в разгар войны, но, может быть, сразу после", - отметил Мельник.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку это не является обязательной процедурой.
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Слушайте заткнитесь пожалуйста--Устроили тут рамашка,помню -не помню
всех волнует вопрос - когда конец войне?
Борова Стефанчука за ці вислови вбили в "Миротворец"
Україна це і є НАТО!!!