Україна може вступити в НАТО одразу після війни, - посол Мельник

Україна може приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. Це може відбутися не у розпал війни, але одразу по її закінченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для RND, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін ламає зуби на сході України і не досягає належного прогресу. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки це не є обов'язковою процедурою.

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