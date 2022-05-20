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Новини Україна-НАТО
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Україна може вступити в НАТО одразу після війни, - посол Мельник

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Україна може приєднатися до Північноатлантичного Альянсу. Це може відбутися не у розпал війни, але одразу по її закінченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в Німеччині Андрія Мельника для RND, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін ламає зуби на сході України і не досягає належного прогресу. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки це не є обов'язковою процедурою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може вступити до НАТО без ПДЧ, - Квін

Автор: 

членство в НАТО (1714) Мельник Андрій (232)


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Топ коментарі
+16
Ключове слово "може"
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20.05.2022 12:03
+15
Якщо зелена команда не пересреться зі всіми за свой криворізько-дипломатичні висловлювання
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20.05.2022 12:04
+15
возьми у Подляка пирожок.
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20.05.2022 12:13
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Ключове слово "може"
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20.05.2022 12:03 Відповісти
Якщо зелена команда не пересреться зі всіми за свой криворізько-дипломатичні висловлювання
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20.05.2022 12:04 Відповісти
Что за чушь? Они объединили мир так, как после оккупации Крыма даже близко не смогли
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20.05.2022 12:10 Відповісти
возьми у Подляка пирожок.
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20.05.2022 12:13 Відповісти
Цікаво який народ? 73% так там підтримати дебіла вже не більше 20%.
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20.05.2022 13:27 Відповісти
Дивись щоб твого ватного гавнокомандувача ще під час війни не підвісили за яйця, разом з усією шоблою і армією ботів-свинособак типу тебе
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20.05.2022 13:36 Відповісти
Мля, Ремус, дристомет скоро включат.
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20.05.2022 12:05 Відповісти
Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих. Ну з московією нам точне не по дорозі
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20.05.2022 12:09 Відповісти
задовбали вже с тим НАТО..то хочуть ,то не хочуть..то приймаєм ,то не приймаєм..От, як з Фінляндією-европейська країна і все у них нормально,а Туреччина вийо..і все застопорилось.
Слушайте заткнитесь пожалуйста--Устроили тут рамашка,помню -не помню
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20.05.2022 12:11 Відповісти
Зеледенту это объяснили? Не будет больше волать "Пачиму мы не в НАТЕ?"
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20.05.2022 12:11 Відповісти
может вступить, может не вступить
всех волнует вопрос - когда конец войне?
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20.05.2022 12:14 Відповісти
Дивись Мельник, добалакаєшся ...
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20.05.2022 12:14 Відповісти
віина без кінця
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20.05.2022 12:17 Відповісти
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20.05.2022 12:18 Відповісти
Ти ба, як лахта козлорила біситься.
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20.05.2022 12:25 Відповісти
В ЄС уже взяли, ще в НАТО залишилось. Ніхто там нас не хоче, крім Польщі і Прибалтики. Не дивлячись на війну, ЄС залишається проросійським, їх турбує як зберегти путіну обличчя і плювать їм на Бучу і загарбані території. Як нам зброю нормальну дать, то про третю світову розказують, як фінів і шведів терміново до нато прийняти, то ніхто путіна і третьої світової виявляється не боїться. Чи не лицемірство це?
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20.05.2022 12:33 Відповісти
Після США та Британї ми перша країна заслужила це у бойових діях та перемозі.
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20.05.2022 12:36 Відповісти
А Беню з Зелею куди ?
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20.05.2022 12:44 Відповісти
Закінчити війну треба без всякої дипломатії. Треба силовим шляхом вийти на державний кордон України разом с Кримом і одночасно вступити в НАТО з відповідною заявою - більше кацапня на нас не полізе. А далі гратися в переговори не буде сенсу.
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20.05.2022 12:36 Відповісти
Да ! Если сменится президент.
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20.05.2022 12:42 Відповісти
А Нато себе якось проявило в час війни? Цікавіше створити нормальне об'єднання...
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20.05.2022 12:51 Відповісти
Для начала прочтите, что вообще есть такое, это самое НАТО. Бо глупости пишете.
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20.05.2022 16:20 Відповісти
Мельник, ти подобаєшся...але оці усі червоні хрести, нато...обсє...(навмисно пишу з малоі букви)...це усе гнилий непотріб, як виявилося......
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20.05.2022 12:55 Відповісти
А як же вислови до цього, нас не очікують, не беруть?
Борова Стефанчука за ці вислови вбили в "Миротворец"
Україна це і є НАТО!!!
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20.05.2022 13:09 Відповісти
альянс може приєднатися до України до кінця війни
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20.05.2022 13:16 Відповісти
Ділять шкіру не вбитого ведмедя, треба ще війну закінчити перемогою.
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20.05.2022 13:31 Відповісти
Ты главное на головы всем побольше сри и тогда как что, так сразу и вступишь.
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20.05.2022 16:23 Відповісти
Вступить после войны.... А накуй тогда?
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20.05.2022 21:34 Відповісти
 
 