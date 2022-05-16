Україна може вступити до НАТО без ПДЧ, - Квін

План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ.

Про це журналістам сказала очільниця посольства США Крістіна Квін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вона наголосила, що може озвучити лише американську позицію, а та полягає у політиці відкритих дверей для всіх країн, які хочуть вступити до НАТО.

"Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ", - сказала Квін.

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При цьому вона наголосила, що таку процедуру не можна називати скороченою.

"ПДЧ - це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам - то ПДЧ стає непотрібним", - пояснила Квін.

Вона додала, що якщо Україна загалом відповідатиме більшості вимог для вступу до НАТО, отримувати та виконувати План дій щодо членства необов’язково.

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