Україна може вступити до НАТО без ПДЧ, - Квін
План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ.
Про це журналістам сказала очільниця посольства США Крістіна Квін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Вона наголосила, що може озвучити лише американську позицію, а та полягає у політиці відкритих дверей для всіх країн, які хочуть вступити до НАТО.
"Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ", - сказала Квін.
При цьому вона наголосила, що таку процедуру не можна називати скороченою.
"ПДЧ - це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам - то ПДЧ стає непотрібним", - пояснила Квін.
Вона додала, що якщо Україна загалом відповідатиме більшості вимог для вступу до НАТО, отримувати та виконувати План дій щодо членства необов’язково.
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