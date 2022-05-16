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Україна може вступити до НАТО без ПДЧ, - Квін

квін

План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ.

Про це журналістам сказала очільниця посольства США Крістіна Квін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вона наголосила, що може озвучити лише американську позицію, а та полягає у політиці відкритих дверей для всіх країн, які хочуть вступити до НАТО.

"Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ", - сказала Квін.

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При цьому вона наголосила, що таку процедуру не можна називати скороченою.

"ПДЧ - це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам - то ПДЧ стає непотрібним", - пояснила Квін.

Вона додала, що якщо Україна загалом відповідатиме більшості вимог для вступу до НАТО, отримувати та виконувати План дій щодо членства необов’язково.

Також читайте: Росія проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС, - заступник постпреда РФ при ООН Полянський

Автор: 

ПДЧ (102) членство в НАТО (1756) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+54
Ми вже фактично в НАТО.
Нас всього навсього просили позбутись корупції та зрадників при владі.
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16.05.2022 12:03 Відповісти
+31
Не думаю, що те, що ви написали, має відношення до НАТО. Там скоріше перехід на стандарти, калібри, і т.д. НАТО. І з лендлізом у України всі шанси це швидко підтягнути. Якщо "Боневтік" як завжди все не просере.
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16.05.2022 12:14 Відповісти
+26
Учитывая качество и количество фигурных люлей, которые ЗСУ уже выписали Параше, Украина уже прошла 10 ПДЧ на пути в НАТО.
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16.05.2022 12:02 Відповісти
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Ну що, вата зелена, шах і мат вам тварюки! Посол США просто так нічого не каже. Українці хочуть НАТО, владні виродки ні! Висновок - ***** таку владу!
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16.05.2022 20:54 Відповісти
Зеленский и его ЗЕшлюхи должны уйти в отставку!!! И тогда Украина со спокойной душой станет членом НАТО
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16.05.2022 22:17 Відповісти
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