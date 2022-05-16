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Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, - Квин

квін

План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ.

Об этом журналистам сказала глава посольства США Кристина Квин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она подчеркнула, что может озвучить только американскую позицию, а та заключается в политике открытых дверей для всех стран, желающих вступить в НАТО.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", - сказала Квин.

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При этом она подчеркнула, что подобную процедуру нельзя называть сокращенной.

"ПДЧ – это механизм, который позволяет государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям – то ПДЧ становится ненужным", – пояснила Квин.

Она добавила, что если Украина будет в целом отвечать большинству требований для вступления в НАТО, получать и выполнять План действий по членству необязательно.

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ПДЧ (137) членство в НАТО (1548) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+54
Ми вже фактично в НАТО.
Нас всього навсього просили позбутись корупції та зрадників при владі.
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16.05.2022 12:03 Ответить
+31
Не думаю, що те, що ви написали, має відношення до НАТО. Там скоріше перехід на стандарти, калібри, і т.д. НАТО. І з лендлізом у України всі шанси це швидко підтягнути. Якщо "Боневтік" як завжди все не просере.
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16.05.2022 12:14 Ответить
+26
Учитывая качество и количество фигурных люлей, которые ЗСУ уже выписали Параше, Украина уже прошла 10 ПДЧ на пути в НАТО.
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16.05.2022 12:02 Ответить
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Ну що, вата зелена, шах і мат вам тварюки! Посол США просто так нічого не каже. Українці хочуть НАТО, владні виродки ні! Висновок - ***** таку владу!
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16.05.2022 20:54 Ответить
Зеленский и его ЗЕшлюхи должны уйти в отставку!!! И тогда Украина со спокойной душой станет членом НАТО
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16.05.2022 22:17 Ответить
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