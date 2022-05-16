Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, - Квин
План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ.
Об этом журналистам сказала глава посольства США Кристина Квин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Она подчеркнула, что может озвучить только американскую позицию, а та заключается в политике открытых дверей для всех стран, желающих вступить в НАТО.
"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", - сказала Квин.
При этом она подчеркнула, что подобную процедуру нельзя называть сокращенной.
"ПДЧ – это механизм, который позволяет государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям – то ПДЧ становится ненужным", – пояснила Квин.
Она добавила, что если Украина будет в целом отвечать большинству требований для вступления в НАТО, получать и выполнять План действий по членству необязательно.
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