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Новости
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НАТО достигнет консенсуса по вступлению Швеции и Финляндии, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу опасения Анкары относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО и выразил убеждение, что консенсус по этому вопросу может быть достигнут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не хочу характеризовать конкретный разговор, который у нас состоялся с министром иностранных дел и в рамках самих заседаний НАТО, но могу сказать такое. Я почти всюду услышал очень сильную поддержку (вступления Швеции и Финляндии) в Альянс", - сказал он журналистам после встречи глав МИД стран НАТО в Берлине

По его убеждению, члены НАТО достигнут консенсуса по этому вопросу.

Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не настроена положительно по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Читайте: США выясняют позицию Турции по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, - Белый дом

В Турции назвали условия поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Анкара требует от этих скандинавских стран прекратить поддерживать курдские организации, признанные Турцией террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.

Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Турки намагаються на два стільця одночасно... З Україною теж будуть проблеми - турки бояться втратити лідерство в чорноморському регіоні. А дівлячись на успіхи України це цілком можливо.
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15.05.2022 20:46 Ответить
+3
Добрий вечір, ми з України.

Я впевнений, що у фінів та шведів все вийде, та ще й в супер короткі терміни, чого нажаль поки не можна сказати про нас, з нашою корупціею, кремлівскою агентурою під кожним каменем, злодійкуватими можновладцями, та не чистими на руки кланами.

Але це не означае, що ми маємо просто забути про існуваання ціеї організації, дуже сподіваюсь, що з третьго разу у нас все вийде, що після війни нам таки нарешті вдасться зробити усі необхідні реформи і що це співпаде із відсутністю політичних орбанів, делалье та інших макронів і врешті врешт ми отримаемо пдч і станемо повноправним членом НАТО. ДО того, як на росії з'явиться новий путіно-сталін.

Вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Слава Україні!
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15.05.2022 21:16 Ответить
+1
В добрий час!! Корумпованій Україні з її незліченою кількістю кремлівських гнид НАТО не світить ніколи !!!)))
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15.05.2022 20:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
эту ерунду...не то что слушать читать и т.п...мерзко, когда нормальные люди, страны просились и их послали, а на фоне нынешних событий то они готовы...ну ок пусть пока будет так - но это выглядет и тем более из сегодняшних реалий, есть глубокие сомненья что кроме оружия - никто никуда не пойдёт...а если нет кому взять в руки и применить это оружие то......)ну нато(е)...и...
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15.05.2022 20:36 Ответить
Свинособак ніхто і не гукає у НАТО
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15.05.2022 22:35 Ответить
В добрий час!! Корумпованій Україні з її незліченою кількістю кремлівських гнид НАТО не світить ніколи !!!)))
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15.05.2022 20:39 Ответить
Турки намагаються на два стільця одночасно... З Україною теж будуть проблеми - турки бояться втратити лідерство в чорноморському регіоні. А дівлячись на успіхи України це цілком можливо.
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15.05.2022 20:46 Ответить
Выглядит довольно жалко. Каждый раз указывают на свою скорость, как можно быстрее. Как будто боятся паре жалких кораблей надводных и вообще отсутствию сухопутной армии и морского десанта в этом месте. Достаточно было просто сказать, что принимает две сильные страны в НАТО, которые окажут хорошую помощь для защиты Эстонии и Латвии от угроз России.
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15.05.2022 20:59 Ответить
Нехай Блінкін краще розкаже, хто не дає консенсусу стосовно України в НАТО і чому????
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15.05.2022 21:09 Ответить
Добрий вечір, ми з України.

Я впевнений, що у фінів та шведів все вийде, та ще й в супер короткі терміни, чого нажаль поки не можна сказати про нас, з нашою корупціею, кремлівскою агентурою під кожним каменем, злодійкуватими можновладцями, та не чистими на руки кланами.

Але це не означае, що ми маємо просто забути про існуваання ціеї організації, дуже сподіваюсь, що з третьго разу у нас все вийде, що після війни нам таки нарешті вдасться зробити усі необхідні реформи і що це співпаде із відсутністю політичних орбанів, делалье та інших макронів і врешті врешт ми отримаемо пдч і станемо повноправним членом НАТО. ДО того, як на росії з'явиться новий путіно-сталін.

Вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Слава Україні!
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15.05.2022 21:16 Ответить
Саме так,Україна, черговий раз отримала можливість розбу
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15.05.2022 21:31 Ответить
Соррі***..розбудови суверенної потужної європейськоі держави! Бог нам допомогає здолати московську орду,хай нам Бог допоможе здолати українських корумпованих гнид!!!)))
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15.05.2022 21:36 Ответить
какие вы б...ь...умнички прям...(((а когда мы ещё давненько просились...то что...а сисясь во ё.п.р.с.т...надо брать всех...да...?и опять же ж насрато то и не очень то и помагает - отдельные страны что в насрато...а так это нато похоже зараз на оон...я 100% даю что если на какую нибудь страну насрато нападёт наподобе росии, то насрато окрим зализа бухтения больше ничего не даст...
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15.05.2022 21:26 Ответить
Украина давно в НАТО по факту... мочит крыс путлера и без формальн ой бумажки от Йенса Столтенберга...
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18.05.2022 21:32 Ответить
 
 