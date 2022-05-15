НАТО достигнет консенсуса по вступлению Швеции и Финляндии, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу опасения Анкары относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО и выразил убеждение, что консенсус по этому вопросу может быть достигнут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не хочу характеризовать конкретный разговор, который у нас состоялся с министром иностранных дел и в рамках самих заседаний НАТО, но могу сказать такое. Я почти всюду услышал очень сильную поддержку (вступления Швеции и Финляндии) в Альянс", - сказал он журналистам после встречи глав МИД стран НАТО в Берлине
По его убеждению, члены НАТО достигнут консенсуса по этому вопросу.
Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не настроена положительно по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
В Турции назвали условия поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Анкара требует от этих скандинавских стран прекратить поддерживать курдские организации, признанные Турцией террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.
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Я впевнений, що у фінів та шведів все вийде, та ще й в супер короткі терміни, чого нажаль поки не можна сказати про нас, з нашою корупціею, кремлівскою агентурою під кожним каменем, злодійкуватими можновладцями, та не чистими на руки кланами.
Але це не означае, що ми маємо просто забути про існуваання ціеї організації, дуже сподіваюсь, що з третьго разу у нас все вийде, що після війни нам таки нарешті вдасться зробити усі необхідні реформи і що це співпаде із відсутністю політичних орбанів, делалье та інших макронів і врешті врешт ми отримаемо пдч і станемо повноправним членом НАТО. ДО того, як на росії з'явиться новий путіно-сталін.
Вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Слава Україні!