НАТО достигнет консенсуса по вступлению Швеции и Финляндии, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу опасения Анкары относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО и выразил убеждение, что консенсус по этому вопросу может быть достигнут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не хочу характеризовать конкретный разговор, который у нас состоялся с министром иностранных дел и в рамках самих заседаний НАТО, но могу сказать такое. Я почти всюду услышал очень сильную поддержку (вступления Швеции и Финляндии) в Альянс", - сказал он журналистам после встречи глав МИД стран НАТО в Берлине

По его убеждению, члены НАТО достигнут консенсуса по этому вопросу.

Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не настроена положительно по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

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В Турции назвали условия поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, Анкара требует от этих скандинавских стран прекратить поддерживать курдские организации, признанные Турцией террористическими, и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию.