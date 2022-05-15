НАТО досягне консенсусу щодо вступу Швеції та Фінляндії, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу побоювання Анкари щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО і висловив переконання, що консенсусу з цього питання може бути досягнуто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не хочу характеризувати конкретну розмову, яка у нас відбулася з міністром закордонних справ та в рамках самих засідань НАТО, але можу сказати таке. Я майже всюди почув дуже сильну підтримку (вступу Швеції та Фінляндії) до Альянсу", - сказав він журналістам після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Берліні.

На його переконання, члени НАТО досягнуть консенсусу з цього питання.

Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не налаштована позитивно щодо вступу в НАТО Швеції та Фінляндії.

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У Туреччині назвали умови підтримки вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Зокрема, Анкара вимагає від цих скандинавських країн припинити підтримувати курдські організації, які Туреччина визнала терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.