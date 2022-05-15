НАТО досягне консенсусу щодо вступу Швеції та Фінляндії, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу побоювання Анкари щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО і висловив переконання, що консенсусу з цього питання може бути досягнуто.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не хочу характеризувати конкретну розмову, яка у нас відбулася з міністром закордонних справ та в рамках самих засідань НАТО, але можу сказати таке. Я майже всюди почув дуже сильну підтримку (вступу Швеції та Фінляндії) до Альянсу", - сказав він журналістам після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Берліні.
На його переконання, члени НАТО досягнуть консенсусу з цього питання.
Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не налаштована позитивно щодо вступу в НАТО Швеції та Фінляндії.
У Туреччині назвали умови підтримки вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Зокрема, Анкара вимагає від цих скандинавських країн припинити підтримувати курдські організації, які Туреччина визнала терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.
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Я впевнений, що у фінів та шведів все вийде, та ще й в супер короткі терміни, чого нажаль поки не можна сказати про нас, з нашою корупціею, кремлівскою агентурою під кожним каменем, злодійкуватими можновладцями, та не чистими на руки кланами.
Але це не означае, що ми маємо просто забути про існуваання ціеї організації, дуже сподіваюсь, що з третьго разу у нас все вийде, що після війни нам таки нарешті вдасться зробити усі необхідні реформи і що це співпаде із відсутністю політичних орбанів, делалье та інших макронів і врешті врешт ми отримаемо пдч і станемо повноправним членом НАТО. ДО того, як на росії з'явиться новий путіно-сталін.
Вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Слава Україні!