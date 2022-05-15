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Новини
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НАТО досягне консенсусу щодо вступу Швеції та Фінляндії, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу побоювання Анкари щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО і висловив переконання, що консенсусу з цього питання може бути досягнуто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не хочу характеризувати конкретну розмову, яка у нас відбулася з міністром закордонних справ та в рамках самих засідань НАТО, але можу сказати таке. Я майже всюди почув дуже сильну підтримку (вступу Швеції та Фінляндії) до Альянсу", - сказав він журналістам після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Берліні.

На його переконання, члени НАТО досягнуть консенсусу з цього питання.

Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна не налаштована позитивно щодо вступу в НАТО Швеції та Фінляндії.

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У Туреччині назвали умови підтримки вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Зокрема, Анкара вимагає від цих скандинавських країн припинити підтримувати курдські організації, які Туреччина визнала терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.

Автор: 

Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Турки намагаються на два стільця одночасно... З Україною теж будуть проблеми - турки бояться втратити лідерство в чорноморському регіоні. А дівлячись на успіхи України це цілком можливо.
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15.05.2022 20:46 Відповісти
+3
Добрий вечір, ми з України.

Я впевнений, що у фінів та шведів все вийде, та ще й в супер короткі терміни, чого нажаль поки не можна сказати про нас, з нашою корупціею, кремлівскою агентурою під кожним каменем, злодійкуватими можновладцями, та не чистими на руки кланами.

Але це не означае, що ми маємо просто забути про існуваання ціеї організації, дуже сподіваюсь, що з третьго разу у нас все вийде, що після війни нам таки нарешті вдасться зробити усі необхідні реформи і що це співпаде із відсутністю політичних орбанів, делалье та інших макронів і врешті врешт ми отримаемо пдч і станемо повноправним членом НАТО. ДО того, як на росії з'явиться новий путіно-сталін.

Вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Слава Україні!
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15.05.2022 21:16 Відповісти
+1
В добрий час!! Корумпованій Україні з її незліченою кількістю кремлівських гнид НАТО не світить ніколи !!!)))
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15.05.2022 20:39 Відповісти
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эту ерунду...не то что слушать читать и т.п...мерзко, когда нормальные люди, страны просились и их послали, а на фоне нынешних событий то они готовы...ну ок пусть пока будет так - но это выглядет и тем более из сегодняшних реалий, есть глубокие сомненья что кроме оружия - никто никуда не пойдёт...а если нет кому взять в руки и применить это оружие то......)ну нато(е)...и...
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15.05.2022 20:36 Відповісти
Свинособак ніхто і не гукає у НАТО
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15.05.2022 22:35 Відповісти
В добрий час!! Корумпованій Україні з її незліченою кількістю кремлівських гнид НАТО не світить ніколи !!!)))
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15.05.2022 20:39 Відповісти
Турки намагаються на два стільця одночасно... З Україною теж будуть проблеми - турки бояться втратити лідерство в чорноморському регіоні. А дівлячись на успіхи України це цілком можливо.
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15.05.2022 20:46 Відповісти
Выглядит довольно жалко. Каждый раз указывают на свою скорость, как можно быстрее. Как будто боятся паре жалких кораблей надводных и вообще отсутствию сухопутной армии и морского десанта в этом месте. Достаточно было просто сказать, что принимает две сильные страны в НАТО, которые окажут хорошую помощь для защиты Эстонии и Латвии от угроз России.
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15.05.2022 20:59 Відповісти
Нехай Блінкін краще розкаже, хто не дає консенсусу стосовно України в НАТО і чому????
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15.05.2022 21:09 Відповісти
Добрий вечір, ми з України.

Я впевнений, що у фінів та шведів все вийде, та ще й в супер короткі терміни, чого нажаль поки не можна сказати про нас, з нашою корупціею, кремлівскою агентурою під кожним каменем, злодійкуватими можновладцями, та не чистими на руки кланами.

Але це не означае, що ми маємо просто забути про існуваання ціеї організації, дуже сподіваюсь, що з третьго разу у нас все вийде, що після війни нам таки нарешті вдасться зробити усі необхідні реформи і що це співпаде із відсутністю політичних орбанів, делалье та інших макронів і врешті врешт ми отримаемо пдч і станемо повноправним членом НАТО. ДО того, як на росії з'явиться новий путіно-сталін.

Вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Слава Україні!
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15.05.2022 21:16 Відповісти
Саме так,Україна, черговий раз отримала можливість розбу
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15.05.2022 21:31 Відповісти
Соррі***..розбудови суверенної потужної європейськоі держави! Бог нам допомогає здолати московську орду,хай нам Бог допоможе здолати українських корумпованих гнид!!!)))
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15.05.2022 21:36 Відповісти
какие вы б...ь...умнички прям...(((а когда мы ещё давненько просились...то что...а сисясь во ё.п.р.с.т...надо брать всех...да...?и опять же ж насрато то и не очень то и помагает - отдельные страны что в насрато...а так это нато похоже зараз на оон...я 100% даю что если на какую нибудь страну насрато нападёт наподобе росии, то насрато окрим зализа бухтения больше ничего не даст...
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15.05.2022 21:26 Відповісти
Украина давно в НАТО по факту... мочит крыс путлера и без формальн ой бумажки от Йенса Столтенберга...
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18.05.2022 21:32 Відповісти
 
 