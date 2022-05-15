Здивувало те, що Путін сприйняв новину про готовність Фінляндії вступити до НАТО так спокійно, - президент Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розповів про реакцію Путіна, коли він повідомив йому про намір вступу до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Інформуючи Росію про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що був здивований спокійною реакцією Путіна.

"Насправді, здивувало те, що він сприйняв це так спокійно", - зазначив лідер Фінляндії.

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