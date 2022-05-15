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Здивувало те, що Путін сприйняв новину про готовність Фінляндії вступити до НАТО так спокійно, - президент Нііністе

путін

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розповів про реакцію Путіна, коли він повідомив йому про намір вступу до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Інформуючи Росію про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, Нііністе сказав, що був здивований спокійною реакцією Путіна.

"Насправді, здивувало те, що він сприйняв це так спокійно", - зазначив лідер Фінляндії.

Також читайте: Президент Фінляндії Нііністе особисто повідомив Путіну про плани вступу до НАТО

Автор: 

НАТО (6635) путін володимир (24219) росія (66417) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+108
Та плювати йому на НАТО. Він просто хоче знищити Україну. А її територію приєднати до росії
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15.05.2022 18:43 Відповісти
+55
Он тупой что ли? Он действительно думает что путлера волнует НАТО? Розширение НАТО это обоснование для плебса почему с Украиной воевать нужно
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15.05.2022 18:44 Відповісти
+37
дєдушка нєрвнічать бросіл давно,
дєдушка болєн, єму всьо равно
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15.05.2022 18:43 Відповісти
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15.05.2022 18:42 Відповісти
точно! це мабуть не дарма тренуються на кращу могилу...
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15.05.2022 19:24 Відповісти
Змагання на найшвидше викопування могил вже проводили. Тепер до закопування та прикрашення дійшли.
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15.05.2022 19:44 Відповісти
Побєдітель зможе могилу плєшивого прикрасити?
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15.05.2022 19:24 Відповісти
Ви з глузду з'їхали?!! На двадцять тисяч дерев'яних можна тільки засрати.
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15.05.2022 22:31 Відповісти
Та плювати йому на НАТО. Він просто хоче знищити Україну. А її територію приєднати до росії
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15.05.2022 18:43 Відповісти
Так и есть. А вот Китаю ситуация с усилением НАТО начинает очень не нравится...
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15.05.2022 18:47 Відповісти
Кітай ваще пофіг. Сибір наш. Вони чекають.
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15.05.2022 18:56 Відповісти
спокойно не спокойно ПУТИН УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЯМО ПРИЗНАЛ ЧТО ОН БОИТСЯ НАТО..
помните его тезис мол Украина вступит в НАТО ее нафаршируют современным оружием НАТО и Украина пойдет в Крым и нам что???!!! воевать с НАТО???!!! а мнение Китая никого не волнует.. у Китая итак все пошло обломом Китай намеревался начать захватывать за 3 дня Тайвань а Путин начал свою СВО в Украине и облом НАТО окрепло увеличивается на пару страна а может и не пару.. и кое что происходит глобального китайцы пока не могут уловить где и чем и как все эти метаморфозы перестройка перезагрузка Европы США Украины России закончится по крайней мере нашу войну с Россией очень хорошо учат и тайван6ь и Китай и делают для Китая неутешительные выводы тупое копирование советской методики ведения войны оказалось утопией огромное количество людей и техники не факт выиграть войну война Украина и Россия способна мног8ие горячие головы подобного плана просто охладить...
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15.05.2022 18:57 Відповісти
Саме Китай зараз отримав найбільшу вигоду з ситуації, яка склалась. Дешеві ресурси та ринок збуту мордору повністю за Китаєм. Зник претендент, що прагнув взяти участь у поділі світу. Європа ослаблена війною та санкціями і накопичує потиріччя та невдоволення погіршеням рівня життя. Можливо саме Китай підштовхнув х-ло до даного кроку, щоб оцінити розклад сил перед активною діяльністю, хоча х-ло і саме неухильно прагнуло довести мордор до краю прірви.
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15.05.2022 19:20 Відповісти
он боится не самого НАТО, а то, что с помощью НАТО Украина ответит на все его преступления и вернет себе все оккупированные паРашей земли.

а так НАТО - это жупел для рашко-быдла.
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15.05.2022 19:20 Відповісти
Может до Запада наконец-то начнет доходить, что байки про опасность расширения НАТО, укро нацизм, защита русскоязычных - это все чепуха, длящаяся десятилетиями. Настоящая цель ***** - это маниакальное желание оккупации Украины и уничтожения самой украинской нации, классическая средневековая захватническая война.
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15.05.2022 19:11 Відповісти
до Запада это дошло очень давно
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15.05.2022 20:25 Відповісти
Брате, головне, аби це нарешті дійшло до деяких українців! До отих, яким "какая разница", які голо совали "папріколу" і "хоть паржом" і "ну хуже ж уже нє будєт"... Бо Захід з 2014 в шоці від наших людей, які спочатку волають "ай спасітє памагітє" а через 2 роки вибирають дєбіла що знищує армію і напхає у владу кремлівских шлюх. А потім деякі дивуються, чому нас не дуже хочуть приймать в НАТО, чому з величезною осторогою і дуже повільно дають зброю...
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15.05.2022 21:22 Відповісти
тю дядя, яка йому різниця на те НАТО, фінів. він хотів піти з життя як об'єднувач земель рузьких, які ж ви європейці безграмотні виявились... вин нічого так і не зрозуміли...
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15.05.2022 18:43 Відповісти
дєдушка нєрвнічать бросіл давно,
дєдушка болєн, єму всьо равно
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15.05.2022 18:43 Відповісти
это все эффект ботокса
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15.05.2022 18:44 Відповісти
Чого тут дивного? Як у нас кажуть: згорів сарай - гори і хата.
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15.05.2022 18:44 Відповісти
Он тупой что ли? Он действительно думает что путлера волнует НАТО? Розширение НАТО это обоснование для плебса почему с Украиной воевать нужно
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15.05.2022 18:44 Відповісти
Он боялся Украины в НАТО, потому что так ее нельзя было бы захватить. Теперь он понял, что Украина и без НАТО сильна.
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15.05.2022 19:44 Відповісти
его за последние месяцы так Украина откасторила, что он уже боится и рот раскрыть, чтобы традиционно прокашляться ))
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15.05.2022 18:44 Відповісти
це був двійник )(уйла..він не в курсі
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15.05.2022 18:44 Відповісти
А как комары в моей квартире могут повлиять на покупку фумигатора? А их жужание ни на что не влияет
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15.05.2022 18:44 Відповісти
пыня думал - разбудят или нет его величество от наркоза....
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15.05.2022 18:44 Відповісти
Пыня - это у вас в рашке, у нас он куйло.
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15.05.2022 18:46 Відповісти
ботоксная бабушка пыня явно уже не жилец...

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15.05.2022 19:29 Відповісти
Пуйло вже не живе, воно за власну дупу більше переймається, ніж за Фінляндію
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15.05.2022 18:45 Відповісти
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15.05.2022 18:45 Відповісти
Уніан.. Красиво холєра ..Су-25 «Грач» на сверхнизких высотах «отработали» по оккупантамhttps://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
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15.05.2022 18:46 Відповісти
НАТО никогда не нападёт на Россию он этого прекрасно знает. его задача увеличит территорию и народ за счет Украины, Беларуси, Молдовы и частично Казахстана. остальные ненужно ему вообще.
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15.05.2022 18:46 Відповісти
А тут ещё Кабаеву кто-то обрюхатил.., вернее отрусофобил.. При таких раскладах Кондратий в дверях появится..
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15.05.2022 18:47 Відповісти
Денацифицировал.
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15.05.2022 19:18 Відповісти
кабаева для пуйла борода, чтобы у рашкобыдла не возникало вопросов по поводу целования им мальчиков в живот.

пуйло - старый урод-педофил по мальчикам.
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15.05.2022 19:23 Відповісти
как в свое время Людка, для поездки в Германию. Кстати бланодаря свою ориентации, окурок пользуется огромной поддержкой в западном голубом лобби.
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15.05.2022 19:29 Відповісти
окурок пользуется огромной поддержкой в западном голубом лобби

это неправда, ибо кремлядь для своей популярности среди рашкобыдла давно поощряет

гомофобию.
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15.05.2022 22:46 Відповісти
У него уже другие проблемы
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15.05.2022 18:49 Відповісти
А йому вже все одно. Думками він вже у іншому світі...
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15.05.2022 18:54 Відповісти
По зовнішньому вигляду і стану на т.з. "параді" і по інформації з різних джерел - х-ло дуже неважнецько виглядав і розмовляв і знаходиться у термінальній стадії онкозахворювання (рак крові).
Думаю, що зараз йому глибоко до піхви і Фінляндія і Україна. Ймовірніше, що навіть команду на ядерний удар його оточення не виконає. Московський режим у стадії агонії. Тримаймося.
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15.05.2022 18:54 Відповісти
Да про его рак уже лет 8 рассказывают. Не стал бы на эти вбросы реагировать. Подохнет - хорошо, нет - русню бить все равно.
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15.05.2022 18:59 Відповісти
Які наївні наші західні друзі… Та йому насрати на НАТО. Він марив і марить Україною. Все решта- привід для виправдання війни проти нас.
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15.05.2022 18:56 Відповісти
Краще скажіть тому бункерному підору, що в НАТО завтра вступить Україна. Ось тоді й побачите, як у нього ротякою попре піна.
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15.05.2022 18:58 Відповісти
Что еще раз доказывает, что кроме личной неприязни и злобы к Ураине, все остальные поводы лишь нарко бредни Лаврова.
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15.05.2022 18:59 Відповісти
Це підтверджує той факт що НАТО нічим не загрожувало росії, для кремля лише був потрібний привід для розв'зання війни в Україні, в тому ж 2014 цим приводом став "захист рускоязичних".
І таких приводів росіяни придумають стільки їм буде потрібно, а от справжня причина війни завжди буде одна - існування Незалежної України.
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15.05.2022 18:59 Відповісти
Є ще думка, що є третя сторона якій потрібна ця вся ситуація але яка в тіні , а зуйло просто виконує , бо дуже все підозріло з 2014 року не клеїться у нього з підставами
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15.05.2022 19:02 Відповісти
Эльмурида начитался?
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15.05.2022 20:43 Відповісти
Йому потрібна твльки Україна все, він прекрасно знає що він нато непотрібен і нападати на нього ніхто не буде
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15.05.2022 19:00 Відповісти
Принимает антидепрессанты
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15.05.2022 19:01 Відповісти
***** проклятое когда же ты сдохнешь
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15.05.2022 19:04 Відповісти
Ну так жопка ж не залізна, як що ще й про це почне заікатись - репне від потилиці і до підборіддя...)))
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15.05.2022 19:05 Відповісти
Не "здивувався" бо вже давно перепсіхував в бункері. Яка ж це "новина"? Вже місяць це питання відомо широкому загалу.
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15.05.2022 19:09 Відповісти
Труп,що знищує українців
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15.05.2022 19:11 Відповісти
Нет в этом ничего удивительного : русским пофигу то НАТО - они прекрасно понимают, что никакой идиот на страну с 6+ тысяч ядерных ракет нападать не собирается. Тема про НАТО нужна путину исключительно для обоснования попыток аннексии республик бывшего СССР + чтобы именно у этих республик "зонтика" НАТО не было, так как это аннексии помешает. А Финляндия и Швеция его не интересуют, поэтому вступили они в НАТО, не вступили они в НАТО - ему до одного места.
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15.05.2022 19:11 Відповісти
Финляндия и Швеция его не интересуют, поэтому вступили они в НАТО, не вступили они в НАТО - ему до одного места
Ото что всё балтийское море становится внутренним морем североатлантического блока ему до одного места?
80% контейнерного товарооборота РФ (окончание сухопутного шелкового пути) проходит через Балтику которая перекрывается под предлогом беспрерывных учений НАТО ему до одного места?
Врачи инфекционисты стали геополитиками?
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15.05.2022 19:36 Відповісти

логистика на паРаше уже нарушена, импорт обвалился из-за санкций, невозможности переводов в валюте, санкций против банков, фактического запрета на свободную покупку валюты, ухода западных компаний и т.п. уже до всякого вступления в НАТО и Финляндии и Швеции...
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15.05.2022 23:12 Відповісти
Как дети. Да на..ть ему на ваше НАТО. Ему Украина нужна в данный момент. А уже потом, после создания ссэсэр 2.0 он уже планирует заняться нато. И ему фиолетово будет ли в том нато на одну страну больше или меньше. Тряхнет ядерной дубиной+ вентиль с нефтью и газом и всех делов. Ну это они себе так планируют.
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15.05.2022 19:12 Відповісти
Так если его мнение уже давно не кто не спрашивает
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15.05.2022 19:15 Відповісти
Некоторые женщины шутят% Если половой акт неизбежно, надо расслабиться и получить удовольствие. Ну а кто как ни сам ***** сказал - нравится, не нравится - терпи руцькая "красавица"
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15.05.2022 19:15 Відповісти
Потому, что ложило ( или, правильнее - клало) НАТО с прибором на его хотелки
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15.05.2022 19:15 Відповісти
Ну какие же вы глупые. Путину плевать на Россия, на народ и на НАТО, он визжит от восторга, что НАТО ближе к России, что есть угроза и это можно лить в уши ватникам. Путин визжит от восторга от изоляции России и ему вообще плевать на доходу населения, пускай хоть жрут ливерку с луком и гречкой. Путину плевать, что будет после его смерти. И даже на свою семью и своих детей от любовниц плевать. Ему не плевать на собственную жизнь. Он не может уйти из власти, его ждет смерть так и так за те поступки, за счет которых он пришел к президентству. Путин просто спасает свою жизнь. И успешно ее бы спас, если бы не другие желающие изменить ситуацию в России, а именно хотят переделку капитала и убирание процесса передачи ликвидности по наследству вместо передачи его своим помощникам.

Сам по себе поражение в войне не убрало бы Путина, Хусейн вообще не потерял ни грамма власти после Бури в Пустыне, где потерял кучу армии. Потому что его заградотряды (которых американцы даже не знали, что это такое, называли резервным фронтом и не понимали их роли на войне) отлично отступили и сражались за него. Но в России намного больше денег и желающих их получить. Путин давно бы уже изменил планы на войну и спас власть, если бы зашел в Интернет. Но ему папочками специально запускают все глубже и глубже на дно, чтобы скинуть его. Корыстный интерес людей. Точно также уничтожили, например, Лужкова и его людей. А потом и самого Медведева и его людей. Теперь Путин попытался уничтожить людей Ельцина еще, но не получилось, последние объединились с ФСБ и людьми Медведева (без него самого, пока члены его семьи у ФСО и ГРУ под возможностью ликвидации) и провели спецоперацию с папочками, чтобы заманить Путина в ловушку.

То есть звонить надо не Путину. Он уже кончен. У него конечно есть компромат на коррупционные бизнес-схемы в Германии за десятки лет, может быть еще гей-видео с Макроном, но больше ничего нету, Италия и Австрия уже потеряны по людям. И Путин никто. Звонить надо желающим занять власть в России. Они и Путина сдадут, про Крым с Донбасом они не просто отдадут, а сами заплатят, чтобы эту вату гнилую забрали, там люди никому не нужны, у них нет профессий современных, просто там алкаши, нищета, военные, преступники и мясо. Аналогично Осетию сольют, Сирию и прочий мусор.
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15.05.2022 19:16 Відповісти

респект, очень здравый комментарий.
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15.05.2022 23:15 Відповісти
А чё ему волноваться, это ж была его задача. Его давно Моссад завербовал с целью уничтожения рашки, иначе бы он та не извинялся за дебила- говорящую лошадь перед Израилем
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15.05.2022 19:18 Відповісти
Він уже ледь дихає... надірвався на захопленні України. Через два тижні до Кобздона.
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15.05.2022 19:26 Відповісти
рассказки про страшную нато, это макуха для росиянского быдла. вован вымещает свои личные обиды и играется во властелина мира.
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15.05.2022 19:27 Відповісти
Да ***** уже не просто не понимает, что ему говорят, он уже живёт совсем в другом измерении и в другой солнечной системе вселенной… он уже давно внештатный командир галактики и начальник всего космос… а вы ему про какое то НАТО….
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15.05.2022 19:30 Відповісти
Тому що лякалка про НАТО - то був лише привід, щоб спробувати захопити Україну. А так він добре знає що НАТО саме не нападе.
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15.05.2022 19:35 Відповісти
100 вiдсоткiв
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15.05.2022 23:53 Відповісти
Может, и Украине заявку в НАТО забросить, раз ему так по фиг? Само собой, вступать уже после войны, но заявка пусть лежит.
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15.05.2022 19:35 Відповісти
Так, то воно так.
Да час вже не тей. Здається НАТі пора подати заявку про вступ до України.
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15.05.2022 19:45 Відповісти
"Оно" готове наплювати на все.
Вже не цікаві ні поб'еди, ні паражения.
Коли "Оно" зрозуміло, що нема сенсу в його існуванні, йому стало похрін те ,що буде в майбутньому.
За час існування світу ні один з таких як "Оно" не облажався до такого стану.
Безславне, марно страчене життя, ганьба на покоління майбутніх родичів. Смерть держави, на кістах зомбованих Орків.
І на кінець смерть від ножа хірурга, або анестезіолога, котрі не порушить свою клятву, бо спасуть сотні тисяч життів.
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15.05.2022 19:43 Відповісти
Может спокойно потому что знает что не вступит? Ердоган пообещал *****? Сначала вступите потом заявляйте.
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15.05.2022 19:44 Відповісти
Йому Україна потрібна, дебіл...
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15.05.2022 19:53 Відповісти
Тому що йому вже всерівно він труп
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15.05.2022 20:03 Відповісти
***** зе період свого правління хоче відновити імперію в межах 1945/91рр, тому йому Фінляндія поки що не цікава.
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15.05.2022 20:03 Відповісти
вже всiм до сраки, що воно хоче.
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15.05.2022 22:43 Відповісти
Ему то НАТО до сраки. Хоть пусть все страны мира туда вступят. Кроме Украины. Они теперь еще и про ЕС придумали, что Украина в ЕС - это очень опасно. Потому что ЕС и НАТО просто оторвут Украину от россии, от русского мира, и именно этого цапы боятся, а не какой то мнимой опасности.
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15.05.2022 20:35 Відповісти
він просто пригадав свій же вислів "нравится-не нравится - терпи моя красавица" от і терпить
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15.05.2022 20:35 Відповісти
Ну так путін напав на Україну тільки для того щоб захопити території і встановити руцькій мір, басні про загрозу НАТО, це тільки для руснявого бидла, щоб воно підтримало вторгнення і радо перло в атаку.
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15.05.2022 20:50 Відповісти
А по нормальному, мав би застрелитись і всі би стало зразу безпечніше.
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15.05.2022 20:59 Відповісти
А, може, все простіще?
Може, ***** вже накачали заспокійливими перед операцією?
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15.05.2022 21:01 Відповісти
Он сам хотел в НАТО вступить.
***** старый.
Дайте ему селедки.
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15.05.2022 21:31 Відповісти
Тому що його Україна цікавить, а не Фінляндія.
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15.05.2022 21:40 Відповісти
А вступ україни до нато - це був лише повод щоб напасти на Україну.
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15.05.2022 21:41 Відповісти
...він може цього й добивався....бо Україна для нього це не тільки імперські амбіції, але й розігрів для глобального протистояння... диктатури і демократії..
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15.05.2022 22:28 Відповісти
укололи морфием от боли и похер все было деду
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15.05.2022 22:53 Відповісти
то був обколотий препаратами,
потім на комусь зло вимістив,
як орки на окупації вбивали цивільних бо ЗСУ мочили орків
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15.05.2022 23:04 Відповісти
- Алло,путин? Это Ниинисте.Финляндия через неделю будет в НАТО.И Швеция...
- Хорошо.Все идет по плану.....
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15.05.2022 23:12 Відповісти
А що тут дивного , путін вже обісрався і тепер сидить в теплому бункерному гамні , тому він і добрий
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15.05.2022 23:52 Відповісти
Путина знает, что НАТО и Финляндия никому не угрожают. Вся эта демагогия об угрозе НАТО только для внутреннего рынка потребления
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16.05.2022 03:42 Відповісти
Спокойно или нет - никто не знает.
Он мог сразу наложить в штаны,
а запах по телевизору не передаётся.
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16.05.2022 21:49 Відповісти
 
 