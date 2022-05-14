УКР
Президент Фінляндії Нііністе особисто повідомив Путіну про плани вступу до НАТО

путін,нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе 14 травня поговорив з Путіним. Він повідомив, що невдовзі країна подасть заявку на вступ до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Фінляндії.

Нііністе сам ініціював розмову. Він наголосив, що ситуація із національною безпекою його країни докорінно змінилася після російського вторгнення в Україну.

Президент Фінляндії зізнався: розмова була відкрита і прямолінійна, хоч вели її без загострень. Було важливо уникнути напруження.

Окрім цього, Нііністе висловив занепокоєння через страждання українців під час війни та знову закликав Москву до миру. Насамкінець політик попросив Путіна не перешкоджати евакуації мирного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Нііністе обговорив із Байденом подальші кроки щодо вступу до НАТО

Російські ЗМІ пишуть, що Путін заявив, мовляв, відмова від нейтралітету Фінляндії була б помилковою, передає 24 канал. Стверджують, нібито жодних загроз її безпеці не існує.

Нагадаємо, напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Росії загрожуватиме вступ Фінляндії до НАТО. Перед тим Москва погрожувала "наслідками" через таке рішення.

Автор: 

путін володимир (24847) Фінляндія (1379) членство в НАТО (1771) Нііністе Саулі (86)
Топ коментарі
+29
Скоро ***** узнає як буде фінською -"*****"😎
показати весь коментар
14.05.2022 15:47 Відповісти
+24
Троляка вищого ґатунку ))))))
показати весь коментар
14.05.2022 15:51 Відповісти
+16
Воттакенную Фигу показал *****. И что ***** сделает в ответ?
показати весь коментар
14.05.2022 15:48 Відповісти
Продлевал действие ярлыка от москва-сарая?
14.05.2022 15:46 Відповісти
Почему? Это политическая учтивость по отношению к соседу, не смотря на то что сосед козел и варвар. Кроме того это важно и для граждан Финляндии. Игра по правилам не смотря ни на что.
14.05.2022 15:54 Відповісти
Продовжити ярлик від москва-сараю пробує Зеля.
14.05.2022 16:06 Відповісти
за державу обидно? или мзду не получил?
14.05.2022 16:41 Відповісти
уже нет..даже и пытаться не будет... потому если и были такие планы то Зеленский после 10 заказов на него лично вот Путина на ликвидацию.. понял что Путин тебя в живых не оставит.. даже если у Зеленского мотивация убивать Россию-- чтобы самому выжить вполне нормальный мотив...такой кстати мотив у 100% населения и армии Украины..
14.05.2022 16:42 Відповісти
Надо писать не 10 заказов на убийство, а стопяццот. Так страшнее.
14.05.2022 17:03 Відповісти
Саулі Нііністе-респект...
14.05.2022 15:47 Відповісти
Скоро ***** узнає як буде фінською -"*****"😎
14.05.2022 15:47 Відповісти
хуіііллоо
14.05.2022 15:55 Відповісти
Putin on mulkku (https://fi.wikipedia.org/wiki/Putin_h%E2%80%99uilo! )
14.05.2022 16:14 Відповісти
kusipää
14.05.2022 16:16 Відповісти
Воттакенную Фигу показал *****. И что ***** сделает в ответ?
14.05.2022 15:48 Відповісти
позвонит орбану. эрдогану уже позвонил
14.05.2022 15:52 Відповісти
Будет как обычно вырабатывать газ собственного испражнения в своем бункере. И принимать ванны из крови рабссейских девственниц для спасения своего никчемного тельца от рака.
14.05.2022 15:58 Відповісти
Рабсійських кого?
Судячи з їх тіктоків, вони вже народжуються з пляшками у всіх отворах, які ще дєвствєніци.
14.05.2022 16:08 Відповісти
Унизил моль лично. НАТО убирайтесь - говорила крыса )))
14.05.2022 15:50 Відповісти
Пожелал держаться там и хорошего настроения
14.05.2022 16:59 Відповісти
Навіщо зі злочинцем взагалі розмовляти?
14.05.2022 15:50 Відповісти
можливо хотів власноруч почути його істерику
14.05.2022 16:03 Відповісти
Альо, це Фуйло владімір владіміровіч ?
Хочу повідомити вас про вступ Фінляндії у НАТО.
14.05.2022 15:51 Відповісти
Троляка вищого ґатунку ))))))
14.05.2022 15:51 Відповісти
выслуживается?
14.05.2022 15:53 Відповісти
"и вернётся карелия красавица, в ожерелье суомских озёр" ))
14.05.2022 15:53 Відповісти
Я воодще не пойму почему все продолжают перед Х уйлом отчитываться? Х уйло сам нарушил все договора о мировой безопасности начав захватывать соседние страны и строить обратно совок комунизма и всех пугать что будут следующие.
14.05.2022 15:55 Відповісти
Чисто на всякий случай, для протокола. Хотя итак понятно, что на Финляндию, и на Швецию теперь уже нападать зассат.
-викинги пусть благодарят Украину за это.
14.05.2022 16:01 Відповісти
Не буде чим. Вірніше, без піхоти, просто бомбити нема сенсу.
14.05.2022 19:48 Відповісти
Про "відсутність загроз та небезпеки" Путін і українцям говорив! Кремлю вірить - себе не поважать!
А "розкладка" буде гарна! Адже після вступу Фінляндії до НАТО Росія буде змушена у двох країн НАТО (Естонії і Фінляндії просить дозволу пройти в Балтійське море чи пролетіть над протокою з Фінської затоки туди ж Тобто країни НАТО тепер закриють для Росії не тільки Чорне (Босфор) але і Балтійське море! І Росія змушена буде перекидать свої крупні кораблі з Балтики на північ - під Мурманськ Бо можуть заперти у Фінській затоці в будь-який момент! "*************!"
14.05.2022 16:05 Відповісти
то шо, ще смердить в своєму бункері оте *****? Президент Фінляндії Нііністе часом не з дублером-двійником говорив?
14.05.2022 16:25 Відповісти
Аллоо, Хууйлоо?

Нравіца, нє нравіца - НАТО расширяєцца
14.05.2022 16:29 Відповісти
Сама цікава річ, народи європейської частини паРаші то є угро-фіни - тобто "пратья".
Тепер паРаша поверне фінам Лінахамарі і Виборг
14.05.2022 16:30 Відповісти
А еще Петсамо. В в Линахамари был раз. Унылейшее место. При финнах оно может и процветало. Туристом прошел с товарищами. От Цыпнаволока на полуострове Рыбачий до практически Мурманска, просто надоело, сели в автобус и поехали.
14.05.2022 17:09 Відповісти
Я не ориентируюсь в географии финнов и карелии, но отлично помню, как тут, на ЦН кто-то выложил фотки процветающего северного финского города за полярным кругом или около него и города репоедов, находящегося по другую сторону границы, похожего на развалины после второй мировой.
Поэтому утверждение что расея не страна а сорт говна подтверждается фотофиксацией.
14.05.2022 17:32 Відповісти
какого они звонят террористу и отчитываются перед ним?
14.05.2022 17:11 Відповісти
Вот, блин, так и осталось этот комплекс неполноценности даже сейчас. Вот какого хера ты с ним об этом говоришь? Какое ему дело до того что вы будете у себя делать??? Пчему не обговорил ото с вождём племени гдето в Африке? И тому и другому такое же дело до этого. Дяденька, мона я пописаю?
14.05.2022 17:11 Відповісти
фурерку плювати. османи та ****** з Пешта проти. Але фінни поступили по сусідські. Ввічливо попередили. Зараз будуть знову копошитись в Майнілі - пушку вичищати від ржі.
14.05.2022 17:15 Відповісти
Единственное, что может сделать фюрер репоедов ***** против вступления финнов в НАТО - это жиденько насрать себе в штаны и обвинить в этом скандинавов.
14.05.2022 17:26 Відповісти
***** финляндия вступает в нато . это ***** ****** какой то . где ****** лукашенко с картами нападения на беларусь . что это за херня возле питера . вставай срана огромная . вставай в срамную позу буквой ..зю..
14.05.2022 18:12 Відповісти
Так и сказал Путину: - Тебе *****.
14.05.2022 19:54 Відповісти
Уявляю собі цю розмову.

- Карочє, *****, нравітся-нєнравітся, а ми вступаєм в НАТО.

- Да ви... да я... да я вам покажу ядєрную кузькіну мать!

- Йак-цуп-цоп-ла-ла-ла-ла пу-тін ***-ло-ла-ла-ла... раша гудбай!
14.05.2022 21:00 Відповісти
І що денацифікації фінобандерівців не буде?👍 Якось не по кацапськи.
14.05.2022 22:29 Відповісти
 
 