Президент Фінляндії Нііністе особисто повідомив Путіну про плани вступу до НАТО
Президент Фінляндії Саулі Нііністе 14 травня поговорив з Путіним. Він повідомив, що невдовзі країна подасть заявку на вступ до НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Фінляндії.
Нііністе сам ініціював розмову. Він наголосив, що ситуація із національною безпекою його країни докорінно змінилася після російського вторгнення в Україну.
Президент Фінляндії зізнався: розмова була відкрита і прямолінійна, хоч вели її без загострень. Було важливо уникнути напруження.
Окрім цього, Нііністе висловив занепокоєння через страждання українців під час війни та знову закликав Москву до миру. Насамкінець політик попросив Путіна не перешкоджати евакуації мирного населення.
Російські ЗМІ пишуть, що Путін заявив, мовляв, відмова від нейтралітету Фінляндії була б помилковою, передає 24 канал. Стверджують, нібито жодних загроз її безпеці не існує.
Нагадаємо, напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Росії загрожуватиме вступ Фінляндії до НАТО. Перед тим Москва погрожувала "наслідками" через таке рішення.
Судячи з їх тіктоків, вони вже народжуються з пляшками у всіх отворах, які ще дєвствєніци.
Хочу повідомити вас про вступ Фінляндії у НАТО.
-викинги пусть благодарят Украину за это.
А "розкладка" буде гарна! Адже після вступу Фінляндії до НАТО Росія буде змушена у двох країн НАТО (Естонії і Фінляндії просить дозволу пройти в Балтійське море чи пролетіть над протокою з Фінської затоки туди ж Тобто країни НАТО тепер закриють для Росії не тільки Чорне (Босфор) але і Балтійське море! І Росія змушена буде перекидать свої крупні кораблі з Балтики на північ - під Мурманськ Бо можуть заперти у Фінській затоці в будь-який момент! "*************!"
Нравіца, нє нравіца - НАТО расширяєцца
Тепер паРаша поверне фінам Лінахамарі і Виборг
Поэтому утверждение что расея не страна а сорт говна подтверждается фотофиксацией.
- Карочє, *****, нравітся-нєнравітся, а ми вступаєм в НАТО.
- Да ви... да я... да я вам покажу ядєрную кузькіну мать!
- Йак-цуп-цоп-ла-ла-ла-ла пу-тін ***-ло-ла-ла-ла... раша гудбай!