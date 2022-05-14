Президент Фінляндії Нііністе особисто повідомив Путіну про плани вступу до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністе 14 травня поговорив з Путіним. Він повідомив, що невдовзі країна подасть заявку на вступ до НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Фінляндії.

Нііністе сам ініціював розмову. Він наголосив, що ситуація із національною безпекою його країни докорінно змінилася після російського вторгнення в Україну.

Президент Фінляндії зізнався: розмова була відкрита і прямолінійна, хоч вели її без загострень. Було важливо уникнути напруження.

Окрім цього, Нііністе висловив занепокоєння через страждання українців під час війни та знову закликав Москву до миру. Насамкінець політик попросив Путіна не перешкоджати евакуації мирного населення.

Російські ЗМІ пишуть, що Путін заявив, мовляв, відмова від нейтралітету Фінляндії була б помилковою, передає 24 канал. Стверджують, нібито жодних загроз її безпеці не існує.

Нагадаємо, напередодні речник Путіна Пєсков заявив, що Росії загрожуватиме вступ Фінляндії до НАТО. Перед тим Москва погрожувала "наслідками" через таке рішення.