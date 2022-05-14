Президент Финляндии Ниинисте лично сообщил Путину о планах вступления в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте 14 мая побеседовал с Путиным. Он сообщил, что вскоре страна подаст заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Финляндии.

Ниинисте сам инициировал разговор. Он подчеркнул, что ситуация с национальной безопасностью его страны в корне изменилась после российского вторжения в Украину.

Президент Финляндии признался: разговор был открытым и прямолинейным, хотя вели его без обострений. Было важно избежать напряжения.

Кроме этого, Ниинисте выразил обеспокоенность страданием украинцев во время войны и снова призвал Москву к миру. В заключение политик попросил Путина не препятствовать эвакуации мирного населения.

Российские СМИ пишут, что Путин заявил, мол, отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, передает 24 канал. Утверждают, что никаких угроз ее безопасности не существует.

Напомним, накануне спикер Путина Песков заявил, что России будет угрожать вступление Финляндии в НАТО. Перед тем Москва угрожала "последствиями" из-за такого решения.