РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4677 посетителей онлайн
Новости Война
13 958 40

Президент Финляндии Ниинисте лично сообщил Путину о планах вступления в НАТО

путін,нііністе

Президент Финляндии Саули Ниинисте 14 мая побеседовал с Путиным. Он сообщил, что вскоре страна подаст заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Финляндии.

Ниинисте сам инициировал разговор. Он подчеркнул, что ситуация с национальной безопасностью его страны в корне изменилась после российского вторжения в Украину.

Президент Финляндии признался: разговор был открытым и прямолинейным, хотя вели его без обострений. Было важно избежать напряжения.

Кроме этого, Ниинисте выразил обеспокоенность страданием украинцев во время войны и снова призвал Москву к миру. В заключение политик попросил Путина не препятствовать эвакуации мирного населения.

Читайте также: Россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию

Российские СМИ пишут, что Путин заявил, мол, отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, передает 24 канал. Утверждают, что никаких угроз ее безопасности не существует.

Напомним, накануне спикер Путина Песков заявил, что России будет угрожать вступление Финляндии в НАТО. Перед тем Москва угрожала "последствиями" из-за такого решения.

Автор: 

путин владимир (32231) Финляндия (1029) членство в НАТО (1561) Ниинисте Саули (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Скоро ***** узнає як буде фінською -"*****"😎
показать весь комментарий
14.05.2022 15:47 Ответить
+24
Троляка вищого ґатунку ))))))
показать весь комментарий
14.05.2022 15:51 Ответить
+16
Воттакенную Фигу показал *****. И что ***** сделает в ответ?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продлевал действие ярлыка от москва-сарая?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:46 Ответить
Почему? Это политическая учтивость по отношению к соседу, не смотря на то что сосед козел и варвар. Кроме того это важно и для граждан Финляндии. Игра по правилам не смотря ни на что.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:54 Ответить
Продовжити ярлик від москва-сараю пробує Зеля.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:06 Ответить
за державу обидно? или мзду не получил?
показать весь комментарий
14.05.2022 16:41 Ответить
уже нет..даже и пытаться не будет... потому если и были такие планы то Зеленский после 10 заказов на него лично вот Путина на ликвидацию.. понял что Путин тебя в живых не оставит.. даже если у Зеленского мотивация убивать Россию-- чтобы самому выжить вполне нормальный мотив...такой кстати мотив у 100% населения и армии Украины..
показать весь комментарий
14.05.2022 16:42 Ответить
Надо писать не 10 заказов на убийство, а стопяццот. Так страшнее.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:03 Ответить
Саулі Нііністе-респект...
показать весь комментарий
14.05.2022 15:47 Ответить
Скоро ***** узнає як буде фінською -"*****"😎
показать весь комментарий
14.05.2022 15:47 Ответить
хуіііллоо
показать весь комментарий
14.05.2022 15:55 Ответить
Putin on mulkku (https://fi.wikipedia.org/wiki/Putin_h%E2%80%99uilo! )
показать весь комментарий
14.05.2022 16:14 Ответить
kusipää
показать весь комментарий
14.05.2022 16:16 Ответить
Воттакенную Фигу показал *****. И что ***** сделает в ответ?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:48 Ответить
позвонит орбану. эрдогану уже позвонил
показать весь комментарий
14.05.2022 15:52 Ответить
Будет как обычно вырабатывать газ собственного испражнения в своем бункере. И принимать ванны из крови рабссейских девственниц для спасения своего никчемного тельца от рака.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:58 Ответить
Рабсійських кого?
Судячи з їх тіктоків, вони вже народжуються з пляшками у всіх отворах, які ще дєвствєніци.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:08 Ответить
Унизил моль лично. НАТО убирайтесь - говорила крыса )))
показать весь комментарий
14.05.2022 15:50 Ответить
Пожелал держаться там и хорошего настроения
показать весь комментарий
14.05.2022 16:59 Ответить
Навіщо зі злочинцем взагалі розмовляти?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:50 Ответить
можливо хотів власноруч почути його істерику
показать весь комментарий
14.05.2022 16:03 Ответить
Альо, це Фуйло владімір владіміровіч ?
Хочу повідомити вас про вступ Фінляндії у НАТО.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:51 Ответить
Троляка вищого ґатунку ))))))
показать весь комментарий
14.05.2022 15:51 Ответить
выслуживается?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:53 Ответить
"и вернётся карелия красавица, в ожерелье суомских озёр" ))
показать весь комментарий
14.05.2022 15:53 Ответить
Я воодще не пойму почему все продолжают перед Х уйлом отчитываться? Х уйло сам нарушил все договора о мировой безопасности начав захватывать соседние страны и строить обратно совок комунизма и всех пугать что будут следующие.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:55 Ответить
Чисто на всякий случай, для протокола. Хотя итак понятно, что на Финляндию, и на Швецию теперь уже нападать зассат.
-викинги пусть благодарят Украину за это.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:01 Ответить
Не буде чим. Вірніше, без піхоти, просто бомбити нема сенсу.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:48 Ответить
Про "відсутність загроз та небезпеки" Путін і українцям говорив! Кремлю вірить - себе не поважать!
А "розкладка" буде гарна! Адже після вступу Фінляндії до НАТО Росія буде змушена у двох країн НАТО (Естонії і Фінляндії просить дозволу пройти в Балтійське море чи пролетіть над протокою з Фінської затоки туди ж Тобто країни НАТО тепер закриють для Росії не тільки Чорне (Босфор) але і Балтійське море! І Росія змушена буде перекидать свої крупні кораблі з Балтики на північ - під Мурманськ Бо можуть заперти у Фінській затоці в будь-який момент! "*************!"
показать весь комментарий
14.05.2022 16:05 Ответить
то шо, ще смердить в своєму бункері оте *****? Президент Фінляндії Нііністе часом не з дублером-двійником говорив?
показать весь комментарий
14.05.2022 16:25 Ответить
Аллоо, Хууйлоо?

Нравіца, нє нравіца - НАТО расширяєцца
показать весь комментарий
14.05.2022 16:29 Ответить
Сама цікава річ, народи європейської частини паРаші то є угро-фіни - тобто "пратья".
Тепер паРаша поверне фінам Лінахамарі і Виборг
показать весь комментарий
14.05.2022 16:30 Ответить
А еще Петсамо. В в Линахамари был раз. Унылейшее место. При финнах оно может и процветало. Туристом прошел с товарищами. От Цыпнаволока на полуострове Рыбачий до практически Мурманска, просто надоело, сели в автобус и поехали.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:09 Ответить
Я не ориентируюсь в географии финнов и карелии, но отлично помню, как тут, на ЦН кто-то выложил фотки процветающего северного финского города за полярным кругом или около него и города репоедов, находящегося по другую сторону границы, похожего на развалины после второй мировой.
Поэтому утверждение что расея не страна а сорт говна подтверждается фотофиксацией.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:32 Ответить
какого они звонят террористу и отчитываются перед ним?
показать весь комментарий
14.05.2022 17:11 Ответить
Вот, блин, так и осталось этот комплекс неполноценности даже сейчас. Вот какого хера ты с ним об этом говоришь? Какое ему дело до того что вы будете у себя делать??? Пчему не обговорил ото с вождём племени гдето в Африке? И тому и другому такое же дело до этого. Дяденька, мона я пописаю?
показать весь комментарий
14.05.2022 17:11 Ответить
фурерку плювати. османи та ****** з Пешта проти. Але фінни поступили по сусідські. Ввічливо попередили. Зараз будуть знову копошитись в Майнілі - пушку вичищати від ржі.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:15 Ответить
Единственное, что может сделать фюрер репоедов ***** против вступления финнов в НАТО - это жиденько насрать себе в штаны и обвинить в этом скандинавов.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:26 Ответить
***** финляндия вступает в нато . это ***** ****** какой то . где ****** лукашенко с картами нападения на беларусь . что это за херня возле питера . вставай срана огромная . вставай в срамную позу буквой ..зю..
показать весь комментарий
14.05.2022 18:12 Ответить
Так и сказал Путину: - Тебе *****.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:54 Ответить
Уявляю собі цю розмову.

- Карочє, *****, нравітся-нєнравітся, а ми вступаєм в НАТО.

- Да ви... да я... да я вам покажу ядєрную кузькіну мать!

- Йак-цуп-цоп-ла-ла-ла-ла пу-тін ***-ло-ла-ла-ла... раша гудбай!
показать весь комментарий
14.05.2022 21:00 Ответить
І що денацифікації фінобандерівців не буде?👍 Якось не по кацапськи.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:29 Ответить
 
 