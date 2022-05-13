Россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию

Экспорт электроэнергии из России в Финляндию будет прекращен с 14 мая.

Как сообщили в принадлежащей российской энергетической компании "Интер РАО" компании RAO Nordic Oy, поставки прекращаются из-за отсутствия оплаты за электроэнергию, проданную на энергетической бирже Nord Pool с 6 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО.

Финляндия покупает всего 10% необходимой электроэнергии в России.

Финский сетевой оператор Fingrid не комментирует утверждение о неуплате электроэнергии из России, однако сообщает, что страна восполнит дефицит за счет поставок из Швеции и увеличения производства в самой Финляндии.

