16 326 56

Россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию

Экспорт электроэнергии из России в Финляндию будет прекращен с 14 мая.

Как сообщили в принадлежащей российской энергетической компании "Интер РАО" компании RAO Nordic Oy, поставки прекращаются из-за отсутствия оплаты за электроэнергию, проданную на энергетической бирже Nord Pool с 6 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО.

Финляндия покупает всего 10% необходимой электроэнергии в России.

Финский сетевой оператор Fingrid не комментирует утверждение о неуплате электроэнергии из России, однако сообщает, что страна восполнит дефицит за счет поставок из Швеции и увеличения производства в самой Финляндии.

+44
кацапня б'ється в конвульсіях
13.05.2022 21:10 Ответить
13.05.2022 21:10 Ответить
+31
руzzкіє все роблять правильно. не зупиняйтеся, потвори.
13.05.2022 21:10 Ответить
13.05.2022 21:10 Ответить
+26
Всьо-в Фінляндіі тєпєрь настанєт канєц свєта...
13.05.2022 21:10 Ответить
13.05.2022 21:10 Ответить
Як гадаєте кине нато фінів? І якщо кине чи не час для створення нового союзу?
13.05.2022 21:09 Ответить
13.05.2022 21:09 Ответить
якщо Туреччині не дадуть те що вона хоче - кинуть. і угорщина також! або НАТО буде розмоформоване - можна вигнати угоріщину туреччину вони всеодно зрадники!
13.05.2022 21:12 Ответить
13.05.2022 21:12 Ответить
Чи не було б розумніше виперти угорщину з НАТО та ЄС і всім тонко натякнути що за такі фінти може бути. Але ж ні. Чому? Бо їм така позиція вигідна.
13.05.2022 21:20 Ответить
13.05.2022 21:20 Ответить
- це питання вже на повістці дня у розділі : "першочергові" ...
13.05.2022 21:12 Ответить
13.05.2022 21:12 Ответить
Ну ердоган уже заявив. що може накласти вето. Але в Греції коментують. що буде просто торгуватися с США. хоче літаки.
13.05.2022 21:13 Ответить
13.05.2022 21:13 Ответить
Не кине. Починаючи з 24 лютого 2022р. світ змінився.
13.05.2022 21:13 Ответить
13.05.2022 21:13 Ответить
шольц, орбан і муфлон-макрон не підведуть бункерного фашиста
13.05.2022 21:14 Ответить
13.05.2022 21:14 Ответить
там щось турки проти, але думаю їх уломають
13.05.2022 21:19 Ответить
13.05.2022 21:19 Ответить
Самий раз фінам повертати свої землі.
13.05.2022 21:25 Ответить
13.05.2022 21:25 Ответить
Земельки там чимало - угро-фінська земля аж до Уралу
13.05.2022 21:33 Ответить
13.05.2022 21:33 Ответить
Зачем? Финны отлично живут. Зачем им земля с ватниками?
13.05.2022 23:18 Ответить
13.05.2022 23:18 Ответить
Шведи теж добі вояки. Беремо.
13.05.2022 22:02 Ответить
13.05.2022 22:02 Ответить
ну поскольку финны уже вполне лично вальнули не Хйло-москвабад а вполне себе СССР, то тут скорее вопрос, помогут ли финны стране нато при запросе. да и бомбоубежища у них вполне на уровне, где-то даже показывали, как будто не мы, а они "торговые партнеры" с 14го года, да и дороги тоже построили и как-то все вместе получилось ... видимо по тв не было времени рассказывать как все хорошо, работать приходилось. дилетанты.
13.05.2022 22:28 Ответить
13.05.2022 22:28 Ответить
13.05.2022 21:10 Ответить
13.05.2022 21:10 Ответить
13.05.2022 21:10 Ответить
- на десять% , света , піде назад в мордор ...
13.05.2022 21:14 Ответить
13.05.2022 21:14 Ответить
Да... пропали фины... Прощай Сюоми!!! Орки себе не просто сами в ногу стреляют, а сразу в голову!!!
13.05.2022 21:16 Ответить
13.05.2022 21:16 Ответить
Не настане. Ми від'єдналися від мереж Білорусі та кацапстану, та працюємо з Європейською системою. Ми дамо.
13.05.2022 22:05 Ответить
13.05.2022 22:05 Ответить
чего стрелять в ногу, гахнул бы уже ему в голову кто то
13.05.2022 21:12 Ответить
13.05.2022 21:12 Ответить
Якщо бути точнішими то фіни самі послали рашку і попередили, що більше не будуть купляти у них електроенергію. Але рашка подасть це як "побєду" і ми наказали тих приторможених.
13.05.2022 21:13 Ответить
13.05.2022 21:13 Ответить
Яка їм різниця? Чи збиралися на Фінляндію реально нападати?
13.05.2022 21:13 Ответить
13.05.2022 21:13 Ответить
Это хорошо, чем меньше валюты попадает в засрашку, тем лучше
13.05.2022 21:13 Ответить
13.05.2022 21:13 Ответить
Москалики набрали повний рот гівна і плюнули у бік Фінляндії...
13.05.2022 21:14 Ответить
13.05.2022 21:14 Ответить
Чому б країнам Прибалтиці не перестати пропускати ел.енергію з кацапії в калінінград?
13.05.2022 21:16 Ответить
13.05.2022 21:16 Ответить
Kalingrad oni sami prodajut nam elektru,tocnej prodovali,teper tocno neznaju kazetsia interrao pod sankciji popal .Tut jest svedi te bolse vsego prodajiot elektru problem nebudet
13.05.2022 21:38 Ответить
13.05.2022 21:38 Ответить
та й цапольоти теж не пропускати, нехай літають кругами
13.05.2022 21:39 Ответить
13.05.2022 21:39 Ответить
А шо такое, фины тоже нацисты и биндеровцы? И шведы, и все кто не с ***********..
13.05.2022 21:18 Ответить
13.05.2022 21:18 Ответить
Кольори шведського прапору бачив? Ми їх ще в 1709 році під Полтавою завербували
14.05.2022 06:52 Ответить
14.05.2022 06:52 Ответить
рашка во всей красе... лишний раз доказывает свой идиотизм, мстительность и припи****ь ...
13.05.2022 21:18 Ответить
13.05.2022 21:18 Ответить
Коди москалям дають підсрачника, вони називають це "ударом в спину".
13.05.2022 21:20 Ответить
13.05.2022 21:20 Ответить
Згадалося - https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=810553.0 https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=810553.0

13.05.2022 21:20 Ответить
13.05.2022 21:20 Ответить
Быдло испокон веков в этой быдлостране быдлом же и управлялось.Руский мир-это мир быдла.
13.05.2022 21:53 Ответить
13.05.2022 21:53 Ответить
умом ватчаней не понять
13.05.2022 21:21 Ответить
13.05.2022 21:21 Ответить
Зараз фіни мають зробити відповідь у вигляді попід сраку із своєї країни пару сотень тисяч кацапів які понаїхали до Суомі за гейрапєйскай жізню.
13.05.2022 21:22 Ответить
13.05.2022 21:22 Ответить
Последние конвульсии недоимперии,развал которой начался в 1917-м,продолжился в 1991-м и закончится сейчас,Римская империя более 300 лет смердела,пока не развалилась,с кацапами будет всё гораздо быстрее,Закон истории,однако.
13.05.2022 21:22 Ответить
13.05.2022 21:22 Ответить
*****ц лососю и форели в питере...........
13.05.2022 21:25 Ответить
13.05.2022 21:25 Ответить
А финны прекратят продавать России свои домики, мебель и другие вещи.
По причине российской неплатежеспособности - то есть нищеты.
13.05.2022 21:25 Ответить
13.05.2022 21:25 Ответить
Я давно підозрював,що вони не хотіли щоб з Лапландії Клаус не приходив,а замерз там))А якщо серйозно,то срали фіни на москальські рухи.Вони від норвежців візьмуть,тобто куплять все.
13.05.2022 21:37 Ответить
13.05.2022 21:37 Ответить
Когдато в 80-х мы шутили что если бы после революции Финляндия таки осталась бы в совке, то не было бы финских курток в продаже, а были ли бы косошитые поделки рукоделия тружеников хельсинской швейной фабрики имени какого нибудь красного колхоза.
13.05.2022 21:41 Ответить
13.05.2022 21:41 Ответить
Еще не было бы финской обуви, колбасы "Сервелат", сыра "Виола" .
И еще например, подьемный кран для металлургического завода, мы везли на судне из Финляндии рейсом на Одессу. Сссрия значит не могла такие краны делать
13.05.2022 22:15 Ответить
13.05.2022 22:15 Ответить
финны плачут? нет, они идут в НАТО и чистят ружья что бы не посрамить дедов)
13.05.2022 21:47 Ответить
13.05.2022 21:47 Ответить
Это страшная кацапская мстя? Ну да, финны еще Совку накостыляли, к ним, как в Украину, не попрешь своей гопотой.
13.05.2022 21:47 Ответить
13.05.2022 21:47 Ответить
Фіни, як усі північні народи, по натурі трохи флегмати.... Щоб вивести фіна, потрібно постаратися.... Москалі можуть...
13.05.2022 21:56 Ответить
13.05.2022 21:56 Ответить
Снайпер Сімо Хайха дуже спокійно і флегматично завалив у фінську війну 542 кацапчиків
13.05.2022 22:02 Ответить
13.05.2022 22:02 Ответить
ваше здоровье! У русских больше нет мирных соседей.
13.05.2022 22:30 Ответить
13.05.2022 22:30 Ответить
Жду так-ОЙ некролог с мацКВАбада- Ушат Помоев героически умер от поноса
13.05.2022 22:31 Ответить
13.05.2022 22:31 Ответить
Питання по НАТО тільки одне - змінити систему прийняття рішень.
Замість виключно одностайного голосування (чим і користуються новомодні "вимогателі і шантажисти" типу Угорщини) встановити прийняття рішень простою більшістю - і бедлам зникне.
По принципу ПуКіна "...нравится, не нравится..."
13.05.2022 22:31 Ответить
13.05.2022 22:31 Ответить
Бешеная расійськая собака
13.05.2022 22:39 Ответить
13.05.2022 22:39 Ответить
Опять рашка обосралась .путин в некоторый раз сам себя обскакал .Слава Україні!!!
13.05.2022 22:44 Ответить
13.05.2022 22:44 Ответить
І все ?
13.05.2022 23:20 Ответить
13.05.2022 23:20 Ответить
Потрібно терміново відмовитися від НАТО!
13.05.2022 23:26 Ответить
13.05.2022 23:26 Ответить
вот это поворот...
13.05.2022 23:53 Ответить
13.05.2022 23:53 Ответить
ЭНЕРГО ТЕРРОРИСТЫ !!!
14.05.2022 03:16 Ответить
14.05.2022 03:16 Ответить
 
 