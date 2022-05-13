Росія припиняє подачу електроенергії до Фінляндії

Експорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде припинено починаючи з 14 травня.

Як повідомили в компанії RAO Nordic Oy, що належить російській енергетичній компанії "Інтер РАО", постачання припиняється через відсутність оплати за електроенергію, продану на енергетичній біржі Nord Pool з 6 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як влада Фінляндії повідомила про свій намір вступити до НАТО.

Фінляндія купує лише 10% необхідної електроенергії у Росії.

Фінський мережевий оператор Fingrid не коментує твердження про несплату електроенергії з Росії, проте повідомляє, що країна заповнить дефіцит за рахунок постачання зі Швеції та збільшення виробництва у самій Фінляндії.

