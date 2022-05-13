УКР
Росія припиняє подачу електроенергії до Фінляндії

нато,фінляндія

Експорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде припинено починаючи з 14 травня.

Як повідомили в компанії RAO Nordic Oy, що належить російській енергетичній компанії "Інтер РАО", постачання припиняється через відсутність оплати за електроенергію, продану на енергетичній біржі Nord Pool з 6 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як влада Фінляндії повідомила про свій намір вступити до НАТО.

Фінляндія купує лише 10% необхідної електроенергії у Росії.

Фінський мережевий оператор Fingrid не коментує твердження про несплату електроенергії з Росії, проте повідомляє, що країна заповнить дефіцит за рахунок постачання зі Швеції та збільшення виробництва у самій Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков: Вступ Фінляндії до НАТО - загроза для Росії

Автор: 

росія (67880) Фінляндія (1378)
+44
кацапня б'ється в конвульсіях
13.05.2022 21:10 Відповісти
+31
руzzкіє все роблять правильно. не зупиняйтеся, потвори.
13.05.2022 21:10 Відповісти
+26
Всьо-в Фінляндіі тєпєрь настанєт канєц свєта...
13.05.2022 21:10 Відповісти
Як гадаєте кине нато фінів? І якщо кине чи не час для створення нового союзу?
13.05.2022 21:09 Відповісти
якщо Туреччині не дадуть те що вона хоче - кинуть. і угорщина також! або НАТО буде розмоформоване - можна вигнати угоріщину туреччину вони всеодно зрадники!
13.05.2022 21:12 Відповісти
Чи не було б розумніше виперти угорщину з НАТО та ЄС і всім тонко натякнути що за такі фінти може бути. Але ж ні. Чому? Бо їм така позиція вигідна.
13.05.2022 21:20 Відповісти
- це питання вже на повістці дня у розділі : "першочергові" ...
13.05.2022 21:12 Відповісти
Ну ердоган уже заявив. що може накласти вето. Але в Греції коментують. що буде просто торгуватися с США. хоче літаки.
13.05.2022 21:13 Відповісти
Не кине. Починаючи з 24 лютого 2022р. світ змінився.
13.05.2022 21:13 Відповісти
шольц, орбан і муфлон-макрон не підведуть бункерного фашиста
13.05.2022 21:14 Відповісти
там щось турки проти, але думаю їх уломають
13.05.2022 21:19 Відповісти
Самий раз фінам повертати свої землі.
13.05.2022 21:25 Відповісти
Земельки там чимало - угро-фінська земля аж до Уралу
13.05.2022 21:33 Відповісти
Зачем? Финны отлично живут. Зачем им земля с ватниками?
13.05.2022 23:18 Відповісти
Шведи теж добі вояки. Беремо.
13.05.2022 22:02 Відповісти
ну поскольку финны уже вполне лично вальнули не Хйло-москвабад а вполне себе СССР, то тут скорее вопрос, помогут ли финны стране нато при запросе. да и бомбоубежища у них вполне на уровне, где-то даже показывали, как будто не мы, а они "торговые партнеры" с 14го года, да и дороги тоже построили и как-то все вместе получилось ... видимо по тв не было времени рассказывать как все хорошо, работать приходилось. дилетанты.
13.05.2022 22:28 Відповісти
- на десять% , света , піде назад в мордор ...
13.05.2022 21:14 Відповісти
Да... пропали фины... Прощай Сюоми!!! Орки себе не просто сами в ногу стреляют, а сразу в голову!!!
13.05.2022 21:16 Відповісти
Не настане. Ми від'єдналися від мереж Білорусі та кацапстану, та працюємо з Європейською системою. Ми дамо.
13.05.2022 22:05 Відповісти
чего стрелять в ногу, гахнул бы уже ему в голову кто то
13.05.2022 21:12 Відповісти
Якщо бути точнішими то фіни самі послали рашку і попередили, що більше не будуть купляти у них електроенергію. Але рашка подасть це як "побєду" і ми наказали тих приторможених.
13.05.2022 21:13 Відповісти
Яка їм різниця? Чи збиралися на Фінляндію реально нападати?
13.05.2022 21:13 Відповісти
Это хорошо, чем меньше валюты попадает в засрашку, тем лучше
13.05.2022 21:13 Відповісти
Москалики набрали повний рот гівна і плюнули у бік Фінляндії...
13.05.2022 21:14 Відповісти
Чому б країнам Прибалтиці не перестати пропускати ел.енергію з кацапії в калінінград?
13.05.2022 21:16 Відповісти
Kalingrad oni sami prodajut nam elektru,tocnej prodovali,teper tocno neznaju kazetsia interrao pod sankciji popal .Tut jest svedi te bolse vsego prodajiot elektru problem nebudet
13.05.2022 21:38 Відповісти
та й цапольоти теж не пропускати, нехай літають кругами
13.05.2022 21:39 Відповісти
А шо такое, фины тоже нацисты и биндеровцы? И шведы, и все кто не с ***********..
13.05.2022 21:18 Відповісти
Кольори шведського прапору бачив? Ми їх ще в 1709 році під Полтавою завербували
показати весь коментар
14.05.2022 06:52 Відповісти
рашка во всей красе... лишний раз доказывает свой идиотизм, мстительность и припи****ь ...
13.05.2022 21:18 Відповісти
Коди москалям дають підсрачника, вони називають це "ударом в спину".
13.05.2022 21:20 Відповісти
Згадалося - https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=810553.0 https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=810553.0

13.05.2022 21:20 Відповісти
Быдло испокон веков в этой быдлостране быдлом же и управлялось.Руский мир-это мир быдла.
13.05.2022 21:53 Відповісти
умом ватчаней не понять
13.05.2022 21:21 Відповісти
Зараз фіни мають зробити відповідь у вигляді попід сраку із своєї країни пару сотень тисяч кацапів які понаїхали до Суомі за гейрапєйскай жізню.
13.05.2022 21:22 Відповісти
Последние конвульсии недоимперии,развал которой начался в 1917-м,продолжился в 1991-м и закончится сейчас,Римская империя более 300 лет смердела,пока не развалилась,с кацапами будет всё гораздо быстрее,Закон истории,однако.
13.05.2022 21:22 Відповісти
*****ц лососю и форели в питере...........
13.05.2022 21:25 Відповісти
А финны прекратят продавать России свои домики, мебель и другие вещи.
По причине российской неплатежеспособности - то есть нищеты.
13.05.2022 21:25 Відповісти
Я давно підозрював,що вони не хотіли щоб з Лапландії Клаус не приходив,а замерз там))А якщо серйозно,то срали фіни на москальські рухи.Вони від норвежців візьмуть,тобто куплять все.
13.05.2022 21:37 Відповісти
Когдато в 80-х мы шутили что если бы после революции Финляндия таки осталась бы в совке, то не было бы финских курток в продаже, а были ли бы косошитые поделки рукоделия тружеников хельсинской швейной фабрики имени какого нибудь красного колхоза.
13.05.2022 21:41 Відповісти
Еще не было бы финской обуви, колбасы "Сервелат", сыра "Виола" .
И еще например, подьемный кран для металлургического завода, мы везли на судне из Финляндии рейсом на Одессу. Сссрия значит не могла такие краны делать
13.05.2022 22:15 Відповісти
финны плачут? нет, они идут в НАТО и чистят ружья что бы не посрамить дедов)
13.05.2022 21:47 Відповісти
Это страшная кацапская мстя? Ну да, финны еще Совку накостыляли, к ним, как в Украину, не попрешь своей гопотой.
13.05.2022 21:47 Відповісти
Фіни, як усі північні народи, по натурі трохи флегмати.... Щоб вивести фіна, потрібно постаратися.... Москалі можуть...
13.05.2022 21:56 Відповісти
Снайпер Сімо Хайха дуже спокійно і флегматично завалив у фінську війну 542 кацапчиків
13.05.2022 22:02 Відповісти
ваше здоровье! У русских больше нет мирных соседей.
13.05.2022 22:30 Відповісти
Жду так-ОЙ некролог с мацКВАбада- Ушат Помоев героически умер от поноса
13.05.2022 22:31 Відповісти
Питання по НАТО тільки одне - змінити систему прийняття рішень.
Замість виключно одностайного голосування (чим і користуються новомодні "вимогателі і шантажисти" типу Угорщини) встановити прийняття рішень простою більшістю - і бедлам зникне.
По принципу ПуКіна "...нравится, не нравится..."
13.05.2022 22:31 Відповісти
Бешеная расійськая собака
13.05.2022 22:39 Відповісти
Опять рашка обосралась .путин в некоторый раз сам себя обскакал .Слава Україні!!!
13.05.2022 22:44 Відповісти
І все ?
13.05.2022 23:20 Відповісти
Потрібно терміново відмовитися від НАТО!
13.05.2022 23:26 Відповісти
вот это поворот...
13.05.2022 23:53 Відповісти
ЭНЕРГО ТЕРРОРИСТЫ !!!
14.05.2022 03:16 Відповісти
 
 