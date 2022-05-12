Пєсков: Вступ Фінляндії до НАТО - загроза для Росії

Вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно", - сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

"Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим", - пояснив Пєсков.

Він зазначив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки.

Читайте: Майбутній вступ Фінляндії до НАТО - історичний крок. Це потужний сигнал для РФ, - Мішель

"Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того, щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку", - сказав Пєсков журналістам на питання про те, якою може бути відповідь РФ на вступ Фінляндії до НАТО.

"Все залежатиме від того, в чому висловлюватиметься надалі процес розширення (НАТО), наскільки рухатиметься військова інфраструктура, наближатиметься до наших кордонів", - зазначив він.

Також читайте: Це бажання завдати важкої поразки Росії, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі, - Медведєв відреагував на схвалення США $40 млрд допомоги для України