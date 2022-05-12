Пєсков: Вступ Фінляндії до НАТО - загроза для Росії
Вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Безумовно", - сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.
"Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим", - пояснив Пєсков.
Він зазначив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки.
"Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того, щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку", - сказав Пєсков журналістам на питання про те, якою може бути відповідь РФ на вступ Фінляндії до НАТО.
"Все залежатиме від того, в чому висловлюватиметься надалі процес розширення (НАТО), наскільки рухатиметься військова інфраструктура, наближатиметься до наших кордонів", - зазначив він.
