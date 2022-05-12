УКР
Пєсков: Вступ Фінляндії до НАТО - загроза для Росії

Вступ Фінляндії до НАТО загрожуватиме Росії, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно", - сказав він журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

"Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим", - пояснив Пєсков.

Він зазначив, що Росія проведе спеціальний аналіз після вступу Фінляндії до НАТО з метою вироблення необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки.

Читайте: Майбутній вступ Фінляндії до НАТО - історичний крок. Це потужний сигнал для РФ, - Мішель

"Якщо ви пам'ятаєте, є доручення президента і головнокомандувача розробити перелік заходів щодо зміцнення наших західних флангів у зв'язку зі зміцненням східного флангу НАТО. НАТО рухається в нашу сторону. Тому, звичайно, це все стане елементами для спеціального аналізу та вироблення необхідних заходів для того, щоб збалансувати ситуацію і забезпечити нашу безпеку", - сказав Пєсков журналістам на питання про те, якою може бути відповідь РФ на вступ Фінляндії до НАТО.

"Все залежатиме від того, в чому висловлюватиметься надалі процес розширення (НАТО), наскільки рухатиметься військова інфраструктура, наближатиметься до наших кордонів", - зазначив він.

Також читайте: Це бажання завдати важкої поразки Росії, обмежити її економічний розвиток і політичний вплив у світі, - Медведєв відреагував на схвалення США $40 млрд допомоги для України

Топ коментарі
+67
Тебе, гандона, спитати забули
12.05.2022 12:58 Відповісти
+46
Шо, кацапи, догавкались? І що ви зробите?
12.05.2022 12:58 Відповісти
+45
12.05.2022 13:04 Відповісти
Вчера посмотрел статистику, что до 24 февраля только 28% орошенных финнов хотели в НАТО, но уже 25 февраля-57%, ну а сейчас,думаю, что около 90% населения рвется в НАТО.
12.05.2022 14:25 Відповісти
Тю.... А республіки Естонія, Литва та Латвія з 2004 року в НАТО не загрожували безпеці кацапурні?
12.05.2022 14:29 Відповісти
усатая вафлистка.
12.05.2022 14:46 Відповісти
Існування расєї загроза для світу.
12.05.2022 14:50 Відповісти
Вот и все что требовалось доказать, похер ***** кто будет или не будет в НАТО. Это просто был повод для оккупации Украины
12.05.2022 14:51 Відповісти
Вступлять і кацапи проковнуть це як нічого не було крім пердіжа губами
12.05.2022 15:05 Відповісти
Який дебільний цей руzький нарід і його клерки... Хіба не зрозуміло, що з рашистськими засранцями ніхто НЕ ХОЧЕ і НЕ БУДЕ воювати, навіть руки марать об них противно. НАТО, ЕС і всі інші нормальні країни повісять великий превеликий замок на всій рашці і вона сама себе зжере, самі в тій клоаці і задихнуться, в кращому випадку розпадеться на невелиці області... Мізків як не було то уже не добавиться, це уже є 100 відсотковий факт. Є ще невеликий проміжок часу не утонути у гівні, але судячи по настроях населення для них це гівно це манна небесна і черпають його пригоршнями причмокуюши яке воно солоденьке...
12.05.2022 15:16 Відповісти
Це росія 🐷 - загроза для росії 🐷!
12.05.2022 15:18 Відповісти
значит вступать надо побыстрее пока есть время и чтоб момента для спекуляций/эскалаций не оставалась...
12.05.2022 16:12 Відповісти
Так вам российским ****** и надо!!..... УКраина вас не устраивала??!! А теперь у вас НАТО будет через 20 меров от границы России , а не через 700 км !!И на Балтике вам пришёл ******!! хрен пройдёте кораблями спокойно мимо натовской ШВЕЦИИ!! Долбоёбы российские!
12.05.2022 17:06 Відповісти
Підітріться і чекайте
12.05.2022 17:24 Відповісти
"Но ты же сам того хотел, теперь ворчишь, чудак..."
12.05.2022 17:33 Відповісти
И !?)
12.05.2022 18:08 Відповісти
а финнам как то посрать на вас ублюдки и ваше мнение!
12.05.2022 19:50 Відповісти
нравится не нравится, терьпи моя красавица
12.05.2022 21:02 Відповісти
В НАТО уже в штаны наложили))
12.05.2022 23:43 Відповісти
