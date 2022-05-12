РУС
Песков: Вступление Финляндии в НАТО – угроза для России

песков

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Безусловно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос.

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

Он отметил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер по обеспечению своей безопасности.

Читайте: Будущее вступление Финляндии в НАТО – исторический шаг. Это мощный сигнал для РФ, – Мишель

"Если вы помните, есть поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО идет в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементом специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, каким может быть ответ РФ на вступление Финляндии в НАТО.

"Все будет зависеть от того, в чем будет высказываться в дальнейшем процесс расширения (НАТО), насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В своей параллельной реальности Путин стремится к победе над НАТО, поэтому лжет и оправдывает зверства российской армии в Украине, - Порошенко

НАТО (10326) Песков Дмитрий (2001) россия (97265) Финляндия (1026) членство в НАТО (1560)
Топ комментарии
+67
Тебе, гандона, спитати забули
12.05.2022 12:58 Ответить
12.05.2022 12:58 Ответить
+46
Шо, кацапи, догавкались? І що ви зробите?
12.05.2022 12:58 Ответить
12.05.2022 12:58 Ответить
+45
12.05.2022 13:04 Ответить
12.05.2022 13:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Вчера посмотрел статистику, что до 24 февраля только 28% орошенных финнов хотели в НАТО, но уже 25 февраля-57%, ну а сейчас,думаю, что около 90% населения рвется в НАТО.
12.05.2022 14:25 Ответить
12.05.2022 14:25 Ответить
Тю.... А республіки Естонія, Литва та Латвія з 2004 року в НАТО не загрожували безпеці кацапурні?
12.05.2022 14:29 Ответить
12.05.2022 14:29 Ответить
усатая вафлистка.
12.05.2022 14:46 Ответить
12.05.2022 14:46 Ответить
Існування расєї загроза для світу.
12.05.2022 14:50 Ответить
12.05.2022 14:50 Ответить
Вот и все что требовалось доказать, похер ***** кто будет или не будет в НАТО. Это просто был повод для оккупации Украины
12.05.2022 14:51 Ответить
12.05.2022 14:51 Ответить
Вступлять і кацапи проковнуть це як нічого не було крім пердіжа губами
12.05.2022 15:05 Ответить
12.05.2022 15:05 Ответить
Який дебільний цей руzький нарід і його клерки... Хіба не зрозуміло, що з рашистськими засранцями ніхто НЕ ХОЧЕ і НЕ БУДЕ воювати, навіть руки марать об них противно. НАТО, ЕС і всі інші нормальні країни повісять великий превеликий замок на всій рашці і вона сама себе зжере, самі в тій клоаці і задихнуться, в кращому випадку розпадеться на невелиці області... Мізків як не було то уже не добавиться, це уже є 100 відсотковий факт. Є ще невеликий проміжок часу не утонути у гівні, але судячи по настроях населення для них це гівно це манна небесна і черпають його пригоршнями причмокуюши яке воно солоденьке...
12.05.2022 15:16 Ответить
12.05.2022 15:16 Ответить
Це росія 🐷 - загроза для росії 🐷!
12.05.2022 15:18 Ответить
12.05.2022 15:18 Ответить
значит вступать надо побыстрее пока есть время и чтоб момента для спекуляций/эскалаций не оставалась...
12.05.2022 16:12 Ответить
12.05.2022 16:12 Ответить
Так вам российским ****** и надо!!..... УКраина вас не устраивала??!! А теперь у вас НАТО будет через 20 меров от границы России , а не через 700 км !!И на Балтике вам пришёл ******!! хрен пройдёте кораблями спокойно мимо натовской ШВЕЦИИ!! Долбоёбы российские!
12.05.2022 17:06 Ответить
12.05.2022 17:06 Ответить
Підітріться і чекайте
12.05.2022 17:24 Ответить
12.05.2022 17:24 Ответить
"Но ты же сам того хотел, теперь ворчишь, чудак..."
12.05.2022 17:33 Ответить
12.05.2022 17:33 Ответить
И !?)
12.05.2022 18:08 Ответить
12.05.2022 18:08 Ответить
а финнам как то посрать на вас ублюдки и ваше мнение!
12.05.2022 19:50 Ответить
12.05.2022 19:50 Ответить
нравится не нравится, терьпи моя красавица
12.05.2022 21:02 Ответить
12.05.2022 21:02 Ответить
В НАТО уже в штаны наложили))
12.05.2022 23:43 Ответить
12.05.2022 23:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 