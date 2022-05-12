Песков: Вступление Финляндии в НАТО – угроза для России

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос.

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

Он отметил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер по обеспечению своей безопасности.

"Если вы помните, есть поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО идет в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементом специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, каким может быть ответ РФ на вступление Финляндии в НАТО.

"Все будет зависеть от того, в чем будет высказываться в дальнейшем процесс расширения (НАТО), насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - отметил он.

