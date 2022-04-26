Решение о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины о нейтралитете, если оно будет. Однако он подчеркнул, что это будут решать только украинцы.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Блинкена в комитете Сената США по иностранным делам.
Блинкен вступил в спор с одним из сенаторов, который заявил, что Россия могла напасть на Украину именно потому, что США поддерживали ее членство в НАТО. По мнению сенатора, нейтральный статус Украины сейчас помог бы завершить войну с РФ.
"Эти решения принимают сами украинцы (по НАТО - ред.). Мы должны сделать так, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией РФ и укрепить свои позиции за столом переговоров. Если это произойдет, то мы поддержим позицию Украины, если она согласится принимать участие в этих переговорах", – ответил ему госсекретарь.
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Одразу видно що людина не в темі
ЗЕ-ля-***... українці ЗА на 90%
Без бариг і клоунів.
ЗСУ гідні бути частиною НАТО. Нажаль цього мало.
Не виключаю що сьогодні штаб НАТО шкодує про передчасний прийом Угорщини і повторювати власні помилки не прагне.
Якби він ще того насправді волів.
Те, як ним і його ВР це втілювалося у реальні внутрішні зміни в Україні, мало чим різниця від того, як це роблять його наступники.
Для прийняття до НАТО і ЄС, готовність збройних сил є важливий але не вирішальний фактор.
Спочатку пан Остін, тепер от пан Блінкен.
А Україна обов'язково буде у NATO! 💙💛🇺🇦🇺🇸
P. S.
Сенатор йди за "русскім" кораблем! 👎
--Спецназ русский приезжал, ***** немного получили и уехали...
--А чечены?
--Тоже ***** получили, сидят теперь, никуда не выходят...
https://twitter.com/i/status/1518956610500149250
Саме тому, тільки вражина може наполягати на поновленні позаблоковості України.
Але в НАТО вистачає українофобських країн, від Угорщини і до Німеччини. Тому я не розраховую, що нас приймуть туди.