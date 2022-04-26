Решение о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины о нейтралитете, если оно будет. Однако он подчеркнул, что это будут решать только украинцы.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Блинкена в комитете Сената США по иностранным делам.

Блинкен вступил в спор с одним из сенаторов, который заявил, что Россия могла напасть на Украину именно потому, что США поддерживали ее членство в НАТО. По мнению сенатора, нейтральный статус Украины сейчас помог бы завершить войну с РФ.

"Эти решения принимают сами украинцы (по НАТО - ред.). Мы должны сделать так, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией РФ и укрепить свои позиции за столом переговоров. Если это произойдет, то мы поддержим позицию Украины, если она согласится принимать участие в этих переговорах", – ответил ему госсекретарь.

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