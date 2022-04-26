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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины Война
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Решение о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины о нейтралитете, если оно будет. Однако он подчеркнул, что это будут решать только украинцы.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Блинкена в комитете Сената США по иностранным делам.

Блинкен вступил в спор с одним из сенаторов, который заявил, что Россия могла напасть на Украину именно потому, что США поддерживали ее членство в НАТО. По мнению сенатора, нейтральный статус Украины сейчас помог бы завершить войну с РФ.

"Эти решения принимают сами украинцы (по НАТО - ред.). Мы должны сделать так, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией РФ и укрепить свои позиции за столом переговоров. Если это произойдет, то мы поддержим позицию Украины, если она согласится принимать участие в этих переговорах", – ответил ему госсекретарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остин о членстве Украины в НАТО: Сначала нужно завершить войну

членство в НАТО (1515) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+41
добре що Порох про вступ до НАТО та ЄС вписав до конституції,він як пророк бачив що згодом появляться при владі такі як Арахамія і будуть штовхати країну до нейтрального статусу а отже знову до війни за пару років
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26.04.2022 22:24
+37
українці за - 90% !

ЗЕ-ля-***... українці ЗА на 90%
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26.04.2022 22:24
+33
Альтернави вступу до НАТО - не існує, якщо ми хочемо мати спокійне життя та можливість розвитку!
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26.04.2022 22:27
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І в США є дебіли сенатори.
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26.04.2022 22:18 Ответить
фуйло всюди "накапав"
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26.04.2022 22:20 Ответить
Альтернави вступу до НАТО - не існує, якщо ми хочемо мати спокійне життя та можливість розвитку!
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26.04.2022 22:27 Ответить
сама люся говорил "позавчера", шо, цитирую: - "если мы не будем в НАТО то нам конец", а сейчас рассказывает о супер ю24 на которое даже параша согласна... о чем здесь можно говорить, она против НАТО но ЗА ю24 которая якобы "лучше нато"...
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27.04.2022 01:01 Ответить
Наївний сенатор думає що причина нападу бункерного діда на Україну це НАТО
Одразу видно що людина не в темі
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26.04.2022 22:34 Ответить
В Конституции большими буковками написано про НАТО. А в этот закон просто так ничего не впишешь - это воля народа выстраданная годами. Это все равно что думать о зачатии на 7 месяце беременности. До родов (вступлении в НАТО) осталось немного - победить....
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26.04.2022 22:24 Ответить
на самом деле найти голоса для изменения в конституции вполне могут, даже фронтмен партии Порошенко "Европейская солидарность" Гончаренко говорил что если дадут гарантии США, Англия.. вполне можно обойтись без НАТО
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26.04.2022 23:25 Ответить
Фронтмен гончаренко був членом партії регіонов і разом зі своїм папіком, алексіем костусевим, тоді мером Одеси, топіл за росію і співав на музику Фредді Меркюрі "с нами янукович". Потім перевзувся у повітрі та став топити за Європу разом з баригою порохом бо там є гроші. Якщо потрібно він буде говорити що завгодно, аби платили. Якщо б русня перемогла він би і там пристроївся.
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27.04.2022 04:13 Ответить
українці за - 90% !

ЗЕ-ля-***... українці ЗА на 90%
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26.04.2022 22:24 Ответить
А для цього спочатку створити дійсно національне політичне керівництво державою.
Без бариг і клоунів.
ЗСУ гідні бути частиною НАТО. Нажаль цього мало.
Не виключаю що сьогодні штаб НАТО шкодує про передчасний прийом Угорщини і повторювати власні помилки не прагне.
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26.04.2022 22:24 Ответить
добре що Порох про вступ до НАТО та ЄС вписав до конституції,він як пророк бачив що згодом появляться при владі такі як Арахамія і будуть штовхати країну до нейтрального статусу а отже знову до війни за пару років
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26.04.2022 22:24 Ответить
Так, внесення до Конституції прагнення про залучення України до безпекової системи НАТО та економічної інтеграції з ЄС є дуже позитивні рішення.
Якби він ще того насправді волів.
Те, як ним і його ВР це втілювалося у реальні внутрішні зміни в Україні, мало чим різниця від того, як це роблять його наступники.
Для прийняття до НАТО і ЄС, готовність збройних сил є важливий але не вирішальний фактор.
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26.04.2022 22:55 Ответить
Не брешіть.
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26.04.2022 23:24 Ответить
Сам не бреши, вона усе вірно казала.
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27.04.2022 04:15 Ответить
Просто вписать і ні#уя для вступу на ділі не зробить - це добре? При чому вписать не на початку, а на самісінькому кінці свого президентського терміну, бачачи, що по рейтингах на виборах пролітає. Для нього свої інтереси завжди були вищі за інтереси країни. Одне слово - міністр уряду Януковича.
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27.04.2022 00:48 Ответить
Да нас з руками відірвуть до НАТО, яка армія ще в Європі може похизуватися таким професіоналізмом? Угорці?Французи?Німці
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26.04.2022 22:24 Ответить
З руснею у владі нас в НАТО не візьмуть.
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27.04.2022 04:16 Ответить
НАТО - так!!!
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26.04.2022 22:25 Ответить
Твою мАть!!Отдайте этому человеку оклады Зеленского, Пололяк и Арахамии!
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26.04.2022 22:25 Ответить
Я і вся моя сім'я за НАТО двома руками
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26.04.2022 22:27 Ответить
проти НАТО лише підАри!
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26.04.2022 22:27 Ответить
Таки да! І деякі абхази із українськими паспортами та колишні продюсери і шоумени розважального жанру.
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26.04.2022 22:39 Ответить
Они не являются особенными и вполне подходят под определение Маргариты)).
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26.04.2022 22:45 Ответить
"На думку сенатора..." - "Имя, сестра, имя!"
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26.04.2022 22:29 Ответить
Ми якби вже вибрали Алллльо Млинкін прийом!!!
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26.04.2022 22:29 Ответить
Кого вибрали? ЗЄ, якому НАТО не цікаве?
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26.04.2022 22:53 Ответить
Це вже прямим текстом Зеленському месидж, як той любить казати.

Спочатку пан Остін, тепер от пан Блінкен.

А Україна обов'язково буде у NATO! 💙💛🇺🇦🇺🇸
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26.04.2022 22:30 Ответить
Ми вже були нейтральні, віддали всю ядерну зброю, скоротили мільйонну армію в десять разів і в результаті отримали рашистську агресію з втратою наших територій!
P. S.
Сенатор йди за "русскім" кораблем! 👎
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26.04.2022 22:32 Ответить
Рубежное, оккупанты между собой:
--Спецназ русский приезжал, ***** немного получили и уехали...
--А чечены?
--Тоже ***** получили, сидят теперь, никуда не выходят...
https://twitter.com/i/status/1518956610500149250
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26.04.2022 22:37 Ответить
Уйло напало на Україну в 2014 році. На той момент Україна мала позаблоковий статус, підписаний бандюковичем в 2011.
Саме тому, тільки вражина може наполягати на поновленні позаблоковості України.
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26.04.2022 22:38 Ответить
для внеблоковости надо бы вернуть ядерный потенциал и средства доставки.
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26.04.2022 22:42 Ответить
Перекажіть сенатору-їблану, що підплінтусний статус його улюбленої московії допоміг би їй не отримувати безперервно по їблу сцяним ганчір'ям.
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26.04.2022 22:44 Ответить
Лёня - ты меньше бухай...!
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26.04.2022 23:04 Ответить
та речь тут вовсе не в НАТО. и не в том, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие. потом пошли новые надуманные предлоги для вторжения в Украину - якобы биолаборатории в Украине какие-то есть, якобы Украина была готова напасть на россию, вот россия и была вынуждена на опережение сработать и начать "спеоперацию в Украине"... все это тупой бред. Реальность другая. это желание россии воссоздать "русский мир", другими словами возродить ссср №2. они упрекают Европу, что она создала Евросоюз, почему россии тогда нельзя... но. Европа никого танками и ракетами в Евросоюз не загоняла, в отличии от россии. 26.02. через 2 дня после нападения россии на Украину в российской прессе появилась интересная статья от кремлевских пропагандонов о русском мире. но.. ее буквально тут же убрали с публикации. Почитайте, это поучительно будет: https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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26.04.2022 23:38 Ответить
интересно за что мы проголосуем? у ватчан есть мыслишки ?
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26.04.2022 23:01 Ответить
Похоже, дорога в НАТО разблокирована, это прекрасно. Как только закончится война и Украина победит, а по другому и не может быть, то украинцы, в большинстве своем проголосуют за вступление в НАТО, несмотря на нерешительность этой организации. Более того Украина сильно усилит этот блок.
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26.04.2022 23:07 Ответить
Зрозуміло, що більшість підтримає НАТО.

Але в НАТО вистачає українофобських країн, від Угорщини і до Німеччини. Тому я не розраховую, що нас приймуть туди.
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26.04.2022 23:13 Ответить
Украинцы никогда не будут выполнять хотелки выродков русских! Украина независимая страна и сама решает, какие военные союзы надо Украине! США должны защищать демократию и Украинцы большинством хотят в военный альянс НАТО! Путин идет нах.. и Россия идет нах..!
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27.04.2022 00:09 Ответить
****** ты *****! 107% уже готовы в НАТО вступить
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27.04.2022 01:43 Ответить
Всех, кто против, просто повесят на Хрещатике на столбах
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27.04.2022 01:44 Ответить
велика подяка Блінкену... тому що соплі та незрозуміла проституюча позиція зеленьського та стефанчука щодо НАТО, які суперечать Конституції України, вже кісткою в горлі стоять...
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27.04.2022 05:42 Ответить
 
 