Рішення про вступ до НАТО будуть приймати самі українці, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтримає рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це будуть вирішувати лише українці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Блінкена в комітеті Сенату США з закордонних справ.
Блінкен вступив у суперечку з одним із сенаторів, який заявив, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.
"Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО - ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах", - відповів йому держсекретар.
Будь ласка, зачекайте...
Одразу видно що людина не в темі
ЗЕ-ля-***... українці ЗА на 90%
Без бариг і клоунів.
ЗСУ гідні бути частиною НАТО. Нажаль цього мало.
Не виключаю що сьогодні штаб НАТО шкодує про передчасний прийом Угорщини і повторювати власні помилки не прагне.
Якби він ще того насправді волів.
Те, як ним і його ВР це втілювалося у реальні внутрішні зміни в Україні, мало чим різниця від того, як це роблять його наступники.
Для прийняття до НАТО і ЄС, готовність збройних сил є важливий але не вирішальний фактор.
Спочатку пан Остін, тепер от пан Блінкен.
А Україна обов'язково буде у NATO! 💙💛🇺🇦🇺🇸
P. S.
Сенатор йди за "русскім" кораблем! 👎
--Спецназ русский приезжал, ***** немного получили и уехали...
--А чечены?
--Тоже ***** получили, сидят теперь, никуда не выходят...
https://twitter.com/i/status/1518956610500149250
Саме тому, тільки вражина може наполягати на поновленні позаблоковості України.
Але в НАТО вистачає українофобських країн, від Угорщини і до Німеччини. Тому я не розраховую, що нас приймуть туди.