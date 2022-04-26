Рішення про вступ до НАТО будуть приймати самі українці, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтримає рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це будуть вирішувати лише українці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Блінкена в комітеті Сенату США з закордонних справ.

Блінкен вступив у суперечку з одним із сенаторів, який заявив, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.

"Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО - ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах", - відповів йому держсекретар.

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