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Новини Війна в Україні
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членство в НАТО (818) Блінкен (583)

Рішення про вступ до НАТО будуть приймати самі українці, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтримає рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це будуть вирішувати лише українці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Блінкена в комітеті Сенату США з закордонних справ.

Блінкен вступив у суперечку з одним із сенаторів, який заявив, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.

"Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО - ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах", - відповів йому держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін про членство України в НАТО: Спочатку потрібно завершити війну
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Топ коментарі
+41
добре що Порох про вступ до НАТО та ЄС вписав до конституції,він як пророк бачив що згодом появляться при владі такі як Арахамія і будуть штовхати країну до нейтрального статусу а отже знову до війни за пару років
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26.04.2022 22:24
+37
українці за - 90% !

ЗЕ-ля-бля... українці ЗА на 90%
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26.04.2022 22:24
+33
Альтернави вступу до НАТО - не існує, якщо ми хочемо мати спокійне життя та можливість розвитку!
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26.04.2022 22:27
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І в США є дебіли сенатори.
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26.04.2022 22:18 Відповісти
фуйло всюди "накапав"
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26.04.2022 22:20 Відповісти
Альтернави вступу до НАТО - не існує, якщо ми хочемо мати спокійне життя та можливість розвитку!
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26.04.2022 22:27 Відповісти
сама люся говорил "позавчера", шо, цитирую: - "если мы не будем в НАТО то нам конец", а сейчас рассказывает о супер ю24 на которое даже параша согласна... о чем здесь можно говорить, она против НАТО но ЗА ю24 которая якобы "лучше нато"...
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27.04.2022 01:01 Відповісти
Наївний сенатор думає що причина нападу бункерного діда на Україну це НАТО
Одразу видно що людина не в темі
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26.04.2022 22:34 Відповісти
В Конституции большими буковками написано про НАТО. А в этот закон просто так ничего не впишешь - это воля народа выстраданная годами. Это все равно что думать о зачатии на 7 месяце беременности. До родов (вступлении в НАТО) осталось немного - победить....
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26.04.2022 22:24 Відповісти
на самом деле найти голоса для изменения в конституции вполне могут, даже фронтмен партии Порошенко "Европейская солидарность" Гончаренко говорил что если дадут гарантии США, Англия.. вполне можно обойтись без НАТО
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26.04.2022 23:25 Відповісти
Фронтмен гончаренко був членом партії регіонов і разом зі своїм папіком, алексіем костусевим, тоді мером Одеси, топіл за росію і співав на музику Фредді Меркюрі "с нами янукович". Потім перевзувся у повітрі та став топити за Європу разом з баригою порохом бо там є гроші. Якщо потрібно він буде говорити що завгодно, аби платили. Якщо б русня перемогла він би і там пристроївся.
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27.04.2022 04:13 Відповісти
українці за - 90% !

ЗЕ-ля-***... українці ЗА на 90%
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26.04.2022 22:24 Відповісти
А для цього спочатку створити дійсно національне політичне керівництво державою.
Без бариг і клоунів.
ЗСУ гідні бути частиною НАТО. Нажаль цього мало.
Не виключаю що сьогодні штаб НАТО шкодує про передчасний прийом Угорщини і повторювати власні помилки не прагне.
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26.04.2022 22:24 Відповісти
добре що Порох про вступ до НАТО та ЄС вписав до конституції,він як пророк бачив що згодом появляться при владі такі як Арахамія і будуть штовхати країну до нейтрального статусу а отже знову до війни за пару років
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26.04.2022 22:24 Відповісти
Так, внесення до Конституції прагнення про залучення України до безпекової системи НАТО та економічної інтеграції з ЄС є дуже позитивні рішення.
Якби він ще того насправді волів.
Те, як ним і його ВР це втілювалося у реальні внутрішні зміни в Україні, мало чим різниця від того, як це роблять його наступники.
Для прийняття до НАТО і ЄС, готовність збройних сил є важливий але не вирішальний фактор.
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26.04.2022 22:55 Відповісти
Не брешіть.
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26.04.2022 23:24 Відповісти
Сам не бреши, вона усе вірно казала.
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27.04.2022 04:15 Відповісти
Просто вписать і ні#уя для вступу на ділі не зробить - це добре? При чому вписать не на початку, а на самісінькому кінці свого президентського терміну, бачачи, що по рейтингах на виборах пролітає. Для нього свої інтереси завжди були вищі за інтереси країни. Одне слово - міністр уряду Януковича.
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27.04.2022 00:48 Відповісти
Да нас з руками відірвуть до НАТО, яка армія ще в Європі може похизуватися таким професіоналізмом? Угорці?Французи?Німці
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26.04.2022 22:24 Відповісти
З руснею у владі нас в НАТО не візьмуть.
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27.04.2022 04:16 Відповісти
НАТО - так!!!
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26.04.2022 22:25 Відповісти
Твою мАть!!Отдайте этому человеку оклады Зеленского, Пололяк и Арахамии!
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26.04.2022 22:25 Відповісти
Я і вся моя сім'я за НАТО двома руками
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26.04.2022 22:27 Відповісти
проти НАТО лише підАри!
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26.04.2022 22:27 Відповісти
Таки да! І деякі абхази із українськими паспортами та колишні продюсери і шоумени розважального жанру.
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26.04.2022 22:39 Відповісти
Они не являются особенными и вполне подходят под определение Маргариты)).
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26.04.2022 22:45 Відповісти
"На думку сенатора..." - "Имя, сестра, имя!"
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26.04.2022 22:29 Відповісти
Ми якби вже вибрали Алллльо Млинкін прийом!!!
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26.04.2022 22:29 Відповісти
Кого вибрали? ЗЄ, якому НАТО не цікаве?
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26.04.2022 22:53 Відповісти
Це вже прямим текстом Зеленському месидж, як той любить казати.

Спочатку пан Остін, тепер от пан Блінкен.

А Україна обов'язково буде у NATO! 💙💛🇺🇦🇺🇸
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26.04.2022 22:30 Відповісти
Ми вже були нейтральні, віддали всю ядерну зброю, скоротили мільйонну армію в десять разів і в результаті отримали рашистську агресію з втратою наших територій!
P. S.
Сенатор йди за "русскім" кораблем! 👎
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26.04.2022 22:32 Відповісти
Рубежное, оккупанты между собой:
--Спецназ русский приезжал, ***** немного получили и уехали...
--А чечены?
--Тоже ***** получили, сидят теперь, никуда не выходят...
https://twitter.com/i/status/1518956610500149250
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26.04.2022 22:37 Відповісти
Уйло напало на Україну в 2014 році. На той момент Україна мала позаблоковий статус, підписаний бандюковичем в 2011.
Саме тому, тільки вражина може наполягати на поновленні позаблоковості України.
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26.04.2022 22:38 Відповісти
для внеблоковости надо бы вернуть ядерный потенциал и средства доставки.
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26.04.2022 22:42 Відповісти
Перекажіть сенатору-їблану, що підплінтусний статус його улюбленої московії допоміг би їй не отримувати безперервно по їблу сцяним ганчір'ям.
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26.04.2022 22:44 Відповісти
Лёня - ты меньше бухай...!
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26.04.2022 23:04 Відповісти
та речь тут вовсе не в НАТО. и не в том, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие. потом пошли новые надуманные предлоги для вторжения в Украину - якобы биолаборатории в Украине какие-то есть, якобы Украина была готова напасть на россию, вот россия и была вынуждена на опережение сработать и начать "спеоперацию в Украине"... все это тупой бред. Реальность другая. это желание россии воссоздать "русский мир", другими словами возродить ссср №2. они упрекают Европу, что она создала Евросоюз, почему россии тогда нельзя... но. Европа никого танками и ракетами в Евросоюз не загоняла, в отличии от россии. 26.02. через 2 дня после нападения россии на Украину в российской прессе появилась интересная статья от кремлевских пропагандонов о русском мире. но.. ее буквально тут же убрали с публикации. Почитайте, это поучительно будет: https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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26.04.2022 23:38 Відповісти
интересно за что мы проголосуем? у ватчан есть мыслишки ?
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26.04.2022 23:01 Відповісти
Похоже, дорога в НАТО разблокирована, это прекрасно. Как только закончится война и Украина победит, а по другому и не может быть, то украинцы, в большинстве своем проголосуют за вступление в НАТО, несмотря на нерешительность этой организации. Более того Украина сильно усилит этот блок.
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26.04.2022 23:07 Відповісти
Зрозуміло, що більшість підтримає НАТО.

Але в НАТО вистачає українофобських країн, від Угорщини і до Німеччини. Тому я не розраховую, що нас приймуть туди.
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26.04.2022 23:13 Відповісти
Украинцы никогда не будут выполнять хотелки выродков русских! Украина независимая страна и сама решает, какие военные союзы надо Украине! США должны защищать демократию и Украинцы большинством хотят в военный альянс НАТО! Путин идет нах.. и Россия идет нах..!
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27.04.2022 00:09 Відповісти
****** ты *****! 107% уже готовы в НАТО вступить
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27.04.2022 01:43 Відповісти
Всех, кто против, просто повесят на Хрещатике на столбах
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27.04.2022 01:44 Відповісти
велика подяка Блінкену... тому що соплі та незрозуміла проституюча позиція зеленьського та стефанчука щодо НАТО, які суперечать Конституції України, вже кісткою в горлі стоять...
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27.04.2022 05:42 Відповісти
 
 