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Новини Війна
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Остін про членство України в НАТО: Спочатку потрібно завершити війну

нато,армия

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення України про приєднання до НАТО має бути прийняте самою державою, однак це може бути актуальним після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це має бути суверенним рішенням (самих українців. - Ред.)", - зауважив Остін.

Він наголосив, що Північноатлантичний альянс завжди дотримуватиметься принципу "відкритих дверей" для інших країн.

Водночас, Остін не виключив, що в майбутньому Україна знову зможе подати заявку щодо приєднання до НАТО.

"Але я думаю, що першим кроком – потрібно завершити цей конфлікт", - зазначив глава Пентагону.

У цьому зв’язку він підкреслив, що війну має завершити путін, який, власне, і розв’язав її. Остін назвав рішення кремлівського лідера напасти на Україну невиправданим та наголосив, що цьому потрібно покласти край.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Контактної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця, - Остін

Автор: 

НАТО (6465) членство в НАТО (1724) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+47
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26.04.2022 20:42
+44
Може досить вже дійсно тупих понтів?.. Чим країна воювала б без НАТО, понтовий ти герой "узкоізичний"?
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26.04.2022 20:45
+38
Україна має бути в НАТО.
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26.04.2022 20:39
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Возможно, мы рассмотрим заявку НАТО о союзе с Украиной, но это не точно
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Може досить вже дійсно тупих понтів?.. Чим країна воювала б без НАТО, понтовий ти герой "узкоізичний"?
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26.04.2022 20:45 Відповісти
Неплохой Алексей, дякую! Все вірно. Нічого добавити.
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26.04.2022 20:45 Відповісти
Якби НАТО було таке безсиле,то туди б не рвались вступити Фінляндія і Швеція.Ти просто не знаєш як воює НАТО і щось говориш.Вони спочатку здобувають повний контроль в повітрі знищуючи ПВО противника(повір,вони мають чим це робити)Потім йде обезровлювання війск з повітря знищаючи склади РАО,склади ГСМ,командні пункти.А потім після цього під прикритям з повітря штурмовиками,ударними БПЛА розгортається наземна операція.Так що не пиши фігні,вони нікого не бояться,просто у них там з законами строго-раз записано Оборонний блок тільки для членів НАТО значить тільки оборонний,і не будуть вони звертати увагу на те, що наш нарцис тупує ножками і кричить-Хочу!!!Хочу!!!Хочу!!!
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26.04.2022 21:23 Відповісти
звісно ми повинні все зробити щоб вступити, але ось який парадокс, коли ми виграємо війну, рабсія перестане існувати, а тому нам і Альянск не будет потрібний
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26.04.2022 20:37 Відповісти
Даже если параша распадется, это не уберет угрозу с их стороны (хотя вероятность ее распада в обозримом будущем мала - этот процесс растянется на десятилетия). Кроме того, есть еще Китай и другие угрозы. Все равно в НАТО будет спокойнее. Ну и еще это даст гарантию, что у какого-то очередного миротворца на посту президента не возникнет желания сократить расходы на оборону.
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26.04.2022 21:05 Відповісти
Головне, щоб Єрмак за допомогою Зеленського не встиг підписати з куйлолом відмову України від членства в НАТО. Бо це перекресле всі перспективи на безпечне життя.
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26.04.2022 21:17 Відповісти
Нічого не вдіє ні єрмак ні навіть найвеличнійший
В Україні є конституція в якій чітко все записано.
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26.04.2022 22:35 Відповісти
ага, "найвеличніший" стільки раз Конституцію посилав нах, що навіть невдобно
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27.04.2022 00:06 Відповісти
ага а Китай зразу стане чемним? з чого така віра що рашка розпадеться?
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27.04.2022 00:05 Відповісти
Україна має бути в НАТО.
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26.04.2022 20:39 Відповісти
А чому його повинні були закрити? Бо Бубочка так захотів і ніжкою топнув? Не тупіть - причини не раз пояснювали, і, на відміну від деяких, НАТО справді "вам нічєго нє должєн". Не хочете в НАТО - не йдіть, йдіть в ОДКБ - особисто Вас ніхто не тримає. З "узькім ізиком" саме туди й дорога.
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26.04.2022 20:48 Відповісти
Тебе ніхто не питає. Були б ми в НАТО - і війни б не було.
А такі дурепи як ти не хочуть....
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26.04.2022 21:13 Відповісти
Саме тому панночка побігла в країну НАТО, коли на голову почали падати іскандери?
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26.04.2022 21:31 Відповісти
Так Польща в НАТО, запізнилася.
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26.04.2022 21:34 Відповісти
Так Польща в НАТО, ти проспала.
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26.04.2022 21:46 Відповісти
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26.04.2022 20:42 Відповісти
Бабушка хорошо виглядіт.
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26.04.2022 20:50 Відповісти
Видати чи не видати, але давно настав час для Бені визначитись на чиєму він боці. Пауза з його боку виглядає ганебно. У 2014 коли він казав про "маленьке *****" дійсно була до нього повага. І саме час відновити ту повагу.
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26.04.2022 21:25 Відповісти
Війну не можна завершити. Війну можна або виграти, або програти...
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26.04.2022 20:42 Відповісти
Годину тому збито 2 літаки !!! Слава Украіні !!! І нашим героям слава !!! Один утонув а другий об нашу землю шваркнувся !!! Низькій вам уклін хлопці !!! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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26.04.2022 20:43 Відповісти
А де втопився?
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26.04.2022 20:48 Відповісти
У воді.
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26.04.2022 21:30 Відповісти
Пішов за кораблем
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26.04.2022 21:31 Відповісти
путлера - ядеркой!
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26.04.2022 20:43 Відповісти
Підприємство "Державне київське конструкторське бюро "Луч" назвало імена зрадників серед керівництва Державного концерну "https://www.unian.ua/economics/other/koncern-ukroboronprom-pripinyaye-svoye-isnuvannya-uryad-shvaliv-reorganizaciyu-ostanni-novini-11637514.html Укроборонпром ".

Про це йдеться у https://www.facebook.com/1129933130402570/posts/5081668218562355 повідомленні КБ "Луч" у соціальній мережі Facebook.

окрема, йдеться про заступника Генерального директора ДК "Укроборонпром" Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка, які 18 березня із застосуванням заходів психологічного та фізичного впливу проводили допит в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка.

Зокрема, 18 березня 2022 року перед входом до ДК "Укроборонпром" співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження.

"Більше 8 годин Сердюк проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК "Укроборонпром", де заступником Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу; вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів", - наголошується у повідомленні.

Так, під час здійснення катувань, керівництво ДК "Укроборонпром" намагалося отримати від Сердюка інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП "Спецоборонмаш" передавало врятовані у Малині під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун" та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП "ДержККБ "Луч" та ДП "Спецоборонмаш".

"Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати "покази" та "звіти", текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Забарчук особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації.

Своєю чергою Артюшенко за президенства Віктора Януковича очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України.

"Звертаємося до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України - президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Голови Служби безпеки України Івана Баканова з закликом терміново усунути російських агентів від управління ДК "Укроборонпром" та забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону", - наголошується у повідомленні.
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26.04.2022 20:46 Відповісти
Да, да. Самый ыфиктивний енто ОДКБ ваш канешно. Токо собраться никак не может, а после войны и вовсе не сможет.
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26.04.2022 21:02 Відповісти
****** отсюда бот.
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26.04.2022 21:19 Відповісти
Тільки Фінляндія і Швеція думають інакше!!!!!
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26.04.2022 21:27 Відповісти
Це ти, Єрмак? Що ти тут забув на Цензорі? Не трать даремно час, краще в черговий раз напиши Зелі з Арестовичем тексти для виступу, що НАТО - то отстой, но ми вимагаєм харантії, міцніші ніж 5-та стаття.
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26.04.2022 21:27 Відповісти
Ой, што ви гаваріте! Нєєхвєктівная! А мужикі-та і нє знают!
Ехвєктівнєє всєво скоро будєт бутилка у кацапов в жопє, ждітє, ЗСУ уже в дарогє!
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26.04.2022 21:35 Відповісти
Якраз для того, щоб закінчити війну треба Україну взяти в НАТО.
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26.04.2022 20:49 Відповісти
Чому насправді Україна не в НАТО?
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003

Основні цитати з відео:
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.

Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
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26.04.2022 21:37 Відповісти
Почти уверен что если мы выиграем войну то нас в НАТО возьмут аж бегом. Даже просить будут нас вступить в НАТО как самую сильную армию в Европе если не в мире.
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26.04.2022 20:50 Відповісти
не ну про мир ты перегнул конечно
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26.04.2022 20:54 Відповісти
Ще не вечір.
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26.04.2022 21:33 Відповісти
не будемо ми ніколи в нато.
держава яка майже безкоштовно захищає європу,
бо те що дає нам єс не зрівняти з бюджетом оборони країн єс.
гинуть тільки наші люди, а не громадяни єс.
відповідальності у єс перед нами, ноль.
а добити тих орків які пройдуть через нас,
їм як дурному з гори збігти.
як що ці орки ще взагалі залишаться.
от європа і сидить одною сракою на кількох стільцях.
нахрен ми їм в нато???
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26.04.2022 20:52 Відповісти
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26.04.2022 21:00 Відповісти
А чому так відбувається? А тому , що народ український так і не зумів стати мажоритарним тримачем влади , у владі є манкурти будь які але не представники українського народу і українських громад
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26.04.2022 21:21 Відповісти
это кого - вас Иван...?
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26.04.2022 21:56 Відповісти
Брехня і маніпуляції.
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26.04.2022 21:18 Відповісти
все просто. якщо ми не в НАТО, то в майбутньому будемо вимушені воювати на стороні парашки проти НАТО. на зразок того як зараз проти України воюють насильно мобілізовані лугандонці, а з часом, можливо, запорожці і херсонці..
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26.04.2022 22:02 Відповісти



Усё пропало?
Недолуга парочка, перед тим, як щось писати треба мізки включати та хоть трошки щось реальне знати про НАТО та ЕС, а не транслювати тут наративи від зебілів та з паРашки.

Доречі, убогий , мову підучи, ВІСІМНАДЦЯТЬ помилок на не повні ДЕСЯТЬ рядків
занадто навіть для двієчника початкових класів
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26.04.2022 22:24 Відповісти
для европы у путлера есть другой сценарий ,известный еще с советских времен (времен противостояния СССР и США),-там на первом месте удар термоядом,а потом наступление,а лезть под натовские ударные вертолеты врядли кто то планировал бы
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26.04.2022 22:34 Відповісти
Йди звідси бот
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26.04.2022 21:17 Відповісти
Проснись і не порівнюй, у Ізраїля нема такого потужного сусіда, та ще з ядерною булавою. Шлях Ізраїлю - не наш шлях.
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26.04.2022 21:35 Відповісти
Шановний, ви здуріли))))) де би був ізраїль, якби не 146% підтримки США? Не кажучи вже про те, що аби не США і союзники, які фактично віджали у палестинців територію і віддали її євреям після 2 світової війни, то не то шо країни такої, а навіть народу такого б вже не було би. "Шлях ізраїля", їй-богу, інколи краще жувати, ніж говорити...
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26.04.2022 21:38 Відповісти
Європі поблизу своїх кордонів нах не треба такий український Ізраїль... тому питання стоїть вже гостро - розвалити раху економічно і військово і найближчим часом прийняти в НАТО фінів, шведів, трохи згодом українців. потім, можливо, ще грузинів, молдован і навіть білорусів.
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26.04.2022 22:07 Відповісти
Итак, вот список стран, которые собрались в Рамштайне (в основном министры обороны либо высокий чиновник из МО, как Израиль, например).
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.

https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/
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26.04.2022 21:21 Відповісти
у русских есть уникальная возможность напасть на швецию с финляндией, и тогда их не возьмут в НАТО, да остин???
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26.04.2022 22:03 Відповісти
 
 