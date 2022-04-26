Остін про членство України в НАТО: Спочатку потрібно завершити війну
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення України про приєднання до НАТО має бути прийняте самою державою, однак це може бути актуальним після завершення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це має бути суверенним рішенням (самих українців. - Ред.)", - зауважив Остін.
Він наголосив, що Північноатлантичний альянс завжди дотримуватиметься принципу "відкритих дверей" для інших країн.
Водночас, Остін не виключив, що в майбутньому Україна знову зможе подати заявку щодо приєднання до НАТО.
"Але я думаю, що першим кроком – потрібно завершити цей конфлікт", - зазначив глава Пентагону.
У цьому зв’язку він підкреслив, що війну має завершити путін, який, власне, і розв’язав її. Остін назвав рішення кремлівського лідера напасти на Україну невиправданим та наголосив, що цьому потрібно покласти край.
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А такі дурепи як ти не хочуть....
Про це йдеться у https://www.facebook.com/1129933130402570/posts/5081668218562355 повідомленні КБ "Луч" у соціальній мережі Facebook.
окрема, йдеться про заступника Генерального директора ДК "Укроборонпром" Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка, які 18 березня із застосуванням заходів психологічного та фізичного впливу проводили допит в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка.
Зокрема, 18 березня 2022 року перед входом до ДК "Укроборонпром" співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження.
"Більше 8 годин Сердюк проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК "Укроборонпром", де заступником Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу; вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів", - наголошується у повідомленні.
Так, під час здійснення катувань, керівництво ДК "Укроборонпром" намагалося отримати від Сердюка інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП "Спецоборонмаш" передавало врятовані у Малині під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун" та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП "ДержККБ "Луч" та ДП "Спецоборонмаш".
"Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати "покази" та "звіти", текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що Забарчук особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації.
Своєю чергою Артюшенко за президенства Віктора Януковича очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України.
"Звертаємося до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України - президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Голови Служби безпеки України Івана Баканова з закликом терміново усунути російських агентів від управління ДК "Укроборонпром" та забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону", - наголошується у повідомленні.
Ехвєктівнєє всєво скоро будєт бутилка у кацапов в жопє, ждітє, ЗСУ уже в дарогє!
Відео: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
Основні цитати з відео:
"Зеленский: нас не берут в НАТО.. - кто тебе это сказал?!
Мы выполняли ПДЧ ровно до 2019 года, потом перестали подписывать, согласовывать эти планы.
У нас по вагнергейту - Ермак, по реваншу и портновскому правосудию - Татаров, у нас куча агентуры, и вы хотите с этим в НАТО? Это все равно, что россию принять сегодня в НАТО.
Нам сказали, что мы имеем возможность вступить в НАТО, но для этого нужно что-то сделать, и Зеленскому нужно или пожертвовать Ермаком, или пожертвовать безопасностью.
И Зеленский принял решение - пожертвовать безопасностью".
держава яка майже безкоштовно захищає європу,
бо те що дає нам єс не зрівняти з бюджетом оборони країн єс.
гинуть тільки наші люди, а не громадяни єс.
відповідальності у єс перед нами, ноль.
а добити тих орків які пройдуть через нас,
їм як дурному з гори збігти.
як що ці орки ще взагалі залишаться.
от європа і сидить одною сракою на кількох стільцях.
нахрен ми їм в нато???
Усё пропало?
Недолуга парочка, перед тим, як щось писати треба мізки включати та хоть трошки щось реальне знати про НАТО та ЕС, а не транслювати тут наративи від зебілів та з паРашки.
Доречі, убогий , мову підучи, ВІСІМНАДЦЯТЬ помилок на не повні ДЕСЯТЬ рядків
занадто навіть для двієчника початкових класів
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.
https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/