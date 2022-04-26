Остін про членство України в НАТО: Спочатку потрібно завершити війну

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення України про приєднання до НАТО має бути прийняте самою державою, однак це може бути актуальним після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це має бути суверенним рішенням (самих українців. - Ред.)", - зауважив Остін.

Він наголосив, що Північноатлантичний альянс завжди дотримуватиметься принципу "відкритих дверей" для інших країн.

Водночас, Остін не виключив, що в майбутньому Україна знову зможе подати заявку щодо приєднання до НАТО.

"Але я думаю, що першим кроком – потрібно завершити цей конфлікт", - зазначив глава Пентагону.

У цьому зв’язку він підкреслив, що війну має завершити путін, який, власне, і розв’язав її. Остін назвав рішення кремлівського лідера напасти на Україну невиправданим та наголосив, що цьому потрібно покласти край.

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