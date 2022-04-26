Остин о членстве Украины в НАТО: Сначала нужно завершить войну

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение Украины о присоединении к НАТО должно быть принято самим государством, однако это может быть актуально после завершения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это должно быть суверенным решением (самых украинцев. – Ред.)", – заметил Остин.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда будет придерживаться принципа "открытых дверей" для других стран.

В то же время, Остин не исключил, что в будущем Украина снова сможет подать заявку на присоединение к НАТО.

"Но я думаю, что первым шагом нужно завершить этот конфликт", - отметил глава Пентагона.

В этой связи он подчеркнул, что войну должен завершить путин, который, собственно, и развязал ее. Остин назвал решение кремлевского лидера напасть на Украину неоправданным и подчеркнул, что этому нужно положить конец.

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