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Посол Мельник порівняв швидкість надання військової допомоги Німеччиною із равликом

мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував світлину равлика з кулею, натякаючи на повільне надання військової допомоги Україні.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Так, дипломат опублікував фото равлика, який несе на собі патрон із підписом: "Німецька допомога вже на шляху до нас".

"Німецька зброя для України вже в дорозі. Щойно отримав цю картинку від представника українського уряду. Авжеж, Росія не повинна виграти війну", - зазначив посол.

Читайте: Україна може вступити в НАТО одразу після війни, - посол Мельник

Посол Мельник порівняв швидкість надання військової допомоги Німеччиною із равликом 01

Автор: 

Німеччина (7340) допомога (8327) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+26
Не всі, але деякі таки зрадили. Спочатку виростили монстра - *****, а тепер морозяться. Ще й мир пропонують укласти на кацапських умовах. Не зрада?
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26.05.2022 10:19
+18
Подякуй бюргарам за те, що вони виростили нового гітлера. Цьомни їх у дупу.
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26.05.2022 10:21
+15
Три страны еврошлюхи - Германия, Франция и Италия. Считаю, что ЕС нам не нужен, да и не возьмут нас туда. НАТО тоже какое-то невнятное. Как по мне, эти организации изжили себя. Нынче переломное время, когда вся мировая система, выстроенная после ВМВ, катится к чертям. Посему, нужны новые союзы и форматы, для безопасности и развития.
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26.05.2022 10:28
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Спасибо всем, кто поддерживает посла высокой квалификации господина Мельника, поэтому и
результат поддержки от Германии не такой,как от Польши ( посол Дешица).Извините,это искусство.
Ощутите разницу, как говорится. Хамство - это не дипломатия, это недостаток здравого ума и воспитания. Если что то от кого то хочешь, говоришь с ним вежливо и пытаешься ещё более вежливо перетянуть на свою сторону. Никто никому ничего не обязан, каждый руководитель не НАШЕЙ страны думает прежде всего о своём народе, о его достатке, чтобы не уменьшать, прежде всего, оборонноспособность СВОЕЙ страны. А требовать можно только у своей мамы валенки!
Наша власть ведёт и хочет поддерживать какие то договоры(или договорняки) с россией, заглядывать главному злодею в укромные места, то отводила границы, то сдавала, т.е., танцы какие то. А что должны думать по этому поводу другие государства: милые бранятся, только тешатся.
Они договорятся, а мы своим оружием разожжём пламя. Последний случай, когда по приказу сдали наших военных с Азова, якобы договорились. И тишина... Поэтому Запад сейчас сторонкой. Я думаю, что они не уверены в украинской власти. Кому нужен гембель на свою голову?
Да и разведки работают хорошо в других странах, знают что то, что ни Мельник ,ни мы не знаем.
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26.05.2022 13:25 Відповісти
кажется, что украинская власть не особо хочет, чтобы в ней были "уверены". и это даже не отсутствие системной внешней политики. вполне возможно ее пытаются сделать бессистемной изнутри. ну, а потом - "давайте сдаваться, ведь нас не поняли". а кто же вас поймет, если вы ведете себя как истерички по отношению к тем, кого вы бы хотели видеть в союзниках.
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26.05.2022 14:00 Відповісти
так і я про те ж кажу,всі тут ссуться вах "какой смелий пасол",от тільки чомусь ці дауни не можуть відповісти чому ж до війни цей типу посол не міг вламати німців що б хоча б не блокували передачу зброї іншими,про продаж навіть не кажу,а про рух до нато навівть не згадую,бо його зелупа сама завалила.він просто ручна тупорила маріонетка,а всі тут йому лижуть...
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26.05.2022 14:54 Відповісти
штайнмаєри, шольци, макрони та ніхамери знову ж в 1002-раз "ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ"....
а УКРАЇНІ своє робити: нищити окупантів та 5-у колону!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.05.2022 13:35 Відповісти
мельник,чому ми не в НАТО,ти ж скільки там уже сидиш.чом ти бидло до війни не ламав німчуру ? може тому що ти підсвинок єрмаковський і скавчиш тільки коли дають команду?
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26.05.2022 14:43 Відповісти
німецька зброя... й потрібна, але очищення влади на всіх рівнях від проросійської агентури і т.ін ще більш важливе, бо їх наявність очевидна
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26.05.2022 15:00 Відповісти
Посол Мельник, Вы провалили явку (так, кажется, считалось в фильмах о разведчиках-шпионах).
Вы облажались, это не юмор, это вредительство в особо крупных размерах и во время войны.
Я бы применила в этом случае "по законам военного времени.." Немецкие газеты восприняли
ваш совковый юмор как не допустимый для государственного служащего, а тем более посла
воюющей стороны. Украине нанесён вред, сопоставимый со сдачей военного объекта.
Наврядли получим мы от Германии теперь что то весомое, окромя привета. Что ж, для СБУ есть
работа. А для вас - наврядли, если ваш босс (не знаю кто и какой страны) вас не защитит.
Между странами Европы есть корпоративная солидарность и, оскорбляя одного, вы оскорбляете всех. Хорошо бы, конечно, иметь, правительство военного времени, а не музыкальное объединение недолуг.
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26.05.2022 15:51 Відповісти
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