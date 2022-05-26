Посол Мельник порівняв швидкість надання військової допомоги Німеччиною із равликом

Посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував світлину равлика з кулею, натякаючи на повільне надання військової допомоги Україні.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Так, дипломат опублікував фото равлика, який несе на собі патрон із підписом: "Німецька допомога вже на шляху до нас".

"Німецька зброя для України вже в дорозі. Щойно отримав цю картинку від представника українського уряду. Авжеж, Росія не повинна виграти війну", - зазначив посол.

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