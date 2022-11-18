Критичні служби Twitter звільнилися після ультиматуму Маска

Сотні співробітників Twitter звільнилися напередодні "надзвичайно жорсткого" перезавантаження компанії Ілоном Маском.

Про це повідомляє The Verge.

Нова чистка в рядах Twitter сталася після того, як Маск нещодавно звільнив десятки співробітників, які критикували або висміювали його в твітах і внутрішніх повідомленнях.

Потім Маск встановив крайній термін, до якого всі співробітники повинні відповісти "так" у формі Google, якщо вони хочуть залишитися для того, що він називає "Twitter 2.0"; інакше 18 листопала був би їхній останній день роботи, і вони б отримали вихідну допомогу.

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Після закінчення дедлайну сотні співробітників швидко почали публікувати прощальні повідомлення в Twitter Slack, оголосивши, що вони відмовилися від ультиматуму Маска.

У Twitter залишилося приблизно 2900 співробітників до кінцевого терміну 17 листопада, завдяки тому, що Маск звільнив близько половини з 7500 співробітників, коли він прийшов на посаду, і відставкам, які послідували за цим.

Співробітники Twitter, які залишилися та звільнилися, повідомили The Verge, що, враховуючи масштаби звільнень цього тижня, вони очікують, що платформа незабаром почне ламатися.

За словами інших співробітників, які побажали залишитися анонімними, кілька "критичних" команд усередині Twitter або повністю, або майже повністю звільнилися. Це включає в себе трафік Twitter і команди переднього плану, які направляють інженерні запити до правильних серверних служб. Команда, яка підтримує основні системні бібліотеки Twitter, якими користується кожен інженер компанії, також пішла.