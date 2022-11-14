Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ

Twitter за вихідні скоротив ще тисячі робочих місць, звільнивши аутсорсингових контрактників, у тому числі тих, хто бореться з дезінформацією на платформі, – модераторів контенту.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на Platformer.

Як повідомляється, компанія соціальних медіа скоротила приблизно 4400 із 5500 працівників за контрактом.

Повідомляється, що підрядники, яких звільнили, були частиною команд, які займалися модерацією контенту, розробкою, нерухомістю та маркетингом.

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Ці останні скорочення робочих місць відбулися після масових звільнень у Twitter, які почалися понад тиждень тому, і наразі було звільнено більше половини з майже 8000 працівників компанії.

"Щодо скорочення чинності Twitter, на жаль, немає вибору, коли компанія втрачає понад $4 млн на день. Усім, хто звільнився, було запропоновано три місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж вимагається законом", – написав у Twitter новий керівник Twitter Ілон Маск після звільнень 4 листопада.

У той самий час Twitter також намагався повторно найняти деяких своїх звільнених співробітників, щоб вкластися у встановлені терміни для нових функцій і працювати над проєктами пана Маска.

Очікується, що нещодавнє звільнення контрактних команд Twitter матиме значний вплив на модерацію вмісту платформи мікроблогів, а також на основні інфраструктурні служби, які забезпечують роботу сайту.

Повідомляється, що підрядники Twitter, як у США, так і за кордоном, були звільнені в суботу без будь-якого повідомлення, а працівники дізналися, що їх роботу скоротили лише тоді, коли вони втратили доступ до Slack і електронної пошти.

Ці скорочення робочих місць були частиною "вправи Twitter щодо зміни пріоритетів та економії", повідомляє Insider із посиланням на внутрішній електронний лист, надісланий підрядникам.

Як повідомлялося, раніше американський мільярдер Ілон Маск остаточно придбав Twitter. За його словами, він хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок.