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Кабмін виділив ще 45 мільйонів на мікрогранти для бізнесу

сад

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 45,63 млн грн із резервного фонду держбюджету на бюджетну програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, із цієї суми 23,12 млн грн – на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, 22,51 млн грн – на надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 380,99 млн грн із резервного фонду держбюджету для надання грантів підприємствам переробної галузі в рамках програми "єРобота".

До того уряд виділив 320,9 млн грн на надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств та на закладку садів.

Одержувачами безповоротних мікрогрантів для розвитку або створення нових об'єктів садівництва, вирощування ягід, виноградарства та тепличного господарства можуть бути приватні підприємці, аграрні компанії та фермерські господарства, які мають у власності чи оренді землю терміном не менше 25 років.

Автор: 

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