Суд скасував штрафи АМКУ для "Укрнафти" та "Укртатнафти" на 4,7 мільярда

Господарський суд міста Києва 2 листопада скасував штрафи для "Укрнафти" на 2,37 млрд грн та для "Укртатнафти" на 2,3 млрд грн, які на них наклав Антимонопольний комітет у березні 2021 року.

Про це повідомляє Finbalance.

Також скасовано дрібніші штрафи (на суми від 4,6 тис. грн до 2,5 млн грн), які АМКУ наклав на низку компаній, пов`язаних з "приватівцями".

Як зазначали в Антимонопольному комітеті, підставою для вказаних штрафів було "встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями".

У листопаді 2021 року очільниця АМКУ Ольга Піщанська повідомила, що Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу Комітету і залишив чинним рішення Окружного адмінсуду м. Києва, який визнав недопустимим використання матеріалів розслідування Національного антикорупційного бюро у справі про згадані штрафи на суму 4,7 млрд грн за змову на паливному ринку.

Госпсуд м. Києва в своєму рішенні від 2 листопада 2022 року в цьому ж контексті зазначив, що "рішенням суду, що набрало законної сили, встановлено факт неправомірності одержання, використання та поширення відповідачем (АМКУ) при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції інформації, що містилася в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні, та яка була покладена в основу оскаржуваного у даній справі рішення".

Як повідомлялося, 30 березня 2021 року АМКУ оштрафував компанії, які входять до консолідованої мережі АЗС "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів, за антиконкурентну змову на загальну суму 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.