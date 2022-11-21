Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту за допомогою лазівок, – ЗМІ
Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту за допомогою низки схем та лазівок.
Як пише газета Times, тільки у британський порт Іммінгем у Лінкольнширі з березня було доправлено російської нафти на загальну суму близько $27 млн, передає Укрінформ.
Зазначається, що нафта була зареєстрована як імпорт з Німеччини, Нідерландів та Бельгії.
В інший порт Темзпорт було поставлено російської нафти на суму $155 млн.
Від початку повномасштабної війни з РФ до Великої Британії надійшло щонайменше чотири танкери з російською нафтою.
За даними видання, танкери перекачують нафту з одного в інший у відкритому морі, при цьому часто відключають GPS, аби їх неможливо було відстежити.
Читайте також: G7 оголосить максимальну ціну на російську нафту 23 листопада, – Bloomberg
Зокрема, у травні, танкер Mariner III вийшов з південноросійського порту Туапсе з 200 тис. барелів нафти. Після п'яти днів перебування в морі судно зупинилося біля більшого танкера – Marinoula, що належить грецькій компанії, неподалік міста Каламата у водах Греції. Упродовж наступних 36 годин обидва судна були з'єднані великими трубами. Після перевантаження нафти з Mariner III грецьке судно попрямувало до Великої Британії, де пришвартувалося в Іммінгемі й 6 червня вивантажило близько 250 тис. барелів нафти.
Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разом до Перемоги!
Ищет дырки в санкционных механизмах- это да.
Но:
1. Обьемы торговли уже не те…мизер.
2. Эти «окошки» тоже будут закрыты.
Згубили фауну, винищують флору, зіпсували екологію, винищують народи, декларують одне - роблять інше, лицемірні, продажні, безпринципні. Всюди голод, біднота і розруха...
Нам не вдалося пройти "великий фільтр", тому єдиний вихід - повне знищення людства, як раку на планеті. Хоч планету врятуємо, якщо себе вже не можливо...