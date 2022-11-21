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Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту за допомогою лазівок, – ЗМІ

танкер,совкомфлот

Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту за допомогою низки схем та лазівок.

Як пише газета Times, тільки у британський порт Іммінгем у Лінкольнширі з березня було доправлено російської нафти на загальну суму близько $27 млн, передає Укрінформ.

Зазначається, що нафта була зареєстрована як імпорт з Німеччини, Нідерландів та Бельгії.

В інший порт Темзпорт було поставлено російської нафти на суму $155 млн.

Від початку повномасштабної війни з РФ до Великої Британії надійшло щонайменше чотири танкери з російською нафтою.

За даними видання, танкери перекачують нафту з одного в інший у відкритому морі, при цьому часто відключають GPS, аби їх неможливо було відстежити.

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Зокрема, у травні, танкер Mariner III вийшов з південноросійського порту Туапсе з 200 тис. барелів нафти. Після п'яти днів перебування в морі судно зупинилося біля більшого танкера – Marinoula, що належить грецькій компанії, неподалік міста Каламата у водах Греції. Упродовж наступних 36 годин обидва судна були з'єднані великими трубами. Після перевантаження нафти з Mariner III грецьке судно попрямувало до Великої Британії, де пришвартувалося в Іммінгемі й 6 червня вивантажило близько 250 тис. барелів нафти.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.

Автор: 

Велика Британія (1211) імпорт (2359) нафта (4857) росія (14455)


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Да не только Британия, и Турция и Греция, и Италия и Франция и в Данию идут танкери и даже в США)))) короче пол ЕС тарятся нефтью, Лукойл не под санкциями пишут))
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21.11.2022 12:19 Відповісти
А комиссия Ермак Макфол работет по санкциям, каждий раз Арестович говорит))))
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21.11.2022 12:21 Відповісти
Это временная проблема. Если британцы уже знают об этой схеме, то они ее быстро закроют.

Разом до Перемоги!
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21.11.2022 15:34 Відповісти
Никуда ********* из под санкций не денется!

Ищет дырки в санкционных механизмах- это да.

Но:

1. Обьемы торговли уже не те…мизер.

2. Эти «окошки» тоже будут закрыты.
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21.11.2022 15:38 Відповісти
а пальне на якому їздить ЗСУ думаєте де виготовляють і з чиєї нафти...
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21.11.2022 13:36 Відповісти
Це якийсь сюрреалізм. Цей світ прогнив до найменшого "гвинтіка".

Згубили фауну, винищують флору, зіпсували екологію, винищують народи, декларують одне - роблять інше, лицемірні, продажні, безпринципні. Всюди голод, біднота і розруха...

Нам не вдалося пройти "великий фільтр", тому єдиний вихід - повне знищення людства, як раку на планеті. Хоч планету врятуємо, якщо себе вже не можливо...
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21.11.2022 13:41 Відповісти
для того, что б выпилить все человечество, должна быть ядерная война. но и это не факт что поможет, так как тысячи спасутся. фильм "не смотрите вверх" показал всю сущность нынешней цивилизации. а по сути - согласен. хотя я вроде и не фаталист.
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21.11.2022 13:53 Відповісти
почни знищення людства з себе хоча б повернись в Україну та вступи до лав ЗСУ - хоч якась від тебе користь буде!
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21.11.2022 14:04 Відповісти

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