Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту за допомогою лазівок, – ЗМІ

Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту за допомогою низки схем та лазівок.

Як пише газета Times, тільки у британський порт Іммінгем у Лінкольнширі з березня було доправлено російської нафти на загальну суму близько $27 млн, передає Укрінформ.

Зазначається, що нафта була зареєстрована як імпорт з Німеччини, Нідерландів та Бельгії.

В інший порт Темзпорт було поставлено російської нафти на суму $155 млн.

Від початку повномасштабної війни з РФ до Великої Британії надійшло щонайменше чотири танкери з російською нафтою.

За даними видання, танкери перекачують нафту з одного в інший у відкритому морі, при цьому часто відключають GPS, аби їх неможливо було відстежити.

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Зокрема, у травні, танкер Mariner III вийшов з південноросійського порту Туапсе з 200 тис. барелів нафти. Після п'яти днів перебування в морі судно зупинилося біля більшого танкера – Marinoula, що належить грецькій компанії, неподалік міста Каламата у водах Греції. Упродовж наступних 36 годин обидва судна були з'єднані великими трубами. Після перевантаження нафти з Mariner III грецьке судно попрямувало до Великої Британії, де пришвартувалося в Іммінгемі й 6 червня вивантажило близько 250 тис. барелів нафти.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.