"Укрпошта" відновила відправлення посилок до Херсона
"Укрпошта" відновила відправлення посилок з та до звільненого Херсона.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відправляти нові посилки з/до Херсона можна буде з 21 листопада. Зокрема привозитимуться й замовлення з інтернет-магазинів та аптек. Відтак напередодні зими буде змога отримати найнеобхідніше (і не тільки)", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також до Херсона вже надіслано журнали й газети – передплачені та для роздрібного продажу. Крім того, до міста доставили марки воєнного часу, конверти й листівки.
У Херсоні наразі відкриті шість відділень:
- 73002 – вул. Перекопська, 151;
- 73003 – просп. Ушакова, 41;
- 73008 – вул. Чорноморська, 64;
- 73020 – вул. Лавреньова, 11;
- 73021 – вул. Шенгелія, 4;
- 73039 – просп. 200-річчя Херсона, 43.
Як повідомлялося, "Укрпошта" відновила роботу у Херсоні 15 листопада – були відкриті перші два відділення.
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