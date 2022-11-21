"Укрпошта" відновила відправлення посилок до Херсона

"Укрпошта" відновила відправлення посилок з та до звільненого Херсона.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відправляти нові посилки з/до Херсона можна буде з 21 листопада. Зокрема привозитимуться й замовлення з інтернет-магазинів та аптек. Відтак напередодні зими буде змога отримати найнеобхідніше (і не тільки)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також до Херсона вже надіслано журнали й газети – передплачені та для роздрібного продажу. Крім того, до міста доставили марки воєнного часу, конверти й листівки.

У Херсоні наразі відкриті шість відділень:

73002 – вул. Перекопська, 151;

73003 – просп. Ушакова, 41;

73008 – вул. Чорноморська, 64;

73020 – вул. Лавреньова, 11;

73021 – вул. Шенгелія, 4;

73039 – просп. 200-річчя Херсона, 43.

Як повідомлялося, "Укрпошта" відновила роботу у Херсоні 15 листопада – були відкриті перші два відділення.