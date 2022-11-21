"Укрзалізниця" закупила у литовського виробника зимового дизпалива на 900 мільйонів

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 3 листопада без торгів, за "воєнною процедурою" уклала угоду з компанією Orlen Lietuva (Литва) про закупівлю дизельного палива на загальну суму $25 млн, тобто 914 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Зокрема, на листопад замовили 14,85 тисяч тонн дизельного палива класу F (зимове). Його поставлять на умовах FCA у термінал Моцкава, тобто без доставки в Україну.

Якщо розділити вартість угоди на обсяг, вартість тонни пального складе $1 684 або 61 563 грн по курсу на дату укладення угоди. За даними видання Enkorr, у період 28 жовтня – 4 листопада дизпаливо у гурті в Україні пропонувався по 48-52 грн/л, а його середня ціна складала 50 грн/л. Отже, у перерахунку через густину зимового дизелю 843 кг на кубометр ціни різнились тоді у межах 56 912-61 655 грн за тонну, а середня ринкова ціна складала 59 284 грн за тонну.

В "Укрзалізниці" пояснили, що орієнтовна ціна цього договору складає $25 мільйонів, але ця сума не є сумою, що визначає ціну палива за тону. Ця сума передбачає можливі коливання світових індексів на паливо в сторону збільшення.

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Компанія уточнює, що у договорі з постачальником, який не був оприлюднений в "Прозорро", формульна ціна палива прив’язана до курсу долара та котирувань Platts. Кінцева ціна дизпалива, фактично відправленого протягом попереднього місяця, розраховується таким чином. За останній календарний місяць береться середнє значення із найвищих значень котирувань "ULSD 10 ppm", опублікованих Platts in the European Marketscan під заголовком "Cargoes CIF NWE / Basis ARA", (округляється до другого десяткового розряду) для дизеля класу F та додається $99 премії за тону.

Згідно калькуляції на сьогодні, ціна з на умовах FCA Моцкава складає $1 206 або 44 100 грн за тонну, що в перерахунку на літри складає $1,02 або 37,1 грн за літр (при розрахунку по густині 843 кг/куб). Це набагато нижче роздрібних цін на АЗС та гуртових цін в Україні.

Литовська компанія Orlen Lietuva, яка володіє Мажейкяйським НПЗ, є "дочкою" польської компанії PKN Orlen. Найбільшими акціонерами PKN Orlen є держава Польща і пенсійні фонди Nationale-Nederlanden OFE та Aviva OFE Aviva Santander.