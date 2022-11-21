Власник виробника соусів "Чумак" позбудеться бізнесу в Росії, – ЗМІ

Найбільший світовий виробник і продавець пальмовою олією Wilmar зі штаб-квартирою в Сінгапурі може вийти з російського бізнесу, продавши частку у виробництві майонезів "Ряба" та соусів Astoriа.

Покупцем частки Wilmar у російському великому виробнику соусів і маргаринів ДК НМЖК може стати місцева група "Русагро", пише "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За словами одного із співрозмовників агентства, домовленості вже можуть бути досягнуті.

НМЖК включає два масложирові комбінати в Нижньому Новгороді та Самарі, маслоекстракційні заводи в Урюпінську та Сорочинську, елеватори. Випускає майонези "Ряба", соуси та кетчупи Astoria, маргарини "Хозяюшка", а також мило, снеки та інші тогвари. У 2021 році виручка АТ НМЖК зросла на 45% – до 47,7 млрд руб.

Wilmar зі штаб-квартирою в Сінгапурі називає себе найбільшим виробником та продавцем пальмової олії, також випускає цукор, борошно, рис, спеціалізовані жири. Працює у понад 50 країнах світу, має понад 500 підприємств. У 2021 році виторг Wilmar зріс на 30,2% – до $65,79 млрд.

"Русагро" також входить до числа провідних російських виробників олійно-жирової продукції, крім того, випускає цукор, м'ясо, молочні продукти. Основний власник групи – екс-сенатор Вадим Мошковіч.

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Wilmar оголосила про створення спільного підприємства із засновниками НМЖК Миколою Нестеровим та його партнерами у 2008 році. У ході операції Wilmar та сінгапурська Delta Exports обміняли 50% свого українського бізнесу на 50% головної компанії НМЖК кіпрської Sethal Holdings Ltd. За останніми даними у звітності Wilmar, на кінець 2019 року її частка у Sethal Holdings складала 52%.

Як зазначають співрозмовники на ринку, участь Wilmar у російському бізнесі, ймовірно, ускладнилася після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну та нової хвилі санкцій. Сінгапур був включений РФ до переліку "недружніх країн", також на вихід Wilmar з країни могло вплинути наявність великого бізнесу в Україні.

Українська Delta Wilmar володіє двома олійними заводами, перевалочним комплексом у порту "Південний" та виробником продуктів "Чумак", який компанія придбала у групи Dragon Capital у 2019 році.

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