Мінагрополітики попередило про нову шахрайську схему виманювання коштів у аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства попереджає про нову схему, через яку шахраї під приводом "грантової програми" намагаються виманити в аграріїв їхні кошти.

Як повідомляє пресслужба міністерства, організатори шахрайської схеми пропонують аграріям заповнити заявку на отримання допомоги та придбання техніки нібито за сприяння Світового банку.

"Фермерам повідомляється, що, за умовами програми, вони повинні підрахувати орієнтовну вартість необхідної їм техніки, сплатити певний внесок, після якого їм на рахунок надійде повна оплата від Світового банку", – описують схему у міністерстві.

З огляду на це Мінагрополітики офіційно повідомляє, що жодних листів із пропозицією взяти участь у тій чи іншій програмі не надсилає, як і не робить жодних дзвінків.

"Участь у всіх програмах державної та міжнародної підтримки для аграріїв на сьогодні можлива виключно через Державний аграрний реєстр (ДАР) або через "Дію" (diia.gov.ua) для грантових програм на розвиток садівництва і теплиць", – наголошують у міністерстві.

Нагадуємо, що офіційно наразі діють такі програми: