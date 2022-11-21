Нафтопереробна Slovnaft зменшить споживання російської нафти до 60%
Єдина нафтопереробна компанія Словаччини Slovnaft скоротить частку російської нафти у своїй переробній діяльності в наступному році приблизно до 60% із приблизно 95% і використовуватиме інші суміші для виконання санкцій проти Росії.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.
Slovnaft, яка належить угорській MOL і переробляє 124 тис. барелів на день (б/д) і експортує свою продукцію в Центральну Європу, використовує російську нафту, що постачається з трубопроводу "Дружба", але прискорює модифікації для використання інших сумішей.
Ця зміна є відповіддю на ембарго Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти, метою якого є припинення 90% імпорту російської сирої нафти до 27 країн блоку.
Словаччина разом із Угорщиною та Чехією забезпечили винятки для імпорту основних трубопровідних товарів. Винятки, однак, не поширюються на більшість експорту палива, виробленого з російської нафти, що є проблематичним для Slovnaft.
"Ми припускаємо, що якщо наша частка ринку на внутрішньому ринку та в Чехії збережеться, наступного року ми можемо переробити приблизно 60% річного обсягу REBCO (російська суміш, – ред.), а решта має бути альтернативою, для експортних цілей", – сказав речник Slovnaft Антон Молнар, додавши, що компанія прагне зберегти переробну потужність на рівні поточного рівня.
Виняток щодо експорту до Чехії закінчується 5 грудня наступного року, що змусить Slovnaft ще більше скоротити використання російської нафти.
Slovnaft експортує близько 62% свого дизельного палива, у тому числі 27% до Чехії та 20% до Австрії. Компанія також експортує більшу частину свого бензину, авіаційного палива, полімерів і сірки.
Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.
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