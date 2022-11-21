Усі українські лікарні забезпечені генераторами, – Ляшко

Усі українські медустанови стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на нараді з керівниками департаментів охорони здоров'я, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати та рятувати найголовніше — життя людей. Водночас, коли в населеному пункті тривалий час не буде світла, то в лікарнях повинні бути передбачені окремі блоки, які виконуватимуть роль пунктів незламності, на зразок тих, що зараз відкриваються в Херсонській області", – заявив Ляшко.

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Він нагадав, що наразі МОЗ спільно зі Світовим банком розпочало проєкт із закупівлі додаткових 1100 генераторів, які у стислий термін мають з'явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медустанов надасть ВООЗ.

Міністр наголосив, що кожен медзаклад має перелаштовувати систему та бути готовим до роботи в умовах повного блекауту. Мова йде про забезпечення теплом, водопостачанням та додатковими альтернативними джерелами живлення.