Уряд Росії обіцяє субсидії для виробників будинків із дерева

Виробники дерев’яних домокомплектів у РФ матимуть змогу отримувати субсидії з федерального бюджету для зниження ціни квадратного метра.

Про це на нараді з віцепрем'єрами заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише російський Інтерфакс.

"Розраховуємо, що такі заходи спільно з тим комплексом рішень, які вже діють, дадуть людям більше можливостей щодо придбання власного житла. Ну і також підтримають попит на дерев'яні будинки заводського виготовлення", – сказав Мішустін.

За його словами, вже підготовлено постанову про порядок надання таких субсидій. Підприємці повинні будуть для цього виконати низку умов: ціна домокомплекту повинна бути не вищою за 3,5 млн рублів, а покупцеві слід надати знижку до 10% від вартості будинку.

Компанії, які готові виконати ці вимоги, матимуть змогу брати участь у конкурсі Мінпромторгу на отримання субсидій.