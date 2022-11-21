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Уряд Росії обіцяє субсидії для виробників будинків із дерева

изба

Виробники дерев’яних домокомплектів у РФ матимуть змогу отримувати субсидії з федерального бюджету для зниження ціни квадратного метра.

Про це на нараді з віцепрем'єрами заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, пише російський Інтерфакс.

"Розраховуємо, що такі заходи спільно з тим комплексом рішень, які вже діють, дадуть людям більше можливостей щодо придбання власного житла. Ну і також підтримають попит на дерев'яні будинки заводського виготовлення", – сказав Мішустін.

За його словами, вже підготовлено постанову про порядок надання таких субсидій. Підприємці повинні будуть для цього виконати низку умов: ціна домокомплекту повинна бути не вищою за 3,5 млн рублів, а покупцеві слід надати знижку до 10% від вартості будинку.

Компанії, які готові виконати ці вимоги, матимуть змогу брати участь у конкурсі Мінпромторгу на отримання субсидій.

Автор: 

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Далі буде: "матимуть змогу брати участь у конкурсі Мінпромторгу (Россії) на отримання субсидій" не тільки будівельники з деревини, а і
- виробники гігієнічних засобів з лопуха на заміну туалетного паперу;
- транспортнники за гужевий транспорт замість авто
-дрезини і "теплушки" замість електровозів та вагонів ....

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22.11.2022 16:25 Відповісти

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