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Новини
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Україна підвищить тариф на транзит російської нафти через обстріли об’єктів енергетики

дружба,нафтопровід

Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи наступного року через атаки Москви на об’єкти енергопостачання країни.

Відповідного листа оператор мережі нафтопроводів України АТ "Укртранснафта" направив російській компанії "Транснєфть", повідомляє Bloomberg.

У документі зазначається, що "руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, зростання її вартості, дефіциту палива, запчастин".

Також зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об’єктів, йдеться у листі, підписаному генеральним директором "Укртранснафти" Володимиром Цепендою.

З огляду на це українська компанія попередила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну – до 13,60 євро ($13,90 за тонну) з 1 січня.

Як повідомлялося, тариф на транзит російської нафти територією України з 1 квітня зріс із 9 євро до 11,5 євро за тонну, з початку року він збільшився на 51%.

Пізніше "Транснєфть" підтвердила російському державному інформаційному агентству ТАСС, що отримала лист від "Укртранснафти" і вивчає його. Російський оператор нафтової мережі обговорить це питання з урядом у Москві.

15 листопада поставки російської нафти до Східної Європи були припинені на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, була вражена артилерійським обстрілом. Того дня Росія випустила по Україні близько 100 ракет.

Автор: 

нафта (4855) тарифи (1320) транзит (635) Укртранснафта (314) Транснафта (85)


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Топ коментарі
+15
мадчри не дають свою територію для транзиту зброї
про надання Україні зброї навіть не йде мова
мадяри виступають за зяття санкцій з рф
а ми їм нафту качаємо
для зелених, бакси не пахнуть, чи як????
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21.11.2022 19:08 Відповісти
+12
Війна війною, а "бізнєс ета другоє"! мордор визнали країною-терористом і з терористами ще торгують!
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21.11.2022 19:06 Відповісти
+11
зверье продает нефть используя нас как зону транзита а потом нас же бомбит.это даже не жесть
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21.11.2022 19:11 Відповісти
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Війна війною, а "бізнєс ета другоє"! мордор визнали країною-терористом і з терористами ще торгують!
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21.11.2022 19:06 Відповісти
"Єто другоє", Ви не розумієте, то при "баригах" було якось негарно, а сьогодні це нормально, це ж бізнес, так?
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21.11.2022 19:31 Відповісти
И к чему это вброс? При "барыгах" действительно ничего не поменялось, тут с вами согласен. А вот по поводу перерезать трубу звучит конечно красиво, но кому? Мадьярам? Ок. А они кто? Члены ЕС. А ЕС что? - наши партнеры и наша фактически единственная опора и надежда выиграть эту войну. Так что? Перекрыть трубу ЕС? Ну ну, перекрыватели херовы.
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21.11.2022 20:11 Відповісти
Ты просто сиди на бутылке ровно, голубок
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22.11.2022 00:43 Відповісти
А по факту есть что возразить. Или ты, как настоящий кацап, решил высрать оскорбление и дальше голову в песок?
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22.11.2022 09:59 Відповісти
Давно назріло. А особливо для мадьярів зразу разів в два.
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21.11.2022 19:07 Відповісти
мадчри не дають свою територію для транзиту зброї
про надання Україні зброї навіть не йде мова
мадяри виступають за зяття санкцій з рф
а ми їм нафту качаємо
для зелених, бакси не пахнуть, чи як????
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21.11.2022 19:08 Відповісти
не *****, а подивись на південну гілку нафтопроводу! Там ще Чехія зі Словаччиною...
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21.11.2022 19:36 Відповісти
Если Украина перекроет поставки нефти в Венгрию, то во-первых венгры будут блокировать все что только можно на уровне ЕС и НАТО, а во-вторых это создаст проблемы для остального ЕС, т.к. нехватку нефти придется компенсировать поставками их остального ЕС, что вызовет новый рост цен. Так что за такие идеи и союзники Украины ее не похвалят. Потому лучше сначала думать, а потом говорить, именно так же действуют орки - шантажируют, тогда чем Украина лучше? То то.
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21.11.2022 23:16 Відповісти
Если "венгры будут блокировать все что только можно" - то им моментально придет пизлец. Ферштейн зи?
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22.11.2022 00:44 Відповісти
Я был бы рад, вот только и Турцию не выкинули из НАТО, хоть она еще большая "кость в горле", так что вряд ли. Скорее будут кулуарные договоренности в надежде, что в следующем избирательном цикле придут более сговорчивые к власти. В конце концов было бы не правильно карать весь народ из-за дурости текущего руководства, которое просидит 4-8 лет - это ничто в рамках истории, например тот же Трамп был идиотом, но было бы не правильно порвать отношения с США из-за него.
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22.11.2022 12:49 Відповісти
.

Україна має зобов'язання перед Європою по транзиту i повинна їх виконувати.

припиняйте писати маячню. при Порошенко це писали, зараз пишуть...

а подумати трiшечки краще, чому транзит важливий та поки що обов'язковий, нiяк?
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22.11.2022 07:24 Відповісти
а у рф нема обов,язків перед Україною за передачу ядерної зброї?
у других гарантів цієї угоди, нема обов,язків?
і війна, це форсмажор...
німці не давали зброю 7,5 місяців, швейцарія не дає до сьогодня
мадяри взагалі проти нас і за рф
які нах обов,язки
свої люди на трубі, от і все
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22.11.2022 09:08 Відповісти
ТЮлька прийде марахвет наведе, самця скумбрії порве.
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22.11.2022 10:57 Відповісти
Ну вообще то примерно половина всего данного, включая деньги, пришло от Европы, вторая половина от США. В США сейчас шаткая ситуация и вполне может статься так, что от США помощь уменьшится. Ну и по вашему сейчас самое время разосраться еще и с Европой? Я напомню, что Украина еще не победила и нуждается в поставках, оружия, боеприпасов и денег на поддержание штанов. Если Украина хочет победить, то придется терпеть гадких венгерских, да и турецких, политиков. Вот после победы уже можно будет сделать выводы, все надо делать в положенное время.
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22.11.2022 12:54 Відповісти
я наводив приклад а говорив виключно за мадяр
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22.11.2022 13:41 Відповісти
кстати.... про Угорщину......
///
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив у сочі , рф.
І візьме участь у форумі «Атомекспо».
«Ніч ще не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. «Атомекспо» - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі», - квакнув Сійярто
При цьому він вказав, що в умовах енергетичної кризи вкрай важливо мати можливість виробляти необхідний обсяг енергії.
«Атомна електростанція «Пакш» відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці», - підкреслив глава угорського МЗС.
У Сочі 21 та 22 листопада пройде XII Міжнародна конференція «Атомекспо» - форум організований російською державною корпорацією «росатом».

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21.11.2022 19:10 Відповісти
Отримає нові інструкції, як гадити ЄС і НАТО.
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21.11.2022 19:32 Відповісти
ой...експромт... як нагидити ЕС і НАТО щоби догодити рф і своєму его...)))
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21.11.2022 19:35 Відповісти
А були б розумні, перейшли б на американське пальне, як це успішно почала робити Україна, і спеціалістів могли б запросити наших. Але ж кацапське лайно для усяких сіяртів та орбанів медом намащене...
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21.11.2022 23:22 Відповісти
.

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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22.11.2022 07:44 Відповісти
tobto yaksho rozlomaty bashku Orbana to Hungary znovu stane zdorovoyu? 💉
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22.11.2022 09:13 Відповісти
А в чём прикол?стою на АСФАЛЬТИ(МИЛЬЯРДНОМ) у литку у лижи обутий Чи лижи не йдуть чи я ********?!
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21.11.2022 19:10 Відповісти
зверье продает нефть используя нас как зону транзита а потом нас же бомбит.это даже не жесть
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21.11.2022 19:11 Відповісти
а ремонтуємо після обстрілів чиїм коштом? і ліпєстрічество для функціонування трубопроводу є..чи то ми сидимо без світла тому, що потужностей не вистачає на трубопровід?
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21.11.2022 19:17 Відповісти
Країна дурнів...
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21.11.2022 19:26 Відповісти
в 100 раз!
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21.11.2022 19:32 Відповісти
Це мало... получається ціна транспортування одного бареля Україною 1,75$, при ціні на нафту в ЄС 87$ бареля і середній вартості добичі в РФ 22$.
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21.11.2022 19:49 Відповісти
свинособаки продають з великим дисконтом, там не 87 $.
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22.11.2022 07:46 Відповісти
А ще треба продовжувати експортувати електрику за кордон за рахунок відключення її громадянам України.
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21.11.2022 19:50 Відповісти
Это ******. Иначе не останавливали бы два энергоблока на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Но то что ДТЭК не ремонтирует ничего - это факт
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22.11.2022 00:49 Відповісти
Ми, українці - лохи!
Ми допомагаємо росії заробляти на нафті!
Щоб за зароблені гроші росія нас вбивала!
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21.11.2022 20:30 Відповісти
Повышать надо сразу для начала на 200%. А развели тут поцелуйчики. Надо вводить военный транзитный тариф. Или транзит военного времени.
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21.11.2022 20:48 Відповісти
А чому немає стоп транзит? Мені ось цікаво?
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21.11.2022 22:24 Відповісти
Война это форсмажор и НИКАКИЕ контракты не должны действовать. Тоесть их можно пересматривать хоть раз в неделю-если война влияет на обеспечение эього контракта. Какого хрена Украина должна прокачивать нефть по старой цене если ВСЕ затраты на ее прокачку сильно увеличилист? И именно благодаря войне и России. Увеличение Тарифа пусть Венгрия через суд отсудит у Москвы-компенсацию за это. Тоесть у виновника
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22.11.2022 00:44 Відповісти
Skylky prtsentiv byudzheta prynosyt ta truba? Mozhe vzhe chas tu trubu vidklyuchyty? Chy tsiny pidnyaty u tak shob zaroblennyh groshey vystachalo na pokupku super-military devices.
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22.11.2022 08:51 Відповісти
Поки планують підвищити тариф росії населенню України вже прийняли рішення підняти тариф на доставку електроєнергії .
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22.11.2022 10:17 Відповісти

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