Україна підвищить тариф на транзит російської нафти через обстріли об’єктів енергетики
Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи наступного року через атаки Москви на об’єкти енергопостачання країни.
Відповідного листа оператор мережі нафтопроводів України АТ "Укртранснафта" направив російській компанії "Транснєфть", повідомляє Bloomberg.
У документі зазначається, що "руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, зростання її вартості, дефіциту палива, запчастин".
Також зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об’єктів, йдеться у листі, підписаному генеральним директором "Укртранснафти" Володимиром Цепендою.
З огляду на це українська компанія попередила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну – до 13,60 євро ($13,90 за тонну) з 1 січня.
Як повідомлялося, тариф на транзит російської нафти територією України з 1 квітня зріс із 9 євро до 11,5 євро за тонну, з початку року він збільшився на 51%.
Пізніше "Транснєфть" підтвердила російському державному інформаційному агентству ТАСС, що отримала лист від "Укртранснафти" і вивчає його. Російський оператор нафтової мережі обговорить це питання з урядом у Москві.
15 листопада поставки російської нафти до Східної Європи були припинені на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, була вражена артилерійським обстрілом. Того дня Росія випустила по Україні близько 100 ракет.
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про надання Україні зброї навіть не йде мова
мадяри виступають за зяття санкцій з рф
а ми їм нафту качаємо
для зелених, бакси не пахнуть, чи як????
Україна має зобов'язання перед Європою по транзиту i повинна їх виконувати.
припиняйте писати маячню. при Порошенко це писали, зараз пишуть...
а подумати трiшечки краще, чому транзит важливий та поки що обов'язковий, нiяк?
у других гарантів цієї угоди, нема обов,язків?
і війна, це форсмажор...
німці не давали зброю 7,5 місяців, швейцарія не дає до сьогодня
мадяри взагалі проти нас і за рф
які нах обов,язки
свої люди на трубі, от і все
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушив у сочі , рф.
І візьме участь у форумі «Атомекспо».
«Ніч ще не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. «Атомекспо» - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі», - квакнув Сійярто
При цьому він вказав, що в умовах енергетичної кризи вкрай важливо мати можливість виробляти необхідний обсяг енергії.
«Атомна електростанція «Пакш» відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці», - підкреслив глава угорського МЗС.
У Сочі 21 та 22 листопада пройде XII Міжнародна конференція «Атомекспо» - форум організований російською державною корпорацією «росатом».
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
Но то что ДТЭК не ремонтирует ничего - это факт
Ми допомагаємо росії заробляти на нафті!
Щоб за зароблені гроші росія нас вбивала!