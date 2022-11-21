Україна підвищить тариф на транзит російської нафти через обстріли об’єктів енергетики

Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Східної Європи наступного року через атаки Москви на об’єкти енергопостачання країни.

Відповідного листа оператор мережі нафтопроводів України АТ "Укртранснафта" направив російській компанії "Транснєфть", повідомляє Bloomberg.

У документі зазначається, що "руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, зростання її вартості, дефіциту палива, запчастин".

Також зросли витрати на організацію безпечних умов праці персоналу та охорону об’єктів, йдеться у листі, підписаному генеральним директором "Укртранснафти" Володимиром Цепендою.

З огляду на це українська компанія попередила, що підвищить тарифи на транспортування сирої нафти до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну – до 13,60 євро ($13,90 за тонну) з 1 січня.

Як повідомлялося, тариф на транзит російської нафти територією України з 1 квітня зріс із 9 євро до 11,5 євро за тонну, з початку року він збільшився на 51%.

Пізніше "Транснєфть" підтвердила російському державному інформаційному агентству ТАСС, що отримала лист від "Укртранснафти" і вивчає його. Російський оператор нафтової мережі обговорить це питання з урядом у Москві.

15 листопада поставки російської нафти до Східної Європи були припинені на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, була вражена артилерійським обстрілом. Того дня Росія випустила по Україні близько 100 ракет.