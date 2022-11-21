Росіяни зруйнували або пошкодили майже 800 об’єктів культури, – Мінкульт

В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об’єктів сфери культури.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об’єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оголосила про започаткування відкритого конкурсу на здійснення проєктів на підтримку української культури як у самій Україні, так і за її межами, на реалізацію відібраних пропозицій буде виділено 5 млн євро.