Росіяни зруйнували або пошкодили майже 800 об’єктів культури, – Мінкульт
В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об’єктів сфери культури.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об’єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оголосила про започаткування відкритого конкурсу на здійснення проєктів на підтримку української культури як у самій Україні, так і за її межами, на реалізацію відібраних пропозицій буде виділено 5 млн євро.
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