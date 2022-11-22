Відключення світла можуть тривати щонайменше до кінця березня, – YASNO

Швидше за все, Україна житиме в режимі відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Про це повідомив генеральний директор електропостачальної компанії Д.Солюшнс (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, вчора 21 листопада, максимальні обмеження в Україні становили 391 МВт, були відключені понад 953 тис. клієнтів.

"Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня", – зазначив він.

Коваленко також описав кілька сценаріїв розвитку подій. Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

"Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак Росії. Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі", – пояснив гендиректор компанії.

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Водночас негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді", – наголосив Коваленко.