"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до Варшави одразу на дві дати

"Укрзалізниця" через коригування графіків запустила продаж квитків до польської столиці Варшави одразу на дві дати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з коригуванням графіків, сьогодні о 8 ранку відкривається продаж квитків до Варшави одразу на дві дати: 10 та 11 грудня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці квитки тепер продаються тільки онлайн – у застосунку, чат-боті та на booking.uz.gov.ua.

Їх можна придбати не більше ніж 4 в одні руки, що суттєво зменшило можливості перекупщиків та дозволило "Укрзалізниці" дати у відкритий доступ на 25% більше квитків.

"Моніторинг зловживань продовжується, кілька десятків акаунтів з підозрілою активністю вже заблоковані", – кажуть в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, з 10 листопада "Укрзалізниця" припинила продавати через каси квитки на потяг із Києва до Варшави.