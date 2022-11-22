СБУ проводить обшуки у компанії VS Energy російських олігархів, – ЗМІ (оновлено)

Служба безпеки прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерело в СБУ.

"Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від ударів РФ найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками", – каже співрозмовник видання.

VS Energy в Україні належить низка обласних енергопостачальних компаній: "Кіровоград-", "Чернівці-", "Житомир-", "Рівне-" та "Херсонобленерго".

За даними джерел агентства Інтерфакс-Україна, в ході обшуку слідчі намагаються знайти підтвердження того, що реальними бенефіціарами цієї групи є російські олігархи Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін та Олександр Бабаков.

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Як повідомлялося, 11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Арешт також накладено на цінні папери загальною вартістю 9,58 млрд грн.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна.

Зауважимо, що у червні Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами. У задоволенні відповідного клопотання відмовив Київський апеляційний суд.

Енергетичні активи VS Energy в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення знаходилися у процесі продажу групі ДТЕК Ріната Ахметова. Зокрема, у квітні 2021 року "ДТЕК Мережі" Ріната Ахметова уклало договір про придбання 24,5% акцій "Кіровоградобленерго" у VS Energy, а в серпні Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про отримання "ДТЕК Мережі" контролю над цим обленерго. За даними телеграм-каналу "Монополіст", йдеться про придбання 100% акцій компанії за $80 млн.

Формально зараз до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році вже було продано групі "ДТЕК" Ахметова.