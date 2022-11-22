Україна отримала 2,5 мільярда євро допомоги від ЄС (оновлено)

Європейська комісія надає Україні ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми плануємо виділити 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів. Для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – наголосила вона.

Пізніше у Міністерстві фінансів повідомили, що Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в межах поточної виняткової восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД).

"Ми щиро вдячні Європейському Союзу за надану Україні фінансову підтримку. Отримані кошти значною мірою допоможуть забезпечити нагальні видатки Державного бюджету та підтримати економічну стабільність в державі", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що загальна сума наданої Україні макрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 24 лютого і до сьогодні, сягає 6,7 млрд євро.

У Мінфіні нагадали, що 18 жовтня Україна отримала перші 2 млрд євро в межах восьмої програми МФД. Загальне заплановане фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро. Передбачається, що останній транш Україна отримає до кінця цього року.

Як повідомлялося, 20 вересня Рада Євросоюзу офіційно ухвалила рішення щодо термінового виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни. Відповідно до нього, Україна отримає кошти у формі довгострокових позик на пільгових умовах.

9 листопада Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни. Для виділення коштів потрібно внести зміни до законодавства ЄС, однак, за даними ЗМІ, їх ухвалення погрожує заблокувати Угорщина.