"Газпром" погрожує зменшити транзит газу через Україну

Російський "Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з "Молдовагазом".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою", – йдеться у повідомленні.



За даними російської компанії, 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту сплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,94 млн куб. м газу.

"Сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,52 млн. куб. м газу", – зазначили в "Газпромі".

Крім того, компанія наголошує, що "за збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 "Газпром" почне скорочення подачі газу на ГВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі недопостачання".



Станом на 22 листопада "Газпром" здійснює подачу російського газу на ГВС "Суджа" для транзиту через територію України обсягом 42,9 млн куб. м на добу.

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Раніше повідомлялося, що "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, пояснюючи це порушенням чинного контракту компанією "Молдовагаз" у частині терміну оплати за паливо.

До того "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".