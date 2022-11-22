БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 782 36

"Газпром" погрожує зменшити транзит газу через Україну

газ,газпром

Російський "Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з "Молдовагазом".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, який передається на кордоні України з Молдовою", – йдеться у повідомленні.

За даними російської компанії, 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту сплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,94 млн куб. м газу.

"Сумарний накопичений обсяг осідання на території України – 52,52 млн. куб. м газу", – зазначили в "Газпромі".

Крім того, компанія наголошує, що "за збереження транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови, 28 листопада з 10:00 "Газпром" почне скорочення подачі газу на ГВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі недопостачання".

Станом на 22 листопада "Газпром" здійснює подачу російського газу на ГВС "Суджа" для транзиту через територію України обсягом 42,9 млн куб. м на добу.

Читайте також: Молдова готується до суду з "Газпромом" через зменшення постачання газу

Раніше повідомлялося, що "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, пояснюючи це порушенням чинного контракту компанією "Молдовагаз" у частині терміну оплати за паливо.

До того "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".

Автор: 

газ (7985) Газпром (2560) Молдова (585) транзит (635) транзит газу (645)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+21
І що ? Може війну нам оголосите ?
показати весь коментар
22.11.2022 13:49 Відповісти
+18
шо, опять?!
показати весь коментар
22.11.2022 13:46 Відповісти
+18
Та ви качайте тама, не зупиняйтесь, ідіоти...ЗАБЕРЕМ СТІЛЬКИЮ СТІЛЬКИ ВВАЖАТИМЕМО ЗА ПОТРІБНЕ...
с красногвардейским приветом Сухов Ф.І.
показати весь коментар
22.11.2022 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо, опять?!
показати весь коментар
22.11.2022 13:46 Відповісти
наша пісня гарна й нова...
показати весь коментар
22.11.2022 13:47 Відповісти
Та ви качайте тама, не зупиняйтесь, ідіоти...ЗАБЕРЕМ СТІЛЬКИЮ СТІЛЬКИ ВВАЖАТИМЕМО ЗА ПОТРІБНЕ...
с красногвардейским приветом Сухов Ф.І.
показати весь коментар
22.11.2022 13:48 Відповісти
а потім той газопровід на металобрухт здати..ну як вони наше обладнання здають, вивозять..
показати весь коментар
22.11.2022 13:55 Відповісти
І що ? Може війну нам оголосите ?
показати весь коментар
22.11.2022 13:49 Відповісти
Єта ні ми,нас там нєт
показати весь коментар
22.11.2022 13:50 Відповісти
хіба газпром не знає куди йому іти? вслєд за сруццкім воєнним карабльом
показати весь коментар
22.11.2022 13:51 Відповісти
хай свинособаки подають до суду міжнародного ))
показати весь коментар
22.11.2022 13:52 Відповісти
Да сразу в Гаагу...
показати весь коментар
22.11.2022 13:53 Відповісти
зустрічний позов
показати весь коментар
22.11.2022 16:35 Відповісти
Так будуйте Молдавський потік. В чому проблема? Ми, якщо ви не помітили, з вами воюємо. А на війні всі засоби можна використовувати....
показати весь коментар
22.11.2022 13:53 Відповісти
а трубу по всій Європі прокладати?))
показати весь коментар
22.11.2022 13:56 Відповісти
Їм скоро самим труба. От і нехай дудять...
показати весь коментар
22.11.2022 14:56 Відповісти
та я у шоі вд тих мансів з трубопроводами - одні - щоб Європа не замерзла, ще один - щоб без добрив світ не сконав..

якщо так конче необхідно все - грохніть путлєра з його членоносцями, зробіть наглядову раду над парасією..

а то дозволяють продавати ресурси парасіян, а на ті кошти закуповувати зброю..
показати весь коментар
22.11.2022 16:24 Відповісти
Це взагалі якийсь нонсенс. Триває війна, вбивають людей, руйнують інфраструктуру країни, а нас закликають бути гуманістами. Не ми її розпочали, а отже всі претензії адресуйте до агресора. Не можете з ним нічого зробити? Ну тоді не треба нам розповідати про те, що жертва і нападник однаково винуваті. Ваша "неупередженість" тут вже відверто викликає роздратування і злість...
показати весь коментар
22.11.2022 16:49 Відповісти
моя неупередженість?
показати весь коментар
22.11.2022 16:53 Відповісти
Та ні, звісно. Ви тут ні до чого. Це про еуропейців... Дістали вже...
показати весь коментар
22.11.2022 16:56 Відповісти
вибачте, тут просто одне таке писало мені - що я вже тіні шарахаюсь..

а на рахунок Європи - тут ще одне..їм зовсім невигідна наша незалежність й процвітання..

розповідають ті знайомі, що виїхали - знімають житло - недешево, їдло - недешево..мову країни - треба знати, щоб працювати, хоча б у маркеті..про Польщу - для роботи - польська, дитина у школі - викладають польською..принципово..лікарняних - немає, зарплатня нижча, ніж у пшеків, хочеш купити поїсти дешевше, як працівник - ну можеш задешево прострочене їдло взяти...
показати весь коментар
22.11.2022 17:10 Відповісти
Ой, про польщу знаю І про їхню погодинну оплату для українців та поляків теж. Особливо про їхні трудові угоди. Для українців у ниї передбачена umowa zlecenie, за якою ти взагалі жодних прав не маєш. На такій вони всіх новоприбулих і тримають. Платять копійки, через це люди змушені працювати без вихідних та овертайм. Коротше кажучи, не дуже весело...
показати весь коментар
22.11.2022 17:23 Відповісти
И что есть доказательства? Или как всегда.
показати весь коментар
22.11.2022 13:54 Відповісти
похолодало ж, діло к новому року. які тобі ще потрібні докази?!
показати весь коментар
22.11.2022 14:03 Відповісти
а Нафтогаз тут до чого? Транспортує газ інша організація.
показати весь коментар
22.11.2022 14:09 Відповісти
Ой...
показати весь коментар
22.11.2022 14:10 Відповісти
,,Це ж вже було,, (с)
показати весь коментар
22.11.2022 14:16 Відповісти
*** у мене шок, у нас війна чи що?
Який ***** газ з рашки, транзитом через територію України і усілякі там "дружби".
Зупиняти усе, хай ідуть нах зі своїм бізнесом.
Піздєц, люди кожного дня гинуть, а ці гешефт рахують 😡😡😡
показати весь коментар
22.11.2022 14:21 Відповісти
Не кіпішуйте, ми виконуємо свої обов'язки перед Європою. Чи може хай Європа теж перестане нам допомагати?
показати весь коментар
22.11.2022 14:35 Відповісти
ГАЗПРОМИДИНАХЕР
показати весь коментар
22.11.2022 14:27 Відповісти
Та не переживай ти так...
показати весь коментар
22.11.2022 14:47 Відповісти


Реєстрація: 27.09.2022
показати весь коментар
22.11.2022 14:52 Відповісти
Придурки пусть сменят заезженную пластинку,учет газа сейчас полностью автоматизированный и ЕС его может контролировать.
показати весь коментар
22.11.2022 14:29 Відповісти
Та якщо і беруть потрошку, то нічого страшного, він у вас горить в факелах мільярдами кубів, добавте звідти, жаби болотні московські. Ви тварі більше в сотні раз вкрали всього в Україні.
показати весь коментар
22.11.2022 14:31 Відповісти
Цю пісню ми вже проходили у 2005. Також звинувачували. Потім через рік тихенько так визнали, що нічого ми не забирали. Але тихенько-тихенько.
показати весь коментар
22.11.2022 14:49 Відповісти
Який сором! 😜Всесвітньо відомий грабіжник Московія заскавуліла, що її грабують? Вкрай зачмирилися московити.
показати весь коментар
22.11.2022 14:57 Відповісти
Навіть якщо і так, то це за моральну шкоду, спричинену війною
показати весь коментар
22.11.2022 14:58 Відповісти
подайте в суд або оголосіть війну
показати весь коментар
22.11.2022 15:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 