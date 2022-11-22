Голова "Укренерго" розповів про ймовірність блекауту в Україні

НЕК "Укренерго", оператори систем розподілу, енергетичні компанії серед сценаріїв забезпечення енергопостачання у разі подальших масованих ударів Росії по енергосистемі розглядають можливість блекауту та готуються до цього.

Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

"Укренерго" та інші енергокомпанії, готуючись до найгірших сценаріїв, провели відповідні тренування, підготовчі заходи для того, щоб у разі настання такої події всі чудово знали, що робити, як швидко відновлювати енергосистему", – сказав Кудрицький.

Він наголосив, що підготовкою до такого можливого сценарію займаються не лише електроенергетики, а й представники інших операторів критичної інфраструктури та органів влади.

Водночас Кудрицький нагадав, що українська енергосистема витримала вже шість хвиль ракетних ударів, у тому числі найпотужнішу з них 15 листопада, чим неодноразово продемонструвала свою стійкість.

"Тому далеко не факт, що на нас чекає блекаут", – зауважив голова "Укренерго", висловивши надію також на покращення можливостей української протиповітряної оборони.

За його словами, ймовірність блекауту залежить від характеру та масштабу нанесених енергосистемі ушкоджень під час ракетної атаки.

"Це залежить від дуже багатьох факторів – як спрацювала наша ППО, а востаннє вона спрацювала на відмінно, в які об'єкти потрапили ракети, який ступінь пошкодження, тому що можна потрапити по підстанції або електростанції і повністю виключити можливість працювати, а можна завдати часткових пошкодження, яка саме комбінація цих влучень", – пояснив Кудрицький.

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Він додав, що велике значення також має те, в якому стані була енергосистема у момент атаки та який рівень споживання у цей момент.

"Саме тому ми не публікуємо погодинний графік споживання, щоб не орієнтувати ворога, що відбувається в системі", – уточнив голова "Укренерго".

Водночас він наголосив на необхідності громадян готуватися до можливих тривалих відключень електроенергії, але закликав ставитися до блекауту як до технологічного процесу.

"Блекаут – це не кінець світу, це повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого починається поновлення її роботи", – пояснив він.

"Ми маємо бути готовими до певних тривалих можливих відключень, які перевищать чотири години, в деяких випадках після останньої атаки це була навіть доба і більше в окремих регіонах. Я думаю, що наші громадяни знають, що робити – мати запас води, заряджені павербанки, можливість зігрітися за допомогою теплих речей. Це такі прості побутові речі, які допоможуть пережити такі масовані удари", – зазначив голова "Укренерго"

Як повідомлялося, раніше Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.