Німеччина планує витратити 54 мільярда євро для стримування цін на електроенергію

Німеччина встановить обмеження цін на газ та електроенергію для компаній та домогосподарств наступного року, прагнучи послабити негативний вплив обмеження поставок із Росії.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на урядовців, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, пакет заходів, який коштуватиме німецькому уряду приблизно 54 млрд євро, набуде чинності 1 березня 2023 року.

У рамках заходів також передбачається виплата субсидій за січень та лютий та виплати споживачам газу за грудень.

Стеля цін на газ для домогосподарств буде обмежена 12 євроцентами за 1 кВт-год. і поширюватиметься на 80% споживання з урахуванням минулорічних рівнів. У випадку промислових споживачів держава субсидує 70% споживання газу. Ціни на електроенергію, своєю чергою, будуть обмежені 40 євроцентами. Стеля цін діятиме до кінця квітня 2024 року.

Пакет заходів має отримати підтримку в Бундесраті, палаті представників федеральних земель. Голосування щодо нього відбудеться 16 грудня.

Раніше повідомлялося, що через напружену ситуацію у сфері енергопостачання найближчими місяцями Німеччина може зіткнутися з локальними відключеннями електроенергії.