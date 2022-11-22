Збитки "Укренерго" внаслідок російських ракетних ударів перевищили 70 мільярдів, – Шмигаль
За попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" внаслідок військової агресії Росії складає понад 70 млрд грн.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок.
Він наголосив, що ситуація в українські енергетиці залишається складною, але контрольованою.
"Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень. Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень", – сказав Шмигаль.
Водночас він знову закликав українців до економії електроенергії, щоб уникнути позапланових аварійних відключень.
Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.
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Вся як завжди.
Нацкомісія схвалила підвищення тарифів обленерго на 30-60% з 1 січня Джерело: https://biz.censor.net/n3381541
Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 1,5 раза Джерело: https://biz.censor.net/n3381500
про RAW-тарифи, гроші за повітря можна і не згадувати.
Тобто, уряд дефективний менеджерів збирається покривати збитки за рахунок промисловості і населення. Крім цього цей механізм розкручує інфляцію, споживчі ціни та послуги, собівартість виробництва...під час війни.
Логіка та сама, що і "реформ" до війни - грощі із общака бюджета йдуть на інші цілі... для "людей". Ну і не дивно, що тов шмигаль кажучи про збитки незгадує ні про механізм компенсації збитків ні тим більше про бюджет.
На субсидії гроші вже виділяють. DT.UA
Уряд обіцяє не піднімати тарифи до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на субсидії передбачено 37 млрд гривень. Також 2 мільйони 200 тисяч переселенців отримують спеціальну допомогу.
У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.
"Цікаво", а чому тільки до кінця опалювального сезону? Далі розкручуємо інфляцію і друкуємо гроші? Профіт в "Монако"?
субсидії ?! Мінмальна пенсія і зарплати відповідають прожитковому рівню... реальному прожитковому рівню?! Є ще одна країна, де субсидії - це путінська росія, із субсидіями навіть на москві.
Можна запросити Делойт-н-Туш зробити аудит цьому воровському кодлу ім. Ахмєтова?
Ці тварі ніколи не розкривали з чого складаються їх "тарифи" навіть під судовим рішенням!
А тепер ми повинні вірити їм на слово про "понад 70 млрд грн"?!
А може не треба було так давати наводку ворогу по чому бити, просто та безпонтовно, інакше не скажеш.