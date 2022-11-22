Збитки "Укренерго" внаслідок російських ракетних ударів перевищили 70 мільярдів, – Шмигаль

За попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" внаслідок військової агресії Росії складає понад 70 млрд грн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок.

Він наголосив, що ситуація в українські енергетиці залишається складною, але контрольованою.

"Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень. Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень", – сказав Шмигаль.

Водночас він знову закликав українців до економії електроенергії, щоб уникнути позапланових аварійних відключень.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.