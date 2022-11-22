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Новини
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Збитки "Укренерго" внаслідок російських ракетних ударів перевищили 70 мільярдів, – Шмигаль

шмигаль

За попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" внаслідок військової агресії Росії складає понад 70 млрд грн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у вівторок.

Він наголосив, що ситуація в українські енергетиці залишається складною, але контрольованою.

"Це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень. Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень", – сказав Шмигаль.

Водночас він знову закликав українців до економії електроенергії, щоб уникнути позапланових аварійних відключень.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.

Автор: 

Кабмін (7806) росія (14449) електроенергія (4290) Укренерго (2025) Шмигаль Денис (1520)


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Топ коментарі
+2
"Цікаво", як протистоїть уряд із зіц-директорів дефективний менеджерів?

Вся як завжди.
Нацкомісія схвалила підвищення тарифів обленерго на 30-60% з 1 січня Джерело: https://biz.censor.net/n3381541

Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 1,5 раза Джерело: https://biz.censor.net/n3381500

про RAW-тарифи, гроші за повітря можна і не згадувати.

Тобто, уряд дефективний менеджерів збирається покривати збитки за рахунок промисловості і населення. Крім цього цей механізм розкручує інфляцію, споживчі ціни та послуги, собівартість виробництва...під час війни.

Логіка та сама, що і "реформ" до війни - грощі із общака бюджета йдуть на інші цілі... для "людей". Ну і не дивно, що тов шмигаль кажучи про збитки незгадує ні про механізм компенсації збитків ні тим більше про бюджет.
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23.11.2022 00:40 Відповісти
+2
Шо ще за "попередні оцінки"?

Можна запросити Делойт-н-Туш зробити аудит цьому воровському кодлу ім. Ахмєтова?

Ці тварі ніколи не розкривали з чого складаються їх "тарифи" навіть під судовим рішенням!

А тепер ми повинні вірити їм на слово про "понад 70 млрд грн"?!
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23.11.2022 02:23 Відповісти
+1
Так вот в чём дело то...
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22.11.2022 22:17 Відповісти
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Так вот в чём дело то...
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22.11.2022 22:17 Відповісти
"Цікаво", як протистоїть уряд із зіц-директорів дефективний менеджерів?

Вся як завжди.
Нацкомісія схвалила підвищення тарифів обленерго на 30-60% з 1 січня Джерело: https://biz.censor.net/n3381541

Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії у 1,5 раза Джерело: https://biz.censor.net/n3381500

про RAW-тарифи, гроші за повітря можна і не згадувати.

Тобто, уряд дефективний менеджерів збирається покривати збитки за рахунок промисловості і населення. Крім цього цей механізм розкручує інфляцію, споживчі ціни та послуги, собівартість виробництва...під час війни.

Логіка та сама, що і "реформ" до війни - грощі із общака бюджета йдуть на інші цілі... для "людей". Ну і не дивно, що тов шмигаль кажучи про збитки незгадує ні про механізм компенсації збитків ні тим більше про бюджет.
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23.11.2022 00:40 Відповісти
Ще.

На субсидії гроші вже виділяють. DT.UA

Уряд обіцяє не піднімати тарифи до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на субсидії передбачено 37 млрд гривень. Також 2 мільйони 200 тисяч переселенців отримують спеціальну допомогу.

У листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.

"Цікаво", а чому тільки до кінця опалювального сезону? Далі розкручуємо інфляцію і друкуємо гроші? Профіт в "Монако"?

субсидії ?! Мінмальна пенсія і зарплати відповідають прожитковому рівню... реальному прожитковому рівню?! Є ще одна країна, де субсидії - це путінська росія, із субсидіями навіть на москві.
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23.11.2022 00:54 Відповісти
Шо ще за "попередні оцінки"?

Можна запросити Делойт-н-Туш зробити аудит цьому воровському кодлу ім. Ахмєтова?

Ці тварі ніколи не розкривали з чого складаються їх "тарифи" навіть під судовим рішенням!

А тепер ми повинні вірити їм на слово про "понад 70 млрд грн"?!
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23.11.2022 02:23 Відповісти
«Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії - мільярди євро», - про це https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-vidzavtra-ukraina-postachatyme-v-ievropu-250-mvt-**************-planuiemo-zbilshyty-pokaznyk-shche-u-visim-raziv повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 липня.

А може не треба було так давати наводку ворогу по чому бити, просто та безпонтовно, інакше не скажеш.
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23.11.2022 02:41 Відповісти
В росії є свої енергетики, які явно консультують військових куди бити, маючи на руках всі генплани з часів СРСР, з того часу карта розташування об'єктів суттєво не змінилась
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23.11.2022 09:44 Відповісти
Мова не про розташування, а про такі заяви з боку уряду під час війни.
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23.11.2022 10:52 Відповісти
Укренерго? Не ДТЕК? Бо це ж трохі різні історії, нє?
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23.11.2022 06:08 Відповісти
ахметовский клоун осторожней с оценками, откуда такая инфа про стоимость того что украл твой пахан??? не боитесь еще ДОПЛАТИТЬ за прихватизацию придурки))
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23.11.2022 09:18 Відповісти
Треба просити незалежну СМІ, можливо бігус, провести за нашою допомогою (небайдужих людей), та участю ДБР (якщо буде згода), своє розлідування стану ел. енергетики в Україні. Нам усім треба зрозуміти який дійсно ми маємо стан ел. енергетики, що робиться та що повинно зробитися і взяти відновлення під свій контроль. Бо інакше, гадаю ладу не буде, і ми остаточно втратимо економіку і країну.
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23.11.2022 10:18 Відповісти
нахрен той уряд взагалі потрібен--що це за очковтерательство.шмигальйо постійно нагнітає обстановку.може пора десь викинути цього дибіла з уряду разом з марченком.бо той гривню доканає.не мін фін а мін друк плюс .міністерство по освоенню допомоги.Ці урядовці доведодуть ібез кацапів Україну до ручки....
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23.11.2022 11:28 Відповісти
а до рижого-вєліколєпного кучми даниловича питань досі нема? як так сталося, що нас ******** нашими ж ракетами та бомбардувальниками?
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23.11.2022 12:08 Відповісти
Вообщем зевлада готова к распилу. урезай экспорт - хватит на всех, или экспорт святое, а население перебьётся?
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23.11.2022 13:07 Відповісти

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