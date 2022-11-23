Mazda інвестує $11 мільярдів у електрифікацію своїх автомобілів

Японська Mazda Motor Corp оприлюднила план витрат на електрифікацію своїх транспортних засобів на суму $10,6 млрд і заявила, що також розглядає можливість інвестування у виробництво акумуляторів.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія також підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального обсягу продажів у всьому світі до 2030 року.

Інвестиційний план Mazda слідує за аналогічними заявами цього року від конкурентів, таких як Toyota і Honda, яких критикували екологи та зелені інвестори-активісти за повільну електрифікацію.

"Ми будемо сприяти повноцінному запуску акумуляторних електромобілів і розглядатимемо інвестиції у виробництво акумуляторів. За нашими оцінками, частка електромобілів Mazda в глобальних продажах зросте до діапазону від 25% до 40% станом на 2030 рік", – йдеться в заяві Mazda.

Попередня ціль продажів електромобілів становила 25% до 2030 року.

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Новий прогноз відповідав ширшій галузевій тенденції: консалтингова компанія Deloitte очікує, що до 2030 року продажі електромобілів складуть близько 32% від загального обсягу продажів нових автомобілів у світі.

У рамках трифазного плану Mazda заявила, що представить моделі електромобілів на акумуляторах у "другій половині фази 2", яку вона визначила як період між 2025 і 2027 роками. Вона планує повномасштабний запуск повністю електричних транспортних засобів між 2028 і 2030 роками, повідомили в компанії.

Інвестиції в розмірі 1,5 трлн ієн ($10,6 млрд) будуть зроблені разом із партнерами та використані для досліджень і розробок.

Автовиробник заявив, що домовився про співпрацю з сімома компаніями, включно з виробником електричних компонентів Rohm Co для спільної розробки та виробництва електричних приводів.

Керівництво компанії також повідомило, що Mazda уклала угоду про постачання з виробником акумуляторів Envision AESC на обмежений період між 2025 і 2027 роками.