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У Києві може бути найгірша зима з часів Другої світової, – Кличко

кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко завив, що через відключення електроенергії внаслідок російських ударів у столиці може бути "найгірша зима з часів Другої світової війни".

Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає DW.

За його словами, жителям Києва потрібно приготуватися до сценарію повсюдного відключення електроенергії за низьких температур.

Кличко додав, що Київ може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". Якщо справа піде за найгіршим сценарієм, можливо, "доведеться евакуювати частину міста", хоча влада не хоче, щоби до цього дійшло, наголосив мер, звинувативши президента РФ Владіміра Путіна в спробі змусити киян бігти, застосовуючи для цього удари по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла" і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського, вважає Кличко.

"Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", – сказав він, закликавши Німеччину терміново направити гуманітарну допомогу – генератори, теплий одяг та інші необхідні речі на додаток до озброєнь для оборони України.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нових масованих ракетних російських ударів, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то по всій Україні активується робота "Пунктів незламності" з усіма базовими послугами.

Автор: 

Київ (4717) евакуація (58) електроенергія (4297)


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