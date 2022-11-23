Німеччина надасть Україні ще 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу

Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу для України.

Про це журналістам у Києві повідомила державний міністр Європи та клімату Німеччини Ганна Люрманн, передає Інтерфакс-Україна.

"Я приїхала сьогодні також, щоб оголосити, що Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу, щоб допомогти цієї зими. Ми також надамо додаткові 5 млн євро на реконструкцію українських шкіл разом з UNDP", – зазначила вона.



За її словами, вже відбувається процес передачі обладнання для допомоги зимою, зокрема генераторів на більш ніж 11 млн євро, які прибудуть в Україну найближчим часом.



Люрман прибула до України у складі делегації інших високопоставлених європейських офіційних осіб. Зокрема, з візитом в Україні також перебуває віцепрезидент Європарламенту Нікола Бір та інші.