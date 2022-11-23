Trafigura не бачить проблем із забезпеченням Євросоюзу газом зимою

Євросоюз зможе уникнути дефіциту газу найближчої та наступної зими.

Про це на конференції Financial Times Commodities Asia Summit заявив голова одного з найбільших сировинних трейдерів Trafigura Джеремі Вейр, повідомляє Bloomberg.

За його словами, уникнути дефіциту палива Європа зможе за умови збереження сприятливої ​​погоди та продовження транзиту російського газу через Україну.

"Якщо це буде так, то, можливо, ми не матимемо великої проблеми наступної зими... Точно не скажу, але думаю, що серйозну проблему знято", – зазначив він.

За оцінкою Trafigura, цієї зими країни ЄС використають близько двох третин запасів газу у своїх сховищах. Це означатиме, що Європа зможе прожити майбутній зимовий період і збереже достатньо палива, щоб уникнути кризи і наступного року, зазначив Вейр.

Канцлер ФРН Олаф Шольц також заявив, що Німеччина забезпечена на найближчу зиму енергоресурсами і, ймовірно, не матиме проблем.

У своєму зверненні до Бундестагу він наголосив, що фрахтування плавучих терміналів для імпорту зрідженого природного газу та продовження роботи атомних електростанцій означає, що енергетична безпека "цієї зими, ймовірно, гарантована".

"Наша країна має сили подолати цю кризу та вийти з неї сильнішою", – сказав він депутатам Бундестагу.

Водночас він додав, що відтепер влада ФРН "припиняє покладатися на Росію та Китай" у питаннях постачання важливих для країни ресурсів.

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Як повідомлялося, напередодні "Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з "Молдовагазом", і пригрозив з 28 листопада зменшити подачу газу для транзиту через Україну.

Нагадаємо, "Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення.

За підсумками січня-жовтня 2022 року російський "Газпром" звітував про падіння видобутку на 78,8 млрд кубометрів або на 18,6% – до 344 млрд кубометрів газу. Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя за указаний період впав на 42,6% або на 67,6 млрд кубометрів – до 91,2 млрд куб. м.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.