У Києві запровадили аварійні відключення світла, також призупинили водопостачання (оновлено)
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", – йдеться у повідомленні.
Також у КМДА звернули увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють.
Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що через ворожі обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.
"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", – зазначив він у Telegram
Як відомо, 23 листопада росіяни розпочали черговий обстріл українських міст. Зокрема, відомо про влучання в один із об'єктів інфраструктури у Києві.
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