У Києві запровадили аварійні відключення світла, також призупинили водопостачання (оновлено)

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", – йдеться у повідомленні.

Також у КМДА звернули увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють.

Пізніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що через ворожі обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" наразі працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", – зазначив він у Telegram

Як відомо, 23 листопада росіяни розпочали черговий обстріл українських міст. Зокрема, відомо про влучання в один із об'єктів інфраструктури у Києві.