В ОП повідомили про влучання по об’єктах інфраструктури в кількох областях

Унаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Прямо зараз ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти. Маємо підтвердження влучань по об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях", – зазначив він.

Також Тимошенко повідомив про влучання у житловий будинок у Вишгороді, що на Київщині.

"Ми робимо все можливе, щоб люди мали доступ до електроенергії, а наші фахівці мали змогу полагодити енергетичну інфраструктуру. Залишайтеся в укриттях, небезпека не минула", – наголосив заступник голови ОП.

Як відомо, 23 листопада росіяни розпочали черговий обстріл українських міст. Зокрема, відомо про влучання в один із об'єктів інфраструктури у Києві. Крім того, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що все місто залишилося без світла.