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Припинено роботу блоків Хмельницької АЕС

аэс,хмельницкая

Хмельницька АЕС зупинила роботу блоків.

Про це повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції АЕС, Олександр Супрунюк.

"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла", – написав Супрунюк.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

Автор: 

електроенергія (4297) Хмельницька АЕС (75)


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