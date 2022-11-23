Припинено роботу блоків Хмельницької АЕС
Хмельницька АЕС зупинила роботу блоків.
Про це повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції АЕС, Олександр Супрунюк.
"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла", – написав Супрунюк.
Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.
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